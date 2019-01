- Tiden vi bruker på sosiale medier er ufattelig skremmende og trist

Jobb: Gründer og medeier av Team Lewel AS og Memento Network AS

Alder: 24 år

Instagram/blogg: @sandrajokicpro og sandrajokic.com (ikke aktiv akkurat nå)

Følgere/lesere: 100 000+

Statsminister for en dag – hva er det første du ville ha gjort?

- Dette spørsmålet har jeg kvernet på lenge nå! Vanskelig å komme frem til ett svar, når det er så mange ulike temaer å ta tak i der ute. Som å fjerne alle atombomber og kutte plastforbruket for eksempel.

- Ellers ville jeg umiddelbart erstattet søtsakene på statsministerens kontor med nøtter og frukt i freshe farger og innført obligatorisk gym i arbeidstiden for alle bedrifter! Er jo lovfestet at barna har godt av det, så hvorfor ikke voksne?

- Deretter ville jeg gjort om alle bussholdeplasser til aktivitetslekeplasser og i tillegg innført et fag om selveste livet på grunnskolen. Lært barna om kroppen sin og hvordan den fungerer, om følelser, kosthold og hvordan mat påvirker oss, om privatøkonomi, hvordan å betale regninger, opplyst om at livet kan være hardt og vanskelig og lært de verktøy for hvordan å håndtere motgang. Frontet at de aldri må skal slutte å drømme og at det er både viktig og riktig å ha troa på seg selv!

Hva har gjort deg bekymret den siste uka?

- Noe jeg ofte reflekterer over er hvordan sosiale medier eller «skjermen» generelt påvirker oss. At vi ALDRI har vært uten skjermen siden den først kom. At det finnes utallige tv-programmer, serier, underholdningskanaler, apper og medier som hele tiden stjeler oppmerksomheten vår - synes jeg er ufattelig skremmende og trist. Dyrebar tid vi før i tiden brukte på å være med hverandre. Eller på å kjede oss. Eller på å fundere, spekulere, videreutvikle. Skjermen er et element som aldri før har vært en del av menneskeheten. Idag definerer den oss. Dette synes jeg er sinnsykt.

Hva har fått deg i godt humør og fått deg til å smile den siste uka?

- Den siste uka har jeg tilbrakt i Bergen med gode venner - der er det masse herlige mennesker som får meg til å smile og le hver eneste dag, som for eksempel @Frode_med_stol :) Ellers har jeg det ekstremt gøy på jobb, noe jeg er ekstremt takknemlig for. Jeg gleder meg over å se at appen Memento U utvikler seg og at den snart skal lanseres!

- Så fikk jeg nylig fortalt en vits jeg lo ganske så greit av. Var ikke mere som skulle til enn at: Har du hørt om kokken som havnet i retten..?

Om du hadde hatt en tidsmaskin – hvem ville du reist i tid for å møte?

- Hadde jeg hatt en tidsmaskin ville jeg reist tilbake å hilst på Leonardo da Vinci! Vi skulle snakket om kropp og filosofert videre på hvordan samspillet mellom muskler og anatomiske proporsjoner fungerer sammen. Tror han var inne på noe vi den dag i dag ikke har forstått oss på, som kanskje burde vært allmenn kunnskap om kropp. Vi er jo tross alt spesiallaget for å være mennesker, en videreutvikling av aper som henger og slenger i trær. Designet for så mangt!

Hvor i Trondheim drar du helst på byen?

- Huff.. Jeg er jo absolutt ikke den rette personen til å svare på dette. Er så å si aldri ute i Trondheim og trives egentlig ikke så alt for godt på byen. Havner vanligvis på Søstrene Karlsen, men takler ikke gå som sild i tønne og savner ofte nok plass å danse/bevege seg på - eller stikk motsatt - sitte, prate, bli kjent med nye uten å måtte bli spytta på for å høre hva som blir sagt.

- Nyttårsforsettet mitt i år er faktisk å komme seg mere ut – så her er det kanskje jeg som trenger tips? Savner et sted med temakvelder som R&B eller techno musikk - noe annet enn standard opplegg helg etter helg.

Om du skal få deg frisk luft i Trondheim, hvor drar du da?

- Vi har hytte på Byneset av alle steder - så har jeg kjempelyst til å komme meg ut så er det kort vei dit. Har ikke mye tid til overs om dagen så det blir ikke akkurat prioritert. Behøver jeg frisk luft så henger jeg på verandaen.

Hva er det beste – og verste – med Trondheim?

- Det er stort og lite på samme tid.

Hvem er den kuleste trønderen du vet av?

- Det må jo være Petter. Ellers synes jeg Dr. Richard Henriksen er en tøff type, basehopper og ortoped ved St. Olavs Hospital.

Hvordan har tiden vært etter at du ble verdensmester?

- Etter verdensmesterskapet konkurrerte jeg som proff ett år før jeg tok en etterlengtet pause. Det har vært både opp- og nedturer siden den gang. Trengte en pause fra all ting og stakk til Mexico for å få orden på meg og mitt. Det fikk jeg og kom hjem som ny fire måneder etterpå. I Mexico startet jeg opp Team Lewel og fulgte drømmene mine. Noe jeg aldri har angra på!

- Ellers har tiden etter VM vært preget av en uvant hverdag med mer oppmerksomhet enn normalt – å bli gjenkjent som «fitnessandra» på McDonalds var eksempelvis ikke så kult i starten. Det kunne av og til føles ut som at eksterne hauset opp situasjonen til noe mye større enn hva det egentlig var. I alle fall for meg og hva jeg så! For joda, det er en dødskul tittel å ha med seg, som jeg er utrolig stolt over – men for meg er det likevel bare en tittel. For andre er det «WÆÆÆO, VERDENSMESTER».

- Det føltes ut som at andre, på grunn av tittelen endra syn på meg og det har nok preget meg da jeg i senere tid har trukket meg litt mer tilbake enn før. Er redd for å bli oppfattet som noe jeg ikke er – tross blondt hår og en veltrent kropp betyr ikke det at en må være selvgod og høy på seg selv, noe jeg tror mange kan tro jeg er.

Konkurrerer du selv ennå?

- Har ikke gjort det på flere år nå, er derimot konkurransecoach og har flere snertne jenter som inntar scenen for første gang nå i mars! Så er fortsatt i miljøet og digger å være del av prosessen med alt fra posering til temasamlinger! Har lenge sagt at jeg «snart» skal konkurrere selv, alt er relativt? Så langt har det de siste årene stadig dukket opp saker som gjør at det enda ikke har passet seg å begynne en oppkjøring.

- Akkurat nå er det coaching og Memento U som er hovedprioriteringene mine og det krever fullt fokus, noe som gjør det vanskelig å konkurrere selv ved siden av. Men hvem vet, plutselig får jeg ånden over meg og er klar for å kjøre på igjen!

Hva er dine 3 favorittbloggere/instagrammere?

- @seanbananofficial, @frode_med_stol og @solengbakken

Kan vi få en usminket selfie av deg?

- SEFF.

Hva er mest positivt – og negativt – med å være «Instagram/blogg-kjendis»?

- Har aldri følt meg som noen insta-kjendis. Føler jeg er i en gråsone hvor joda, folk vet kanskje hvem jeg er, men selv ser jeg ikke på meg selv som en kjendis. Det verste med det i dag er å hele tiden må opprettholde en medie-konto. At en skal stæsje seg opp og må ha ekstern hjelp for å få tatt fine bilder. Tro det eller ei, men er ikke kjempe komfortabel foran kamera. Det positive med det, er muligheter som dukker opp som kanskje ikke hadde vært der har jeg ikke hatt så mange følgere som jeg har på instagram.

Har du fått snåle/ekle/morsomme forespørsler via sosiale medier?

- Støtt og stadig renner det inn en melding i innboksen, senest i dag fikk jeg et spørsmål om rumpa mi var «all natural - or silicon.» Ellers er det veldig mange utenlandske friere der ute og menn som sender video av hvor sterke de er, til og med aktivitetsloggen på smartklokka har jeg fått tilsendt.

Om du aldri startet å skrive blogg/slått gjennom på Instagram – hva hadde du gjort i dag? Hadde noe vært annerledes?

- Jeg hadde nok gjort mye av det samme, startet opp noe for meg selv for å bedre folkehelsa og spre kunnskap og glede med bruk av egen kropp - men tror ikke jeg har brukt mye tid på egen insta-konto. Facebook skulle jeg helst ikke hatt.