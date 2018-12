De mest kreative måtene å pynte seg til jul på

Så var det jul igjen.

Rart hvordan det kommer like plutselig hvert år. Dersom du føler for å pynte deg litt ekstra i år, så har vi noen forslag under.

Presangen

Juletre-sveis

Det er ingen tvil om at pakker i ulike varianter får mye oppmerksomhet i jula. Hva med å bruke det som inspirasjon til å sminke seg som det - altså en gave?

For noen kan det ikke bli nok juletrær, og hva er vel bedre da enn å ha et juletre i håret også? Her er oppskriften enkel: still deg med hodet opp ned, ta en flaske mot hodebunnen, og samle håret rundt flaska, og knytt fast. Så er det bare å dekorere stasen med det du har liggende - enten det er julekuler, granbar eller glitter.

PS: Se for deg et juletre som går rundt et juletre. Juletre-inception!

Reinsdyr-pupp

Det begynner å bli noen år siden de gyselige julegenserne gjorde sitt inntog i Norge. I år er det reinsdyrpupp som gjelder. Dette er kanskje ikke noe for alle, men trives du med puppen på vift, så kjør på!

Julebusk

Dette er kanskje ikke veldig ulikt juletreet over, men vi tar det med likevel. En litt annen fasong her altså, og absolutt noe som kan sprite opp et antrekk, uansett hva det består av.

Juletrelys

Å gå rundt med julelys i ansiktet er nok ikke særlig trygt, men denne dama har funnet løsningen! Absolutt noe vi lar oss inspirere av til julebordet.

Juleskjegg

Dersom du er en av dem som kan anlegge skjegg, burde dette absolutt være et alternativ til juleantrekket. Du kan enten kjøre bon gass, som han over har gjort, med grønt og glitrete skjegg, men det holder også lenge å slenge i noen julekuler.

Julelepper

Dersom du er av den mer subtile typen, kan dette være mer enn nok. Her dekorerer man altså leppene med julemønster. Litt upraktisk dersom du skal spise, kanskje, men veldig fint på bilder!

Julete øyenskygge

Denne øyenskyggen er, i likhet med juleleppene, hakket mer subtil enn de andre punktene i artikkelen her, men allikevel både festlig og fint! Hakket mer praktisk enn juleleppene når det gjelder spising.

Jule-øyenbryn

Dette må være noe av det mest kreative vi har sett på en stund. Hvorfor ikke dele øyenbrynet opp i ulike deler slik at det blir et juletre, og så smelle på noen steiner og stjerner for å få det til å skinne litt ekstra?

For å si det sånn: Du grønne, glitrende tre, god dag!