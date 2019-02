Mia Larsen (22): - Hobbyen min har gjort meg litt nummen for rare blikk

Vi i Trd.by vil gjerne bli enda bedre kjent med byens største på sosiale medier. Det har resultert i vår serie #mystory.

Jobb: Student og servitør på deltid

Alder: 22

Instagram: @Pastelspank

Følgere: 20 800

Statsminister for en dag – hva er det første du ville ha gjort?

- Jeg ville ha gjort det jeg kan for at ingen parti, til tross for politisk ståsted eller trosretning, kan ha noe negativ innflytelse på kvinners bestemmelsesrett over sin egen kropp. Min kropp, mitt valg!

Hva har gjort deg bekymret den siste uka?

- Den nye regjeringen.

Larsen forteller at det er sjeldent hun uttaler seg politisk på sosiale medier, men den nye regjeringen gjør henne bekymret, sint og redd.

- Personlig synes jeg at politikk ikke bør utarbeides på religiøst grunnlag, men nå i den nye regjeringen er det blitt plass for at religiøse parti kan få makt over kvinners helse og likestilling, mener Larsen. Hun uttrykker at hun synes det er trist at folk ikke skal ha retten på eggdonasjon og assistert befruktning.

- Hva om jeg ender opp i den situasjonen? Eller min eller din beste venn, spør Larsen.

Hva har du har fått deg i godt humør og til å smile den siste uka?

- Vennene mine! Og ikke minst den vakre snøen som har lagt seg over Trondheim.

Om du hadde hatt en tidsmaskin – hvem ville du reist i tid for å møte?

- Hm, Freddie Mercury eller Satoru Iwata som er tidligere direktør for Nintendo.

Hvor i Trondheim drar du helst på byen?

- Jeg er faktisk ikke så ofte ute på byen, men jeg synes Work Work er koselig.

Om du skal få deg frisk luft i Trondheim hvor drar du da?

- Jeg drar helst rundt Malvik, mitt hjemsted. Er jeg i Midtbyen synes jeg det er koselig å gå tur rundt om Bakklandet.





Hva er det beste – og verste – med Trondheim?

- Det beste er at det er en relativt trygg plass å bo, også er ikke byen så alt for stort så det er enkelt å komme seg rundt.

- Det verste er vel at det kanskje ikke er like mye å gjøre her som storbyene. Også er det ganske kaldt her!

Hvilken karakter fra anime er favoritten din?

- Sophie fra filmen Howls Moving Castle står høyt på lista. Jeg så denne filmen først som barn og ble fort betatt av Sophies væremåte. Til tross for manglende selvtillit er hun en karakter som ser skjønnheten i alt og alle. Hun er forståelsesfull, modig og god. Noe jeg selv prøver å være.

Hvordan blir din stil tatt i mot i Trondheim?

- Jeg kler meg ikke så ekstremt i hverdagen som jeg kan fremstå på Instagram, men de gangene jeg gjør det får jeg egentlig bare positiv tilbakemelding. Jeg tror også hobbyen min som innebærer det å sy og lage kostymer har gjort meg litt nummen for rare blikk hehe, ettersom jeg går med kostymene offentlig på samlinger. Det er jo blitt nesten normalt å skille seg ut også nå.

Hvem er den kuleste trønderen du vet av?

- Er det lovt å si mamman min? Hun er ganske kul!

Hva er dine tre favorittbloggere eller instagrammere?

- @Itsmarziapie, @Michellemoe og @Comafairy.

Kan vi få en usminket selfie av deg?

- Selvsagt! Om man møter meg på gata, så er jeg som oftest usminka. Selv om jeg bruker en del sminke når jeg er i cosplay og på instagram, så bruker jeg ikke så mye sminke i hverdagen.

Hva er mest positivt – og negativt – med å være «Instagram-kjendis»?

- Det som er mest positivt for meg er vel alle de flotte menneskene jeg møter, og alle vennene jeg har fått igjennom det. Det har også hjulpet meg med å finne ut hvem jeg egentlig er og hva jeg liker.

- Det mest negative er vel at jeg frykter ofte at mennesker tror jeg ser perfekt ut hele tiden og at de må leve opp til den standarden. Jeg prøver bevisst å fortelle til følgerene mine at det de ofte ser på Instagram er den beste siden ved folk.

Om du aldri startet med sosiale medier og å cosplay – hva hadde du gjort i dag?

- Da hadde jeg nok hadde noen lignende kreative hobbyer, som foto og film. Det er utrolig vanskelig å se for seg en hverdag uten hobbyene jeg allerede har.