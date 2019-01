Kristin (22) har over 75 000 følgere på Instagram: Fikk bamser, blomster og brev i posten

For noen er Instagram bare en app hvor man laster opp bilder fra ferier, de nyeste tilskuddene til klesskapet, eller deler noen bilder av familien.

Men for de som hanker inn mange følgere, kan det dukke opp flere uante muligheter underveis.

For 22-åringen fra Stavanger startet det hele som en kjekk hobby ved siden av skolen, og hun konsentrerte seg om å legge ut bilder innen mote og livsstil fra hennes eget liv.

– Jeg tenker at Instagram kan være en fin måte å finne seg selv på, og det er jo også veldig kjekt å drive med, sier Erdal til Byas.

Spons og reklame

På grunn av den store følgerskaren hun har fått under brukernavnet @krierd, er hun svært attraktiv for annonsører. Blant annet har Erdal samarbeidet med lokale bedrifter. Da får hun tilsendt varer gratis i bytte mot at hun legger ut et bilde sammen med produktet.

I 2015 fikk Erdal blant annet sponset tur, opphold og festivalpass til Findingsfestivalen i Oslo.

– Jeg synes det er veldig gøy å kunne bidra med å hjelpe lokale bedrifter, også får jeg jo en del gratis ting da, sier Erdal.

Nå du når ut til så mange unge personer, forstår 22-åringen også at det følger med et publiseringsansvar.

I november i fjor omtalte Forskning.no en studie forskere ved OsloMet hadde gjennomført. Her skulle en tiendeklasse reflektere rundt kroppspress gjennom ulike oppgaver.

– Blandingen av kommersiell og privat framstilling på Instagram er vanskelig for dem å oppfatte. Når de ser at Justin Bieber står i en bokser fra Calvin Klein, oppfatter de dette som et tips til dem og ikke som reklame, sier universitetslektor Lisbeth Elvebakk ved OsloMet, en av tre personer som var med på å gjennomføre studien.

Den yngre garden kan lett avsløre reklameretorikk, men sliter ofte med å forstå budskap i form av bilder.

– Instagram kan være med på å stresse ungdom, eller få dem til å føle seg presset til noe. Derfor er det viktig å ikke stå frem som noen som setter en urealistisk standard, sier Erdal til Byas.

Haters gonna hate

Det finnes flere der ute som ønsker å utnytte deg eller kommer med ubehagelige kommentarer til det man legger ut, har Erdal erfart.

– I starten var jeg ikke så forsiktig med hvem som fikk vite hvor jeg var bosatt. Jeg skulle nok heller brukt en postboks som adresse, sier Erdal.

Dette resulterte til at 22-åringen fikk tilsendt alt fra blomster, bamser til private brev. Dette kunne være ubehagelig til tider.

Spesielt mange jenter opplever også å få flere upassende henvendelser i innboksen på Instagram. Disse kan inneholde alt fra ekle etterspørsler til påtrengende meldinger.

Forfalskede profiler er også heller ikke uvanlig.

– Andre mennesker vil utgi seg for å være meg, og det er litt ekkelt, sier hun.

Dersom noen gir seg ut for å være deg, kan du ta kontakt med Instagram direkte. Det er også mulig å anmelde saken til politiet, noe også Erdal oppfordrer til.

Erdals instagramtips

– Du trenger ikke de dyreste klærne eller det beste utstyret for å kunne vokse på Instagram, det handler mest om å fremstå mest mulig ekte, sier Erdal til Byas.

For mange kan det virke som et press å legge ut bilder med dyre merkeklær eller fra steder som er eksklusive.

Men dette er nødvendigvis ikke nøkkelen for suksess på bildeplattformen.

Her er noen tips fra Kristin du kan bruke om du ønsker å satse mer på Instagram.

Finn noe du interesserer deg for, om det er klær, foto eller noe annet.

Jordfarger pleier å gi designet ditt en finere fremstilling.

Ikke la andre påvirke deg på hva du legger ut, det er din profil.

Gjerne inkluder venner og familie til å ta bilder, det gjør det også bare kjekkere.