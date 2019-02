Dette må du vite før du tar vippeextensions

Øyelege og spesialist på øyesykdommer ved Nidaros øyeklinikk, Lars Ingvald Johnsen, advarer mot en type lim som kan brukes til å feste vipper.

- Det billigere limet inneholder kjemikaliet formaldehyd, dette er et stoff veldig mange reagerer allergisk på. Jeg anbefaler alle å spørre før man skal ta på vipper om hva limet inneholder, sier Johnsen.

- Styr unna hvis det er mistenkelig billig

Johnsen mener at når det gjelder vippeextensions, henger pris og kvalitet ofte sammen.

- Er tjenesten mistenkelig billig, anbefaler jeg å styre unna, mener han.

- Det er ikke kjempevanlig, men infeksjoner kan skje. Hvis vippene samler opp støv og vippene er festet helt ned til hårsekken kan det få konsekvenser, forklarer Johnsen. Han legger til at det kijpeste som kan skje er at man taper egne vipper permanent.

Johnsen forteller at han har hatt tre klienter med alvorlige skader av vippeextensions.

- En av mine klienter har fått permanent synsnedsettelse, men dette er sjeldent, forteller han.

- Er klinikken profesjonell, har alle kvalifikasjoner, ikke er mistenkelig billig og har god oppfølging bør vippeextensions være trygt, konstaterer han. Likevel anbefaler han maskara i stedet for vippeextensions.

16-årsgrense

Monika Bostad, eier og driver av Monikas hudpleie på Flatåsen, forteller at de aller fleste kan ta vippeextensions.

- De eneste vi ikke legger vipper på er de med øyesykdommer, ikke har vipper, eller ikke har sterke nok naturlige vipper. I tillegg har vi 16-årsgrense på vipper hos oss. Det er såpass dyrt, og hvis ei jente i åttende klasse kommer med vipper på skolen en dag vil sikkert flere ha det også. Vi ønsker ikke å bidra til skjønnhetspress, forteller hun.

Godkjent lim

Bostad forteller at formaldehyd ikke står på ingredienslisten på vippelimet hun bruker.

- For å kunne kjøpe godkjent lim, må man ha eget organisasjonsnummer og godkjent diplom på vippekurs. Mange som legger hjemme bestiller sikkert fra andre sider på nett, da blir det ofte ikke like sikkert, forteller Bostad.

- Jeg anbefaler å be om en test av limet før man legger vipper for å sjekke om man er allergisk før det legges et helt sett, forteller Bostad.

Alle kan ikke ha superlange vipper

- Det er opp til vippeteknikeren å finne ut hvilken lengde naturvippene tåler. Legger man for lange, kan egne vipper knekke, forklarer Bostad. Hun har opplevd at kunder kommer inn for en viss lengde, og når hun forklarer at det ikke går, kan de bli fornærmet.

- Noen sier «ja men jeg har hatt lengre før», forklarer Bostad. Hun legger til at hun ikke ønsker å ødelegge noens vipper, uansett om de forteller at de har hatt lengre før hos en annen vippetekniker.

Hun forklarer også at det innebærer mer stell av vipper enn flere tror.

- Man må være klar over at vippene skal renses daglig for å unngå at døde hudceller, støv og lort blir liggende. Mange klienter som får vipper tenker «hvis jeg ikke tar på vippene eller får fuktighet på de, varer de lengre». Dette stemmer ikke. Hvis man ikke renser vippene kan man risikere å få betennelse i hår- eller talgkjertlene på øyelokkskanten, sier Bostad.