Michael (20) om å være ung på jobb: - Ofte blir jeg definert som «ungdom» og «bare student»

Vår populære artikkelserie om unge jobbtalenter fortsetter selvfølgelig også denne uken.

Sist snakket vi med Tiril Skogseth (21) som gikk rett fra videregående og russetid til en lederstilling.

Denne uka snakker vi med 20 år gamle Michael, som flyttet hit til byen i august i fjor.

Slik svarer han på våre spørsmål om jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg frilanser som fotograf, så jeg er teknisk sett min egen sjef, økonomiansvarlig og sekretær. Jobber litt rundt omkring og over alt med både foto og film!

2. Hvilken utdanning har du?

- Utdanning er oppskrytt, men jeg studerer 2-årig fotografi på Norsk Fotofagskole, og uteksamineres til sommeren. Skolen har betydd alt for meg når det gjelder personlig utvikling og potensielle jobber i framtiden. Også gikk jeg medier og kommunikasjon på videregående. Der hadde jeg en veldig flink fotolærer som pushet på ekstra for at jeg skulle få til det jeg ville helt fra førsteklasse. (Takk, Stian.)

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Akkurat i dag/denne uka er jeg leid inn som fotograf på julemarkedet. Den jobben fikk jeg gjennom en god venn som jeg ble kjent med etter vi gjorde frivillig filmarbeid sammen i Filippinene tidligere i år. Ellers får jeg stort sett alle jobber gjennom folk jeg har gjort en jobb/tjeneste for, og gjennom deres kontakter igjen. Har nok aldri fått en jobb fordi jeg har søkt på den, for som frilanser må man overleve på gode kontakter.

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Fikk en 500-lapp for å ta noen portretter av en sanger da jeg var 17. Telles det?

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Ikke hatt med ekstra AA-batterier. Det er så undervurdert hvor viktig det er å ha ekstrabatterier i sekken til enhver tid. Plutselig inntreffer katastrofe, og du må late som om ingen ting er galt mens du improviserer som en idiot, fordi du ikke har blitsutløser med fungerende batterier.

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Å kunne gjøre så mye forskjellig fra dag til dag. Jeg er helt sinnsykt rastløs, og klarer ikke gjøre det samme over lengre tid. Så for meg er livet som frilanser drømmejobben, for da kan jeg gjøre nye ting hele tida! Det gir meg alltid et lite kick.

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Det vanskeligste er å tjene penger. Ofte blir jeg definert som «ungdom» og «bare student» når jeg skal gjøre en jobb, selv om det ikke har noen ting å si på resultatet. Mange arbeidsgivere har prøvd å lure meg inn i gratis eller underbetalt arbeid med unnskyldningen «da får du jo erfaring». Det er ikke alltid like gøy å få integriteten sin undergravd bare på grunn av alder.

- Fordelene er veldig gode. Jeg får alltid sjansen til å imponere når jeg leverer. Jeg får også en tyvstart på det profesjonelle markedet, sammenliknet med mange andre som starter når de er eldre. Gjett om jeg er takknemlig for å ha alle 20-årene foran meg, og allerede være i arbeid!

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

- Litt klein og morsom. Tror både venner, medarbeidere og kunder synes det samme. Jeg har en teori om at det hjelper meg på jobb, for når jeg er litt klein eller forteller historier med drøy underbuksehumor blir situasjonen rundt meg mindre formell. Da er det lettere for andre å løsne litt og åpne seg opp, som hjelper meg veldig i en portrettsituasjon.

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Tro på det du gjør, og aldri gi deg når du er fornøyd. Hvis du ikke har troa på det du gjør, har ingen det. Da oppnår man aldri noe. Og hvis man sier seg ferdig når man tenker «dette var bra» blir man aldri best. Når jeg synes jeg har gjort noe bra, fortsetter jeg med det helt til det blir dårlig, for da vet jeg at jeg har gjort ferdig mitt beste.

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

- Pensjonert. Neida, hehe. Jeg skal jobbe til jeg dør. Om ti år er jeg forhåpentligvis over alt i hele verden, men hvem jeg jobber for og hva jeg gjør vet jeg ikke. Jeg skal i hvert fall ha flere Rolling Stone-forsider i portfolioen innen den tid! Vil også få til et portrett av en president på skateboard en gang. Hit me up hvis noen kjenner en president som blir med på det!