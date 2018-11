Opplevelsesgaver er populært: Her kan du finne dem i Trondheim

- Det er en økende trend at man gir hverandre opplevelser i stedet for fysiske varer, det er det ikke noe tvil om, forteller direktør for faghandel i Virke, Bror Stende.

Virke legger hvert år fram prognoser på hvor mye penger folk kommer til å bruke i desember. I år forventer de at nordmenn totalt sett vil bruke 58,5 milliarder kroner i løpet av måneden.

- Det er rundt 4 700 kroner som går til mat, og rundt 6 340 kroner til andre forbruksvarer og julegaver den måneden, sier han.

Bruker mer på tjenester

Virke-direktøren forteller at med økt økonomi, er det en del som flytter seg fra forbruksvarer og over til tjenester. Trenden med å kjøpe tjenester er derfor økende ifølge Stende.

- Det kjøpes mye opplevelse, det kan være alt fra reiser, til restaurant- og kulturopplevelser.

At vi bruker mer på tjenester enn fysiske varer, har ifølge Stende vært en trend de siste fire- fem årene.

- Reise er den som trekker mest penger. Nå kjøpes det også musikk over nett, som er en tjeneste i stedet for et produkt.

- Særlig med film, musikk og foto har ting flyttet seg over til tjenestesiden.

Akkurat hva vi kjøper mest av er vanskelig for Stende å si, men han forteller at reiser ofte er det dyreste vi kjøper.

Økende interesse i restaurantbransjen

Lena Engtrø er restaurantsjef på Rot vin og brød i Trondheim, og forteller at de merker en interesse rundt det å gi bort opplevelser.

- Salget av gavekort og ønsket om å gi en opplevelse øker, sier hun.

Restauranten holder blant annet vinkurs, og Engtrø forteller at de opplever økt interesse spesielt nå mot jul.

- Folk ønsker å gi bort middager og kvelder sammen med folk de er glad i, kontra å kjøpe materielle ting.

Engtrø mener også det er en økende interesse for kunnskapsutvikling blant privatpersoner om mat og vin.

- Jeg tror at folk reiser mer, og at man derfor har et annet forhold til vin enn det man kanskje hadde fra før. Det handler også om at man ønsker å oppleve mer kultur, og vin er en stor del av kulturen i mange land.

Restaurantsjefen mener også at mer reising øker interessen for å prøve seg på annerledes matlaging hjemme.

- Men det er nok ikke bare mat og vin. Det er nok en økende interesse i å gi ting som kan oppleves, gjerne sammen - kontra å gi bort materielle ting. Jeg tror det har noe med miljøsamfunnet å gjøre, og at bruk-og-kast-samfunnet forhåpentligvis er på vei bort, sier hun.

Alltid noen som har fått det i gave

Fotograf Trine Melhuus holder fotokurs på Norsk Fotofagskole. De tilbyr to forskjellige kurs der det ene er grunnkurs, og det andre for viderekommende.

- De har vært veldig populære, spesielt grunnkurset har det vært mange av, sier hun.

Kursene settes opp i bolker, der et er etter jul, et rundt påske, og et etter sommeren. Hun tror majoriteten av de som melder seg på har valgt å kjøpe det selv, men opplever at mange også får det i gave.

- Det er alltid noen på kursene som har fått det i gave, sier hun.

Trøndelag på topp fem

Mens Troms ligger på førsteplass og Oslo på andreplass, befinner Trøndelag seg litt lenger ned på listen når det gjelder forbruk per innbygger i løpet av julemåneden.

- Trøndelag ligger på en god femteplass. Det er høyere enn snittet, med 11 190 kroner per innbygger. Det er nok også litt lekkasje fra andre fylker som reiser til Trøndelag for å handle, forklarer Bror Stende.

Opplevelsesgaver i Trondheim

Trondheim byr på mange muligheter når det kommer til opplevelser du kan gi i gave. Trd.by har laget en liste med noen av dem.

Se listen her:

Kajakktur langs Nidelven

Privattime i poledance

Fotokurs

Teaterbilletter

Ølbryggerkurs

Floating og parfloating

Spa og massasje

Vinsmaking

Restaurantbesøk

Ølsmaking

Malekurs

Konsertbilletter

Kinobilletter

