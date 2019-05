Hit vil vi unge reise i 2019

Millenniumsgenerasjonen, altså de av oss som er født mellom begynnelsen av 1980-årene og midten av 1990-årene, ser ut til å være ennå mer reiselysten enn generasjonene før oss.

Lonely Planet, også omtalt hos VG, har tatt utgangspunkt i flybooking-appen Hopper. Ifølge appen har Bora Bora, en øy i Stillehavet, hatt den største økningen i interesse hos de yngre for 2019.

Her er de ni mest populære reisemålene blant unge, i tillegg til Bora Bora, ifølge Lonely Planet:

Sint Maarten





Dette er et land som var en del av De nederlanske Antillene frem til 2010, så her snakker folk nederlandsk. Den nordlige delen av øya tilhører Frankrike. Nå er Sint Maarten et separat land innen det føderale monarkiet Kongeriket Nederlandene

Aspen, Colorado

Den amerikanske byen er et yndet sted for skiaktiviteter, og ligger ved fjellkjeden Rocky Mountains. Både verdensmesterskap i alpint og X-Games har vært arrangert her, sistnevnte årlig siden 2002.

Denpasar, Indonesia

Byen er hovedstaden på Bali, og har i løpet av de siste 20 årene blitt en av Indonesias største turistbyer. Bali som helhet er det viktigste turismålet i landet, og kjent for både dans, skulptur, malekunst og musikk for å nevne noe.

Kahului, Hawaii

Her befinner vi oss på øya Maui i Hawaii. Kahului er egentlig ikke regnet som en klassisk turistdestinasjon, men har likevel noen attraksjoner man kan besøke.

Dublin , Irland

Dublin er Irlands hovedstad og landets største by. Her finner du mange hyggelige puber, godt øl, tradisjonell musikk, spennende kultur og historie.

St. Lucia





Saint Lucia er rett og slett en karibisk drømmeøy. Det er en øystat som ligger nord for Saint Vincent og Grenadinene og sør for Martinique.

Tokyo, Japan

Mange vil også til Japans hovedstad og største by, Tokyo. Ti prosent, rundt 13 millioner, av Japans innbyggere bor i Tokyo. Byen er forretnings-, handels- og industrisenteret i Japan og også i Asia.

Palm Springs, California





Ørkenbyen skal ha hele 354 soldager i året, og golf, svømming, tennis, ridning og fotturer ørkenen og fjellområder er er perfekt for rekreasjon.

Anchorage, Alaska





Dette er den største byen i Alaska, faktisk skal nesten halvparten av Alaskas innbyggere bo her. Gjennomsnittstemperaturen om sommeren ligger mellom 13 og 23 grader, om vinteren ligger den mellom −7 og −15 grader.

