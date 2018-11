Marielle (28) fra Trondheim var ensom i ny by. Så startet hun en Facebook-gruppe

- Det er egentlig i all sin enkelhet en plattform hvor jenter kan møte andre jenter for å skaffe seg venninner. Det startet i Oslo, og så har jeg opprettet grupper andre steder i landet, forteller Marielle til Trd.by.

Marielle flyttet fra Trondheim i 2013, og fikk et nettverk kun gjennom kjæresten sin.

- Men så har man jo behov for venninner også, noen man har litt bedre kontakt med. I Trondheim har jeg nettverket med gode, nære venner, og det var en ting jeg kjente at jeg mangla i Oslo, sier 28-åringen.

Snart siste sjanse for unge kvinner som vil ha gratis HPV-vaksine Nesten 120 000 unge kvinner har de siste to årene fått gratis HPV-vaksine og dermed mindre risiko for livmorhalskreft. Snart fases tilbudet ut.

Tidligere har blant annet Framtida, VG og TV2 omtalt trønderen og hennes initiativ på Facebook.

Brukte Jodel

Da hun flyttet til Oslo jobbet hun mest kveld, og det var derfor ikke like lett å bli med på sosiale ting. Etter et par år begynte hun å tenke over det, og spurte på appen Jodel om det var flere jenter som syntes det var vanskelig å finne venner når man er ny i en by - og bare jobber - uten en studentordning å støtte seg på.

- Det var en lørdagskveld. Så fikk jeg veldig gode tilbakemeldinger, med overraskende mange jenter som var enig. Derfor sa jeg bare at jeg går ut og setter meg på en bar, og de som har lyst til å møte meg der, kan melde seg inn i Facebook-gruppen. Da opprettet jeg «Hey girl! Oslo».

Ta testen: Er du en typisk Black Friday-person? Står du og kjemper om genseren som endelig er på halv pris? Kanskje du stiller deg i kø før fuglene har stått opp? Eller boikotter du hele dagen?

I gruppen skrev hun en gruppebeskrivelse om at det er en plattform hvor jenter kan møte andre jenter. Marielle satte seg på baren, og ventet på at folk skulle dukke opp.

- Det var kjempeskummelt. Jeg satt og tekstet med vennene mine i Trondheim. De synes det var typisk meg å finne på noe sånt, og at jeg var tøff som gjorde det.

Hun satt en time og ventet, og samme kveld var det rundt ni jenter som møtte opp.

- Vi hadde en hyggelig bar-til-bar-runde, og så har vi bare fortsatt å spre ordet om gruppen, sier hun.

Nytt tatoveringsstudio åpnet på Bakklandet Et nytt Onkel Henrys-studio har åpnet i Trondheim.

- Ganske tabubelagt

Siden 2016, har «Hey girl!» vokst jevnt og trutt, og blir brukt som et forum hvor man kan ta initiativ til å bli kjent med andre.

- Det er ganske tabubelagt å gå bort til fremmede jenter og spørre om vi kan henge sammen. I Facebook-gruppen er vi enige om at vi er der for å utvide nettverket.

- Det betyr ikke nødvendigvis at man ikke har venner fra før, men at man har en interesse og behov for å bli kjent med nye folk, fortsetter Marielle.

Tolv kule ting som skjer i Trondheim nå i helga Grønn fredag, en haug med konserter, gullfest og begynnelsen på årets juleforestillinger - her er våre helgetips!

I ettertid har hun startet like grupper i flere byer, og Oslo-gruppen har i overkant av 3 300 medlemmer.

- Jeg tror det er litt tabu i samfunnet å si at man er ensom, ikke som en psykisk lidelse, men sånn hverdagsensomhet. At man ønsker å fylle hverdagen sin med et sosialliv.

- Siden jeg startet å si det, tror jeg det har vært en draeffekt. Det er lettere for andre å si seg enig, i stedet for å være den første som sier det. Når du kommer til gruppen, ser du at det er mange andre som kjenner det samme som deg, du får se at det er helt normalt å ha det sånn.

«Hey man!»

I september opprettet hun gruppen «Hey girl! Trondheim», der det allerede er i underkant av 250 medlemmer.

- Det som er interessant er at gutter også har spurt «hva med oss?». Jeg tror faktisk at det er enda mer tabubelagt for menn, at de ikke synes det er så tøft å fortelle om det å være ensom, sier Marielle.

- Men der også er det mange som har behov, det er akkurat de samme situasjonene for dem også, gutter har jo lyst til å ha noen å henge med de óg, legger hun til.

Derfor har hun og kjæresten opprettet gruppen «Hey man!» i Oslo, Trondeim og Bergen. Fremover vil hun spre ordet, slik at flere finner gruppene og tør å melde seg inn.

Lasse fra Trondheim startet app og nettbutikk med kompisen. Nå har de tusenvis av brukere Det startet som en idé etter et foredrag. Nå har «Bookis» 15 000 registrerte brukere som kjøper og selger bøker.

- I utgangspunktet har jeg bare opprettet gruppene for «good will», jeg sitter bare og godkjenner. Jeg får ikke noe ut av det, bortsett fra gleden av å se at folk bruker dem.

Utover «Hey man!», har hun ingen spesiell plan for gruppene.

- Utvidelsen har vært «Hey man!», og så tenker jeg at hvis vi får spredd ordet og at flere finner gruppene og tør å melde seg inn, så hadde det vært det beste - å hjelpe litt på mannesiden også.