Eirik har besøkt 49 av 50 land i Europa: Neste uke venter en helt spesiell tur

Da skal Eirik Stahl Johannessen til Monaco. Det er verdens nest minste land, men både reisen og landet kommer til å bli en stor opplevelse for 24-åringen.

Det er nemlig det siste landet i Europa som Johannessen ennå ikke har besøkt.

– Det er et øyeblikk som jeg har gledet meg til i årevis. Det blir nok noen glass med champagne, sier 24-åringen.

Mye jobb = mye reising

Reisegleden fikk Johannessen etter en tur til Sør-Afrika da han var 19 år gammel. Etter et halvt år som backpacker kom han hjem igjen til Norge og begynte i jobb som kunderådgiver i SR-bank.

Men reiselysten slapp aldri taket.

– Jeg jobbet så mye jeg kunne. Noen ganger 20 dager i strekk, kvelder og helger. På den måten kunne jeg ta meg mye fri og reise en uke eller to om gangen etter en hektisk jobbperiode, sier 24-åringen.

Turene ble ofte lagt opp slik at han kunne samle mange land på en gang. I løpet av en tur kunne Johannessen gjerne være innom tre, fire eller fem forskjellige land.

Fakta: Dette er et europeisk land Johannessen har valgt å definere et land som en selvstendig stat som enten er medlem av FN eller er observatørstat i FNs hovedforsamling.

*Unntak for dette er Kosovo, som er anerkjent som en avhengig stat av 116 land (inkludert Norge).

*Unntak for dette er også Storbritannia, som Johannessen har valgt å skille til fire separate land (England, Wales, Skottland og Nord-Irland) grunnet deres egen oppfatning som separate land med ulike skikker og ulik kultur.

Mange opplevelser

Når Byas snakker med Johannessen over telefon, er han (naturlig nok) på Stavanger lufthavn.

Denne helga skal han til Edinburgh i Skottland. Her skal han besøke noen venner han har blitt kjent med på en av de mange turene sine.

– Det å treffe nye og hyggelige folk, samt få oppleve fantastisk natur, har vært det kjekkeste med å reise så mye. Jeg har bodd på mange hosteller og har kontakter over hele Europa. Det er veldig moro, sier 24-åringen.

Alle opplevelsene har også gjort inntrykk på Johannessen, og har ført til at han setter stor pris på hverdagen hjemme i Norge.

Historier fra folk som jobber nærmest døgnet rundt for å fø familiene sine, gjør inntrykk.

– Det er sterkt å møte personer som er åpne og kan snakke om slike ting. Samtidig gir det et innblikk i hvor heldige vi egentlig er her hjemme i Norge, sier Johannessen.

Alle land i verden?

I løpet av alle turene har det også blitt mange fine øyeblikk. Skjulte perler finnes overalt, men 24-åringen ønsker gjerne å trekke fram Øst-Europa (se faktaboks).

Fakta: Tre reisetips fra Eirik Kotor, Montenegro. Ligger innerst i Kotorbukta ved Adriaterhavet.

Lake Koman, Albania. Kunstig innsjø nord i Albania.

Malta. Syden for deg som ikke vil ha «norsk» Syden.

– Hva tenker du om folk som drar til Mallorca eller Gran Canaria hver sommer?

– He he, vi har alle ulike motiver for å reise. Jeg skjønner dem som gjør det fordi de har en hektisk hverdag og trenger å slappe av når de først får sjansen. Likevel håper jeg at de som er alene, og som fortsatt er unge og uten de store forpliktelsene, tør å dra andre steder, sier Johannessen.

Til nå har 24-åringen besøkt 65 land over hele verden. Målet er til slutt alle 195, men han tar seg god tid.

– Først tenkte jeg å skrive en bok om hva jeg har lært fra alle landene i Europa som jeg har besøkt.

– Men du ikke noe mål som at du skal nå tresifra antall land før du blir tresifra?

– He he, nei, jeg må sette meg ned og se an neste mål. Men jeg har ikke satt noen aldersbegrensning ennå, sier Johannessen.