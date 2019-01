Omsider kom Kong Vinter: Se Trd.by-lesernes fineste snøbilder fra Trondheim

Vi i Trd.by synes det er veldig trivelig når dere lesere tagger oss på Instagram, enten det er snakk om fine bilder av byen vår, eller noe ekstra kult dere har gjort!

Her har vi plukket ut et lite knippe blant de nyligste vinterbildene som dukker opp blant de over 38 000 som har emneknaggen #trdby.

Bakklandet i snødrakt

En snødekt Hjallis

Magisk idyll

Nydelig pudderføre!

Trolsk stemning

1000 snøfnugg små

Snølek

Vinterkjærlighet!

Jøss, sol?

Ut på tur, i all slags vær