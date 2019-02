Axel Tessem Gamst (21): - Du kommer aldri til å se meg i skinny jeans

Axel Tessem Gamst jobber på Stress i Oslo, er modell, stylist og designer.

- Jeg jobber med et prosjekt med en gruppe som kaller seg Afiliat. Vi lager tilbehør med et industrielt aspekt. Målet er å bli kommersielle i fremtiden.

Beskriv stilen din med tre ord!

- Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive stilen min med tre ord, men jeg fikk et veldig kult kompliment på tre ord engang: "90-talls Buran skater".

Hvor kom interessen for mote fra?

- Jeg har alltid vært stor fan av alternativ kunst, hip hop og sub-kulturer og jeg tror det er her interessen min for mote startet.

Hva er det rareste plagget du eier?

- Det rareste plagget jeg eier er en t-skjorte laget av Masarati. Jeg har den hengende på rommet som kunst.

Hva tenker du når du skal sette sammen et antrekk?

- En dag føler jeg for å sagge buksene mine til en oversized topp. En annen dag føler jeg for å ta meg ta på meg en vintage dress. Noen dager vil jeg være nøytral, andre dager vil jeg skille meg ut litt ekstra. Jeg tror det til slutt handler om energi og vibes for meg, men det viktigste er at jeg føler meg selv og er komfortabel i det jeg går i.

Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

- Jeg er ikke så opptatt av hvordan andre kler seg så lenge de holder det ekte og føler seg komfortabel, det er det viktigste for meg. For min del er klær bare en måte å uttrykke seg selv på, andre uttrykker seg selv på andre måter og for noen er klær bare noe essensielt du må ha.

- Jeg føler det mangler interesse for mote og klær i Trondheim, markedet er fortsatt veldig lite og det gjør at vi blir etternølere når det kommer til trender. Derfor blir det litt ignorant av meg si hva som mangler og hva som er bra med stilen til folk når interessen ikke er der.

Hvor henter du inspirasjon fra?

- Sosiale medier, kunst og musikk er store plattformer for inspirasjon. Jeg får først og fremst min inspirasjon fra venner og de menneskene jeg er rundt. Da må jeg trekke frem min gode venn Dutty Dior som nettopp har sluppet ut sin mixtape PARA/NORMAL. Jeg hører på musikken hans hver morgen mens jeg finner frem dagens antrekk.

Hva er ditt absolutte favorittantrekk?

- Et klassisk antrekk jeg liker veldig godt er et par oversized Levis 501 jeans, "old school gumsole vans", en hvit Carhartt t-skjorte og et par perlesmykker.

Hva ville du aldri gått med?

- Det blir litt vanskelig å finne fram et antrekk jeg aldri ville gått med, men jeg er ikke stor fan av store eller mange merker på et plagg. De siste årene har markedet vært veldig påvirket av klær med store logoer, og generelt unødvendig bruk av logo.

- Du vil heller aldri se meg i skinny jeans.

Vi har tidligere intervjuet broren din, beskriv den største forskjellen mellom dere to når det kommer til stil.

- Jeg og broren min henter mye inspirasjon fra hverandre. Vi deler venner, familie og interesser slik at vi liker mye av det samme, noe jeg tror blir veldig naturlig. Likevel ville jeg aldri ha sammenlignet meg med Petter Tessem sin stil, han er i sin egen klasse spør du meg.

- Petter kombinerer forskjellige stilarter man ikke trodde passet sammen og det gjør han nyskapende og innovativ. Petter er også veldig flink til å kombinere farger, hvor jeg kanskje kan bli litt fargeløs til tider.

Er det en trønder med kul stil du ønsker vi skal intervjue neste gang?

- Er det en Trønder jeg vil trekke frem må det være min "homie" Jonas Halvorsen. Vi møttes i sommer i Oslo og har vært venner siden. Jeg vil trekke Jonas fram fordi han holder det ekte med seg selv og er ikke redd for å skille seg ut. Jeg har fått mye inspirasjon fra han og er det en ting med hans stil jeg liker veldig godt er det at det er edgy og litt på kanten med åpne skjorter og vide utringninger. Han holder det sexy!