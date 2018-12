Lurer du på hvordan hjemmet skal dekoreres, bordet skal dekkes eller treet skal pyntes til jul? Trd.by har snakket med interiørkonsulent Lise Mari Øvrehus og sosiale medier-ansvarlig i boligstylingsfirmaet VI-BO, Gunn Berit Johansen.

Tidligere i høst fortalte Øvrehus blant annet at det var trendy å blande nytt og gammelt, med store interiørdetaljer som tar litt plass i rommet. Hun forteller at mye av det vi har sett i interiørbildet dette året også gjenspeiler seg mot jul.

Interiørkonsulenten mener man ikke skal være redd for å kombinere ulike toner innenfor samme farger - for eksempel rødtoner.

- Det er også superhot å få inn litt lilla her, i tillegg til metaller som gull og sølv, sier hun og påpeker at hun selv kommer til å gå for gull og svart i jula.

Slik dekker du bordet til årets julemiddag

Gunn Berit Johansen forklarer at selv om det tradisjonelle fortsatt står sterkt, opplever de i VI-BO at sort og hvitt, gjerne med det grønne, er det store denne jula.

Boligstylingsfirmaet har trukket frem tre ulike trender for oppdekking til julemiddagene:

Sort og hvitt

- Det sorte passer inn i trendbildet som er nå, i tillegg til naturlige materialer, spraylakkerte greiner og granbar og lignende, forklarer Johansen, og legger til at man gjerne kan bygge lag på lag og variere med materialene, med noe matt og noe blant, noe røft og noe finere.

Serviset som er valgt i denne oppdekkingen har mye struktur i seg, som med det blir et litt grovere element.

- Vi er veldig for å gå ut i naturen for å dekorere i stil med de ulike årstidene. Det er både miljøvennlig og fint med natur også inne, slik at for eksempel jula blir mindre amerikansk med så mye bling og plast. Lag ting selv, bruk spraylakk eller maling for å få de fargene du ønsker. Det gjør bordet til noe eget og personlig, forklarer Johansen.

I denne oppdekkingen er det valgt et rundt bord, som gir andre muligheter for dekor og et eventuelt midtpunkt.

- Det er fint med høye dekorasjoner, men pass på at gjestene får til å se på hverandre fra andre siden av bordet! Unngå at dekorasjonene blir for tette - det er ikke så trivelig å kun glane inn i en dekorasjon, og ikke kunne se dem du snakker med.

Natur

- Denne stilen er veldig inn i tiden, både at vi er miljøbevisste og ønsker å hedre landet vi bor i ved bruk av tre og alt annet som omkranser den nordiske stilen, forklarer Johansen.

- Her er det brukt mye glass for et transperent uttrykk, og dekkebrikker som egentlig er trestubber skjært i fjøler. Kjenner du noen som kan hjelpe deg, og har tilgang til en fin trestokk, slipper du å måtte kjøpe alt.

- Dette bordet har egentlig en veldig enkel pynt. Selv om ingenting står på en rett linje, er det likevel ikke tilfeldig. Duken er holdt litt skrukkete med vilje, slik at det blir litt bevegelse i underlaget og ikke så hardt.

- Det kan være dyrt å kjøpe linservietter, og et godt tips kan derfor være å kjøpe noen meter med stoff hos en stoffbutikk. Klipp av og riv opp slik at du får frynsete ender, og du slipper å sy!

Det klassiske

Det sorte passer kanskje ikke likevel til alle, påpeker Johansen.

- Det klassiske og tradisjonelle passer til alle aldre. Om bestemor kommer på besøk, kan det hende hun blir mer begeistret for denne oppdekkingen enn av den sorte. Man må se an gjestene, mener hun.

Til forskjell fra den sorte og hvite oppdekkingen der stylisten har brukt dekkebrikker, er det her brukt en enkel hvit linduk.

- Avhengig av hvor mange retter du har, kan du også ha flere asjetter over hverandre, gjerne med lag av blonder. Et godt tips kan være å ha en bolle med en liten pynt til hver gjest oppi, som for eksempel en svibel, foreslår Johansen.

- I denne oppdekkingen har vi valgt klassiske linservietter, som er av en høyere kvalitet. Brettemåten er enkel i en klassisk serviettring.

Ny versjon av julekransen

Lise Mari Øvrehus ser også den nye juletrenden der svart dominerer mye.

- Det som er litt nytt er at den tradisjonelle julekransen er byttet ut med svart sikefjærkrans. Samme er det også med de små pyntetrærne som nå er i silkefjær, i tillegg til at mye annen julepynt er i svart, sier hun.

Ifølge interiørkonsulenten gjelder begrepet «more is more».

- Det vises i julebildet også. Ting skal være i større skala - man ser det gjerne på julekuler og annen juletrepynt. Det er størrelse på det, og den amerikanske julestilen har nesten kommet litt inn. Det skal være masse, både sløyfer og bånd, forteller hun.

Hun synes likevel det er viktig å si at mye av det tradisjonelle fortsatt gjelder.

- Ja - du har de svarte silkekransene, men det er også mye av det naturlige. Å hente inn naturen er veldig populært, for eksempel granbar og kvister. Du kan henge det på vegger, pynte de med julekuler og lys, og kongler kan for eksempel henges i vinduer med sløyfer i de fargene man vil. Her kan man gjerne ta inn svart, lilla og rød.

Øvrehus synes også det er fint å dra inn naturen, gjerne ved bruk av reinsdyrskinn og skåler med nøtter - i tillegg til granbar og mose til borddekkingen.

- Det er en rimelig måte å skape julestemning på.

Juletre av plast

Interiørkonsulenten mener juletreene av plast har blitt fine og ser ekte ut. Hun forteller at hun ser mer av disse i butikkene nå, og tror folk velger de fordi ekte trær ikke holder seg like lenge.

- Folk starter tidligere med jula, det er en juletrend jeg ser mer og mer av, også i sosiale medier.

Hun tror mange vil vise frem julehuset sitt før selve jula, og at de derfor starter tidligere med pytningen.

- Selv har jeg begynt å ha alt klart til 1. desember, så kan jeg slappe av resten av jula, sier hun.

Og i tillegg til at jula starter tidligere - kastes den også ut tidligere.

- Besteforeldrene mine ler jo av det, de er vant til at alt skal ut 13. dags jul. Nå kastes jula ut igjen til 1. januar, sier hun.

- Det er noe med at når det nye året starter, skal man på en måte starte på nytt.

Tunge materialer

- Tekstiler er en fin måte å fornye interiøret på i jula. Jeg vil si at årets juletekstiltrend er tunge materialer som ull og fløyel, som også har vært materialer i årets trendbilde. Denne jula vil jeg si at rødtoner er mer tidsriktig enn noen gang. Rødt har vært litt ut, men nå kan man gjerne kjøre på med det, sier hun.

- Hvis man ikke har turt å leke seg med knallrøde fløyelsgardiner før, kan man gjøre det nå, legger hun til.

I kombinasjon med mye rødfarger og pastellfarger, forteller Øvrehus at det også er dukket opp en litt eksotisk julepynt-trend.

- Med enhjørninger, flamingoer og hvite- og rosa plastikktrær, med masse forskjellige knallfarger i juletrepynten, sier hun og fortsetter:

- Så her er det trender for alle og en hver, man kan personliggjøre julen mer enn noen gang.

Til slutt vil Øvrehus legge inn et tips hun har fått av sin mor, slik at dorullnissene også får sin hedersplass.

- Hun ordnet et større brett, og plasserte alt smånipset på det. Så hvis man har mye pynt fra barn, sett det i en klynge på et fat på bordet, så får det litt hedersplass likevel.