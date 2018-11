Gatemote i Trondheim: – Folk bruker dyre klær for å vise at de har penger

Det er like før høsten glir over i vinter for alvor, men enn så lenge hoder snøen seg unna gatene i Trondheim sentrum. Men det gjør ikke moteriktige trøndere! Vi har tatt tempen på gatemoten.

Dennis Hofstad (19)

- Hva har du på deg i dag?

- En Supreme-jakke som har hatt samarbeid med hip hop-gruppa Public Enemy. Supreme er et gammelt skatemerke som har blitt populært igjen. Alle skal ha det, og det selges veldig få antall av hvert produkt. Jeg liker denne jakka fordi den er spesiell, fargerik, og jeg er fan av Public Enemy. Buksa er av typen dikies, som alle skatere bruker. Jeg har også på en vest som er praktisk å ha tingene i.

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Street wear, skater. Jeg liker nok å skille meg ut.

- Hva er det kuleste du har i klesskapet?

- Jeg har en del kule «ski mask», som jeg bruker som lue. Vesten jeg har på i dag er også ganske spesiell.

- Hva er ditt siste kjøp?

- En Revenge-genser. Det er et nytt «up and coming» merke. Merket ble mer populært etter at rapperen xxxTentaction som jobbet med det, døde. Alle klærne gikk raskt opp i pris.

- Hva er årets høstmote?

- Nuptse-jakke fra North Face. De er populære om dagen.

- Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

- Alle ser like ut, og det er ikke så mange på gata man legger merke til. Det er litt kjedelig. Hvis noen har på en smule annerledes klær skiller man seg helt ut. Folk bruker mye pene merkeklær som skal se dyre ut, men jeg tror mine klær koster like mye selv om jeg ser ut som en fattig skater. Det virker som folk går i dyre klær for å vise at de har penger.

Aurora Kiernan (20)

- Hva har du på deg i dag?

- Klær! En grønn kåpe fra Weekday, skjerf, hettegenser og sorte bukser.

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Den er litt overalt. En dag går jeg i «normale» klær og andre dager liker jeg å skille meg mer ut. Da bruker jeg mønstrede bukser for å piffe det opp.

- Hva er det kuleste du har i klesskapet?

- Skjortene mine er jeg glad i. De er enkle å slenge på seg, men man ser gjennomført ut.

- Hva er ditt siste kjøp?

- Vinterskoene jeg har på i dag. Jeg måtte ha noen som ikke så ut som typiske vintersko, fordi jeg oppholder meg mest i byen.

- Hva er årets høstmote?

- Teddyjakker! De ser gode og varme ut, så jeg forstår hvorfor folk bruker dem. Lange kåper er også alltid populært på høsten.

- Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

- Blant de unge i byen er den varierende. Folk kler seg mye likt, men mange greier likevel å sette sitt preg på stilen.

Frida Gullesen Davidsen (19)

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Jeg tar på det jeg har lyst til, når jeg vil. Jeg følger ikke et spesielt mønster og tilhører ingen spesifikk stilkategori, men det skal være komfortabelt og stilig, og gjerne varmt.

- Hva har du på deg i dag?

- En vinterjakke fra Zara, et godt skjerf, bukse og topp. De fleste plaggene er kjøpt i sentrum av Trondheim.

- Hva er det kuleste du har i klesskapet?

- Jeg er veldig glad i buksedresser, så det må bli det!

- Hva er ditt siste kjøp?

- En grønn bluse med fine knapper fra London.

- Hva er årets høstmote?

- Rutete mønster og kåper.