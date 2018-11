Tiril (21) gikk rett fra videregående til lederstilling

Vår populære artikkelserie om unge jobbtalenter fortsetter selvfølgelig også denne uken.

Sist snakket vi med Jonas Hyllseth Ryen (25), som startet et selskap som i dag har hjulpet rundt 1000 barn fra å falle fra på skolen.

Kjenner du et ungt jobbtalent som burde være med i denne serien? Tips oss på trd.by@adresseavisen.no.

Denne uka snakker vi med 21 år gamle Tiril, som er født og oppvokst her i Trondheim.

Slik svarer hun på våre spørsmål om jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber som daglig leder på Cielo Sirkus Shopping.

2. Hvilken utdanning har du?

- Videregående skole, generell studiekompetanse.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Rett før jeg skulle begynne på Vg3 fikk jeg en deltidsstilling på Cielo Solsiden, og jobbet der i ett år mens jeg fullførte videregående. Planen var da egentlig å studere, helt til det kom en ledig stilling som avdelingsleder på Sirkus, det fristet mer. Så jeg søkte og fikk jobben!

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min første sommerjobb var som 14 åring, vindusvasker på NTNU i skoleferien. Men min første ordentlige jobb var deltidsstillingen på Cielo Solsiden.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Det må være i romjula i fjor, jeg var helt sikker på at senteret stengte klokka 19. Når klokka var 18:30 så jeg plutselig at det ikke var et menneske på senteret og at alle de andre butikkene hadde stengt. Da viste det seg at senteret stengte klokka 18. Ups!

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Uten tvil kundene våre! Det beste er å se de som kommer tilbake dag etter dag. Ingenting er mer moro enn fornøyde og blide kunder!

- Må selvfølgelig også si det fine teamet vi har bygget sammen, som støtter og backer hverandre. I en så liten bedrift blir alle veldig tette på hverandre og vi blir nesten som en liten familie. Arbeidsmiljøet vi har er en veldig bra motivasjon til å gå på jobb dag etter dag. Som et eksempel er min tidligere sjef fra Solsiden i dag en av mine nærmeste venninner.

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Den største utfordringen må være at man har lite erfaring. Men samtidig fikk jeg en veldig bratt læringskurve da jeg gikk rett fra videregående og russetid til å styre en butikk og lede fire ansatte. Det kan selvfølgelig by på noen utfordringer av og til, men heldigvis har vi et godt team i Cielo som hjelper og støtter hverandre.

- Fordelen er at jeg tilegner meg veldig mye arbeidserfaring i ung alder.

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

- Jeg tror jeg er veldig lik både på og utenfor jobb, så jeg tror mine ansatte og mine venner vil beskrive meg ganske likt. Jeg tror de ville sagt hardtarbeidende, positiv og morsom.

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Mitt beste tips er å stille opp for arbeidsgiver når det trengs! Ta på deg ekstravakter, vær engasjert og jobb hardt for dine mål. Med erfaring vil også mer ansvar følge med.

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

- Det var et vanskelig spørsmål! Om ti år har jeg fullført en mastergrad og har forhåpentligvis fortsatt en lederstilling.