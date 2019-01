Lena (18) fra Trondheim deler hverdagen sin med over 60 000 følgere

Jobb: Sosiale medier, hovedsakelig Youtube

Statsminister for en dag – hva er det første du ville ha gjort?

- Godt spørsmål! Det er vel litt begrenset hva man kan gjøre som statsminister, ettersom det er flere organer som er med på å bestemme. Men om jeg kunne velge, ville jeg nok gjort noe for at landet kan bli mer miljøvennlig. Tiltak for å forminske plastforbruk, redusere gassutslipp..

- Synes det er så ekkelt å tenke på hva vi mennesker har gjort med kloden - og hva som kommer til å skje, om vi ikke gjør endringer!

Hva har gjort deg bekymret den siste uka?

- Jeg skal snart ta lappen til bil, og har oppkjøring om ikke lenge. Jeg er nok ikke direkte bekymra, men jeg kjenner at jeg er ganske nervøs og gleder meg til å bli ferdig med det! Også håper jeg selvfølgelig at det går bra.. Da trenger jeg ikke være så avhengig av alle andre for å komme meg rundt omkring!

Hva har du har fått deg i godt humør og til å smile den siste uka?

- Det er nok helt enkelt bare små, hverdagslige hendelser - som å spise noe godt, bra musikk eller le med venner og familie.

- Ellers har jeg begynt å trene igjen etter en lang periode med forkjølelse - og det gjør meg kjempeglad!! Elsker følelsen man sitter igjen med etter man har trent.

Om du hadde hatt en tidsmaskin – hvem ville du reist i tid for å møte?

- Jeg fikk aldri møtt farmoren min, og har alltid vært nyskjerrig på hvordan hun var. Så da ville jeg helt klart møtt henne ❤️

Om du skal få deg frisk luft i Trondheim, hvor drar du da?

- Jeg er egentlig nesten aldri på tur, og jeg drar som oftest på treningssenter hvis jeg har lyst til å bevege meg. Men om jeg først drar på ut på tur, så drar jeg vel som oftest til Bymarka, nærmere bestemt Rønningen. Der selger de store kanelsnurrer, som er en fin «premie» når man kommer til toppen, haha!

Hva er det beste – og verste – med Trondheim?

- Det er litt vanskelig å forklare, men jeg synes det beste med Trondheim er at det er en en storby, men at den samtidig ikke er alt for stor. Man får på en måte «the best of both worlds», hahaha.

- Her jeg bor er det kort reisetid å dra til byen, men samtidig tar det ikke lang tid før jeg er «på landet». Synes det er godt! Det verste må nok være været - særlig nå i det siste, har jeg lagt veldig godt merke til det.

Hvem er den kuleste trønderen du vet av?

- Synes denne var skikkelig vanskelig å svare på, for det finnes så mange kule mennesker. Men kanskje bestefar, som er en mann på snart 88 år!

For folk som ikke kjenner til Youtube-kanalen din – forklar hva slags videoer du deler der?

- Jeg er nok en typisk vlogger - og helt enkelt så viser jeg frem hverdagen min i videoformat. Jeg tar med følgerne mine på alt fra helt hverdagslige ting, som skole, trening og så videre - men også når jeg gjør andre, mer spennende ting!

- De dagene jeg vlogger tar jeg egentlig bare med meg kamera rundt, også filmer jeg hva som skjer. Jeg lager også videoer hvor jeg bare sitter og snakker - da går det mest i humor, og det mange anser som «typiske jenteting».

Hva er dine tre favorittbloggere, instagrammere eller youtubere?

- Vanskelig å velge! Jeg leser egentlig ikke så mange blogger lenger, men jeg liker Sophie Elise og Anniken Jørgensen. Ellers digger jeg @whitneysimmons på både Youtube og Instagram, fordi hun er skikkelig flink og har gode treningstips! Hvis jeg er lei, og trenger inspirasjon til nye øvelser, stikker jeg alltid innom der.

Kan vi få en usminket selfie av deg?

- Jepps! Jeg tar faktisk nesten aldri bilder av meg selv, noe som er litt rart med tanke på «bransjen» jeg er i. Men dette er fra sommeren - har på litt maskararester fra dagen før, men ellers ingenting!

- Om man vil se helt usminket kan man se på youtubekanalen min - der er det flere titalls videoer hvor jeg er sminkefri :)

Hva er mest positivt – og negativt – med å være «Instagram/Youtube-kjendis»?

- Jeg har aldri sett på meg selv som en kjendis - men det beste er nok at jeg kan kalle hobbyen min en jobb. Føler meg kjempeheldig som kan si det! Følgerne min er alltid støttende, og gjør at jobben min er kjempegøy.

- Det verste er nok at mange allerede danner seg et bilde av hvordan jeg er før de i det hele tatt har møtt meg - det synes jeg er veldig kjipt.

Har du fått snåle, ekle eller morsomme forespørsler via sosiale medier?

- Ja, det er mye rart! Jeg har egentlig sluttet helt å bruke Snapchat, nettopp fordi folk sender så mye ekkelt. Overraskende mange sender bilder av kjønnsorganene sine, såkalte «dickpics» - og det har jeg absolutt ingen interesse for å se. Jeg skjønner VIRKELIG ikke hva som får folk til å sende private bilder til mennesker de ikke engang kjenner.

- Ellers har jeg fått forespørsel om jeg vil reklamere for datingsider som er laget for single foreldre - og da er nok ikke mine følgere helt den riktige målgruppen, hehe.

Om du aldri hadde slått gjennom på Instagram og Youtube – hva hadde du gjort i dag?

- Jeg går jo fortsatt på videregående, så jeg ville nok ha gjennomført det samme løpet der. Jeg går studiespesialisering, og må gå videre på studier om jeg skal fortsette utdanningen min.

- Jeg blir ferdig med videregående til sommeren, og da er planen etter det å satse Youtube, før jeg skal til militæret i 2020. Så får vi se hva jeg gjør etter det! Men det hadde vært utrolig kult å fortsette å utvikle Youtube-karrieren min.

- Ellers er det ikke sånn kjempestore forskjeller i hverdagen min - jeg har et veldig vanlig liv med skole og andre ting. Men jeg er sikker på at livet mitt ville vært mye kjedeligere, og veldig A4 om jeg aldri hadde startet med det jeg holder på med nå.