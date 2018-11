Selskapet til Jonas (25) har hjulpet 1000 barn fra å falle fra på skolen

Vi i Trd.by får ofte gode tips om unge, lovende jobbtalenter her i byen.

Forrige uke snakket vi med Liv-Kristin Westgård (27), som eier og driver sin egen frisørsalong.

Denne uka har vi snakket med Jonas Hyllseth Ryen. Han er 25 år og fra Oslo, men har bodd i Trondheim i snart seks år, og har nå tilholdssted på Tyholt.

Slik svarer Jonas på våre spørsmål om jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg er daglig leder i Learnlink, et læringsteknologiselskap som jobber for å senke frafallet i norske skoler. Vi tilbyr kvalitetssikrede personlige lærere over nett, som hjelper elever i skolealder med å få høyere mestringsfølelse og selvtillit i forbindelse med skolearbeid.

- Det hele startet som et sideprosjekt, men ble raskt til en fulltidsjobb. Når én av fire ikke fullfører skolen, er det mye å ta tak i. Vi er nå åtte ansatte i kjerneteamet og ca. 300 studenter som hjelper elever over hele landet til en bedre skolehverdag.

2. Hvilken utdanning har du?

- Om ett år er jeg ferdig med en sivilingeniørgrad innenfor IT (ingeniørvitenskap og IKT), og har fra før en bachelor i samfunnsøkonomi, begge fra NTNU. Likevel kommer den viktigste læringen fra det å starte for seg selv.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg jobbet for et leksehjelpsfirma, men opplevde at det ikke fungerte godt og at det var stort rom for forbedring. Da jeg sa opp den jobben og la ut en annonse på nettet, fikk jeg massiv respons. Det ble raskt klart at det finnes veldig mange elever der ute som sliter og som ikke opplever at tilbudene som finnes treffer dem. Derfor bestemte jeg meg for å gjøre noe for å hjelpe disse. Nå har vi greid akkurat det, og det er jeg veldig stolt av.

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første jobb var trappevasking hjemme, men det teller vel ikke. Så da blir det da jeg gikk på VG1 og drev med dørsalg av radonmålere. Det var spennende å lære salg, men veldig krevende og verken særlig godt arbeidsmiljø eller -moral. Jeg gjorde det bra, men sluttet etter noen måneder fordi jeg ikke kunne stå inne for tjenesten vi solgte og triksene de brukte: Jeg trenge rett og slett noe mer givende.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Til nå har vi i Learnlink hjulpet rundt 1000 barn som er i risikosonen for å falle fra. Når du skal koordinere hjelp til så mange, og samtidig opprettholde strenge krav til kvalitet, blir det litt klabb og babb av og til.

- En gang ble alle meldinger som noen gang var sendt gjennom Learnlink.no, sendt på nytt. Det gikk ut 3000 SMS-er og over 20 000 e-poster helt uten grunn. Vi har også noen elever som ikke bor i Norge som vi hjelper. Så jeg har for eksempel booket timer i helt feil tidsone med en elev som bor i Sør-Korea :)

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Vi jobber for å gjøre tilpasset læring tilgjengelig for alle. Det er en visjon jeg tror sterkt på, og jeg opplever at vi er med på å løse viktige samfunnsutfordringer som å senke frafallet i skolen. Da er det ikke noe problem å finne motivasjonen for lange dager med hardt arbeid. Jeg underviser jo selv, og da får jeg oppleve dette på nært hold.

- I fjor sommer hjalp jeg en med å bestå matteeksamen for å komme inn på drømmestudiet. Hun hadde bare denne ene sjansen, og hadde ikke regnet matte på åtte år og var derfor veldig nervøs. Etter en hel sommer inne på lesesalen leverte hun en besvarelse som sto til A og gled rett inn på studiet. Det var utrolig gøy!

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Å være ung og jobbe med utdanning byr på fordeler og ulemper. Når man jobber med barn og familier er det mange hensyn som må tas. Vi er nødt til å lære alt, og det gjør at det tar tid å skape gode resultater. Det er også vanskelig å snu noe som mange har en dårlig opplevelse med til noe fint. Vår unge alder gjør at mange er skeptiske og da er det viktig å ha gode resulater å vise til.

- Jeg mener også at om man skal lykkes innenfor utdanning, så må man lage noe som barna selv har lyst til å bruke. De fleste i Learnlink går forsatt på skolen og dette gir oss en gjenkjennelse som de vi lager noe for setter pris på.

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

- De vil nok beskrive meg som en strukturert tidsoptimist som elsker planer og systemer, og som er villig til å jobbe hardt for å nå målene vi setter. Og at jeg er til å stole på og holder det jeg lover. I tillegg ville de nok nevnt at jeg ofte blir litt for ofte revet med av nye idéer og prosjekter, så jeg jobber med å holde fokus.

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Finn et problem du brenner for å løse og som du synes er spennende å jobbe med. Har du dette på plass, kommer trivsel, ambisjon og muligheter av seg selv.

- Jeg vil også sende dette som en utfordring til norske studenter - løs et av de store problemene vår generasjon står ovenfor! I Norge har vi et enormt sikkerhetsnett, så det er ingen grunn til å ikke satse.

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om 10 år leder jeg fortsatt Learnlink, som da er et verdensomspennende teknologiselskap og fremst i verden på læringsteknologi. Da er vi i full gang med å demokratisere utdanning i Afrika, Asia og Sør-Amerika.