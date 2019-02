Zarina (26) fikk fast jobb i en tøff bransje - her er hennes fem beste tips

Vår populære artikkelserie om unge jobbtalenter fortsetter selvfølgelig også denne uken.

Sist snakket vi med 23 år gamle Magnus Haugen, som leder et teater for 50 barn her i Trondheim.

Denne uka snakker vi med Zarina Saidova!

Slik svarer hun på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber som illustratør for Skogen design og utvikling. Dagene går ut på å møte kunder, gjøre research, tegne og drikke masse kaffe!

Hvilken utdanning har du?

- Jeg er utdannet som illustratør ved Høyskolen Kristiania i Trondheim. Der ble jeg kjent med fagfolk og fikk et nettverk som har gitt meg ulike oppdrag, som for eksempel Bakkefestivalen.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Da jeg startet på studiet, fikk jeg bekreftet at det absolutt er vanskelig å få jobb som illustratør. Jeg bestemte meg da for å gjøre så mange oppdrag som mulig, for å utvikle min stil, bli kjent med ulike mennesker og få erfaring som frilanser. Jeg vervet meg i ulike organisasjoner og i løpet av det første året fikk jeg mye oppdrag og gjorde det meste gratis. Det er flaut å se tilbake på de første arbeidene mine. Det er vel sjeldent at det første man gjør er bra, men desto viktigere er det å starte tidlig.

- I slutten av det andre året ble jeg tilbudt å tegne årets plakat for Bakkefestivalen 2018. Det har vært et mål for meg, men jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få det til så tidlig. Etter det kom det flere oppdrag, og Skogen la merke til mine arbeid og inviterte meg på et lite intervju som resulterte i fast ansettelse.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første jobb var sommerjobb som vasker på biblioteket i Nordland der jeg bodde. Da var jeg bare 14 år, og det var kjempestort å få lønn og bruke pengene på det jeg ville! Akkurat da ville jeg ha et kamera og brukte penger på det.

- Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- I jobben min akkurat nå er jeg sammen med erfarne og flinke folk, som har jobbet i bransjen lenge. Med dem ved siden av er det nesten vanskelig å gjøre tabber. Men da jeg var frilanser gjorde jeg ofte tabber som å ikke skrive kontrakt og ikke gå gjennom retningslinjer for illustrasjoner.

- Det var også utrolig typisk at jeg bare sa «JA!!!» til alle forespørsler, og satt oppe og jobbet til klokka tre om natten i lengre perioder. IKKE SMART. Men kanskje det er nettopp det som gjorde at jeg er der jeg er i dag.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Den største motivasjonen er å bli god i illustrasjon og nå mine mål. Jeg har høye mål, og for å nå dem må jeg jobbe hardt hver dag. Noen gang blir jeg selvsagt sliten, da hjelper det å dra på utstillinger, reise, henge med venner, dra på kino og så videre.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Jeg har egentlig aldri opplevd det som en utfordring å være ung illustratør, det er kanskje heller motsatt? Som ung har man mye mer energi, fritid, ledige kvelder og høye ambisjoner - med det kan man nå veldig langt!

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

- Jeg tror at alle ser et menneske med forskjellig syn og mye kan bli påvirket av det. Men fellestrekket for beskrivelsen av meg er muligens energirik og ler MYE. Mine venner vil kanskje si at jeg er litt weird og har rar humor. Også er det helt klart at samboeren min har en HELT annen beskrivelse av meg, siden han ser meg både på mine gode og dårlige dager.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Nå kommer det, endelig kan jeg gi tips! Det er ikke noe revolusjonerende og de fleste har tips som går igjen.

Nummer én: Ha klare mål

Nummer to: Jobb hardt for å nå dem. Sjekk ut hvordan andre har fått det til. Les artikler, bøker, ta kontakt med mennesker du ser opp til

Nummer tre: Vær hyggelig og ydmyk

Nummer fire: Samarbeid med andre kreative folk, gjerne i byen man bor i

Nummer fem: Kjed deg oftere. Legg fra deg telefonen og data, sosiale medier og tv, bare kjed deg oftere



Hvor ser du deg selv om ti år?

- Da har jeg laget en kleskolleksjon for marsboere, bor i Afrika og lager fermentert vegetarmelk på fritiden, kanskje eier jeg en albinokamel - hvem vet! Det er vanskelig og litt skummelt å planlegge så langt frem i tid. Men jeg hvertfall vil er å utvikle meg selv som illustratør og fortsatt leve av det jeg elsker å gjøre - tegne.