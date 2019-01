Minstil: - Jeg bruker gjerne en joggebukse med høye hæler

Kosovare Gela (20) beskriver seg selv som en kreativ sjel fra Trøndelag. Gela jobber med barn på dagtid, og bruker mye av fritiden på dansing, familietid og reising.

#Minstil: #Minstil: Petter (21): - Gi meg hva som helst, så skal jeg gjøre det kult på min måte Petter Tessems største kilde til inspirasjon er faren sin, Perodd Tessem. - Det inspirerer meg når folk er ekte og kjører sin egen greie, sier trønderen. Vi har snakket med ham om stilen hans.

- Beskriv stilen din med tre ord?

- Sporty, street og classy. Jeg kan bruke en joggebukse med noen høye hæler, eller en dress med sneakers. Å kombinere noen av disse tre sammen er den beste måten jeg kan beskrive stilen min på.

- Hva er det rareste plagget du eier?

- De rareste plaggene jeg eier er to sett fra Roberto Cavalli, forteller hun.

Roberto Cavalli er en italiensk designer som kanskje hadde sin storhetstid på tidlig 2000-tall, med blant annet dyreprint og bukser med unike mønstre.

- Det er to ganske spesielle og unike sett som jeg aldri har brukt. Venter bare på en spesiell anledning hvor det kan passe inn. Kan ikke kaste bort antrekk hvor du vet ingen vil gi deg nok cred for det, sier Gela og smiler lurt.

Gela forteller at hun er veldig opptatt av komfort.

- Hva tenker du når du skal sette sammen et antrekk?



- Først tenker jeg på hva som er behagelig å ha på, så finner jeg ut om jeg har et plagg eller noen sko jeg vil bruke. Da planlegger jeg resten av antrekket ut fra det plagget, forklarer hun. Gela legger til at hun er opptatt av at fargene på et antrekk funker bra sammen.

- Jeg har alltid et bilde i hodet mitt som jeg går ut i fra, forteller hun.

- Hva synes du om stilen til folk i Trondheim?

- Stilen til folk i Trondheim er kanskje litt safe, men veldig mye er fint. Har sett noen gutter som skater med veldig kul stil. Ellers føler jeg noen ganger at alle ligner på hverandre eller at alle går med det samme, forteller Gela som til vanlig tilbringer mest tid i Oslo, der hun nå er bosatt.

Det er ikke sosiale medier som kommer øverst når Gela skal se etter inspirasjon.

- Hvor henter du inspirasjon fra?

- Jeg henter mesteparten fra gamle musikkvideoer eller filmer, så henter jeg litt inspirasjon når jeg er på reise og litt fra Instagram, konkluderer hun.

Gatemote i Trondheim: Gatemote i Trondheim: Slik kler du deg både stilfullt og varmt i kulda Vi har spurt folk på gata hvordan de kler seg både kult og varmt. Er det mulig å bruke noe annet enn ullgensere i denne kulda?

- Hva er ditt absloutt favorittantrekk?



- Hva ville du aldri gått med?

Gela forteller at hun elsker merket Nike av hele sitt hjerte, men det er en av deres sneakermodeller hun likevel aldri ville ha gått med.

- Air Max 90 er en sko jeg aldri ville brukt, med mindre de ligger der og jeg skal en kjapp tur ut med søpla, sier Gela.





- Er det en trønder med kul stil du ønsker vi skal intervjue neste gang?

- Det er kul trønder dere må intervjue neste gang. Hun heter Hanna Helsø. Veldig kul og hun har en ellevill samling som du ikke finner noen andre steder, forteller Gela.

Kjenner du en trønder med unik stil? Send en epost til elise.gull.askim@adresseavisen.no.