Henriette (24): - Det har ikke kun vært en dans på roser

Alder: 24 år

Jobb: Influenser og bartender

Instagram: @henote

Følgere: 39 000

Vi i Trd.by vil gjerne bli enda bedre kjent med byens største på sosiale medier. Det har resultert i vår nye serie #mystory.

Er det noen spesielle insta,- Youtube- eller bloggstjerner fra Trondheim som du har lyst til at vi skal snakke med neste gang? Send tips til line.pevik@adresseavisen.no.

Sist snakket vi med illusjonist og utbryterartist Christian Wedøy, der over 65 millioner har sett stuntene hans på Youtube.

Denne uka har vi tatt en prat med Henriette Otervik!

Statsminister for en dag – hva er det første du ville ha gjort?

- Jeg har veldig mye respekt for de eldre og mener at vi burde bruke mye mer tid sammen med dem. Skole er bra, men livserfaring er viktigere! Derfor ville jeg gjort noe med eldreomsorgen og sørget for at de ble bedre tatt vare på. Vi trenger flere på jobb, slik at de har tid til å tilbringe tid sammen med dem.

Hva har gjort deg bekymret den siste uka?

- For å være ærlig så går jeg rundt og bekymrer meg for besteforeldrene mine hele tiden. Jeg får dårlig samvittighet for at jeg bor så langt unna. Jeg skulle gjerne bodd nær dem slik at jeg kunne vært med dem hver dag. Jeg er ikke klar for å miste noen av dem og går derfor rundt å bekymrer meg for at det skal skje dem noe.

Hva har du har fått deg i godt humør og til å smile den siste uka?

- Julegata i Oslo! Jeg elsker lys og jeg elsker juletiden, jeg synes det er så koselig.

Om du hadde hatt en tidsmaskin – hvem ville du reist i tid for å møte?

- Morfaren min. Han døde året før jeg ble født. Siden mormor har vært gift med han, er jeg helt sikker på at han må ha vært verdens kuleste menneske.

#mystory Nadia (19) fra Trondheim får julegaver fra Instagram-følgerne sine Det er i all hovedsak positivt å ha mange følgere, mener Nadia Karoline Rouhani fra Trondheim. Til samme tid er mange dømmende - noe som er en pris 19-åringen er villig til å betale.

Hvor i Trondheim drar du helst på byen? Hvorfor?

- Nå er jeg ikke så ofte ute i Trondheim, men det har tydeligvis blitt en greie å dra på Søstrene, noe jeg ikke er så fan av. Jeg er ikke så fan av å sitte og sippe på vinen, jeg må danse og ha mulighet til å røre på meg når jeg er på byen. Jeg har vært veldig glad i Studio 26 da!

Om du skal få deg frisk luft i Trondheim, hvor drar du da?

- Nå er jeg så heldig at jeg er oppvokst rett ved bymarka, så jeg er ofte i Atomen, som vi kaller det.

Hva er det beste – og verste – med Trondheim?

- Det verste er at «alle kjenner alle». Det er en stor by, men likevel føles det ut som at vi bor i en småby der folk lever av gossip. Det beste er alle de fantastiske vennene mine som bor her. Hadde det ikke vært for dem, så hadde jeg aldri reist så mye til Trondheim.

Hvem er den kuleste trønderen du vet av?

- Helt klart mormoren min! Hun har alltid vært en jeg har sett opp til :-)

#Mystory #mystory: «Hellylife»-Helene: - Jeg får ofte kommentarer om at folk blir positivt overrasket når de hilser på meg Helene Nygård (23) finner glede i de små tingene - som det å kunne skru på flymodus på kvelden slik at ingen kan nå henne.

Hva har du holdt på med siden seerne så deg på Paradise Hotel?

- Etter at jeg kom hjem fra Mexico gikk jeg egentlig rett tilbake til mitt vanlige liv. Det er viktig å ikke miste bakkekontakt og fortsatt være den samme gamle. Vi er jo i bunn og grunn helt vanlige mennesker og jeg synes det er kleint at realitypersoner ser på seg selv som kjendiser.

Har din deltakelse i et sånt program gitt deg fordeler eller ulemper i ettertid?

- Selvfølgelig. Det har ikke kun vært en dans på roser, men alt i alt er det vel mest fordeler. Jeg har opplevd mye kult, hatt muligheten til å «bygge» meg opp og møtt mange fantastiske mennesker.

Hva er dine tre favorittbloggere/instagrammere?

- Er det innafor å si at jeg ikke har noen? Sannheten er den at etter at jeg selv ble en offentlig person, så sluttet jeg å lese blogger. Grunnen var rett og slett at jeg ble dårlig av det. Jeg begynte å sammenligne meg med andre og jeg følte meg veldig liten i forhold og at jeg ikke fikk til noe.

- Jeg følte også at livet mitt ikke var bra nok til å deles med offentligheten. Nå når jeg har fått det på avstand, merker jeg at det var riktig avgjørelse av meg. Man skal aldri følge noen som får deg til å føle deg dårlig og sannheten er den at ingen har det perfekte liv, det er bare synd at det er kun det perfekte de fleste vil vise.

Kan vi få en usminket selfie av deg?

- Nå har jeg vippextensions på meg da, men here u go:

- Hva er mest positivt – og negativt – med å være «Instagram/blogg-kjendis», og i ditt tilfelle, også kjent fra Paradise Hotel?

- Positivt er helt klart alle tilbakemeldingene jeg får og hvor mye jeg hjelper folk i hverdagen. Det er veldig rart å høre slikt, men selvfølgelig kjempehyggelig!

- Det negative med det er at jeg er veldig lett å «stalke». Jeg er liksom så offentlig og det har skapt mye problemer de siste årene. Det er også mye av grunnen til at jeg ikke er så aktiv på bloggen lenger. Når jeg til slutt følte at den gjorde mer vondt, enn godt, måtte jeg bare kutte det ut. Jeg ble også sliten av å være så PÅ sosiale medier konstant. Det høres ikke slitsomt ut, jeg vet, men man blir lei av å dele ting døgnet rundt og aldri ha muligheten til å logge av.

Om du aldri startet å skrive blogg – hva hadde du gjort i dag?

- Det aner jeg virkelig ikke! Som sagt så skriver jeg ikke så mye blogg i dag, og jeg vet fortsatt ikke hva jeg vil gjøre. Akkurat nå så frister det mest å bare få seg en vanlig jobb og være ferdig på jobb når skiftet er over. Det er selvfølgelig ikke det jeg har lyst til å gjøre resten av livet, men det finner jeg forhåpentligvis ut av til slutt. Jeg liker ikke å stresse med det!