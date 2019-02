Kristian (24) jobber som animatør- og filmskaper: - Jeg aner ikke hvordan jeg fikk jobben!

Vår populære artikkelserie om unge jobbtalenter fortsetter selvfølgelig også denne uken.

Denne uka snakker vi med Kristian Skogmo.

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg holder til daglig til i et nedslitt bygg ved Ormens Lange vei med et design/film/animasjons-kollektiv som heter OLO. Jeg jobber frilans som animatør- og filmskaper.

Hvilken utdanning har du?

- Tro det eller ei så har jeg en utdanning innen bygg og anlegg! Etter videregående så dro jeg på en folkehøgskole og studerte «slåssing» i to år. Etter de to årene tok jeg tak i min indre kreative sjel og begynte å studere animasjon ved Høyskolen Kristiania, der jeg ble uteksaminert sommeren 2017.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg har ikke peiling. Det må være en miks av det å si ja til alt mulig rart, dårlig betalte designjobber og klisjé som det er: hardt arbeid og dedikasjon!

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Da jeg var 14 år gammel var jeg maler hos Grong kommune. Det var en grei førstegangsjobb for meg, som var tidenes hyperaktive barn. Året etter ble jeg forfremmer til plenklipper, det var helt vilt der og da!

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Jeg har vel gjort ufattelig mange små tabber, og gjør det stadig vekk. Jeg tror nok den største tabben av alle de små er upresis kontraktformulering, det er ikke gøy.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det er kreativ frihet og folkene jeg jobber med.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Den største utfordringen med å være frilanser er det å ha kontroll på ting sånt som regnskap, skatt, moms og slike gøyale voksenting.

- Fordelene er at du er din egen sjef, det er du som styrer skuta, men du trenger ikke å plyndre andre folk for å overleve selv. Det er gøy å være sin egen sjef, hvis ting blir feil eller gjort dårlig så er det som regel din egen skyld, noe som er en oppvekker når det kommer til det å drive for seg selv.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg?

- En positiv, energisk fregnete rødhåret mann som har en drivkraft til å inspirere. Det blir alltid litt rart å skrive ting om seg selv av hva andre reflektere om deg selv. Det blir litt som å lukte på sin egen fis. Godt. Neida, joda.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Finn din rolle i spillet. Vær ydmyk, men tenk skyhøyt. Ikke vær redd for å gjøre feil. Ha en timeplan. Bruk folkene i rundt deg og jobb med folk du liker og setter pris på! Og sist men ikke minst, nyyyyyyyyt.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Vet ikke hvor jeg ser for meg selv om én måneds tid en gang, så jeg har null niks og nei peiling på hvor jeg er eller ender opp. Prøver stort sett å være åpen til nye ideer, eventyr og historier.