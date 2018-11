Victoria (22): - Det ble en veldig bratt læringskurve på et par måneder

Vi i Trd.by elsker å løfte frem unge, lovende trøndere.

Forrige runde i vår serie «Trondheims unge jobbtalenter» snakket vi med Kristina Kirkvoll, som er er drosje-eier i Stjørdal Taxi, og som hadde en røff oppstart da hun startet for seg selv.

Kjenner du et ungt jobbtalent som burde være med i denne serien? Tips oss på trd.by@adresseavisen.no.

Denne uka har vi tatt en prat med 22 år gamle Victoria Brenden Nyfløt, som er født og oppvokst på et sted som heter Tretten - like nord for Lillehammer. Nyfløt har bodd i Trondheim i ett år.

Slik svarte hun på Trd.bys ti spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber på Sushibar Solsiden som restaurantsjef.

Hvilken utdanning har du?

I tillegg til jobben som restaurantsjef tar jeg en bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Rett etter jeg startet som servitør her hos Sushibar Solsiden fikk jeg vite at stillingen som restaurantsjef ville bli ledig. Jeg ble anbefalt av den tidligere restaurantsjefen å søke på stillingen, og et par intervjuer senere var jobben min. Det ble en veldig bratt læringskurve på et par måneder!

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Min første jobb var som servitør på en kafé i Hafjell når jeg var 14 år.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Det må være på den første jobben min som servitør! Jeg hadde nettopp servert ett bord og skulle gå til neste bord med en porsjon suppe. I det jeg snur meg reiser det seg en mann som har bøyd seg fremover og skaller rett i suppeskålen slik at hele suppen ender opp over hele han. Heldigvis tok han det fint.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Det som motiverer meg mest i arbeidshverdagen er å jobbe med mennesker, enten det er kunder eller medarbeidere. Det å få gode tilbakemeldinger av kunder motiverer meg veldig, og det er noe jeg setter veldig stor pris på.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

Min største utfordring er tid. Jeg syntes det er litt krevende å både være restaurantsjef samtidig som jeg studerer, men med gode rutiner og planlegging går det bra. Jeg syntes også det er litt utfordrende når det dukker opp situasjoner hvor jeg ikke har et klart svar, men det er også da jeg føler jeg lærer mest.

Fordelene med å være ung er at jeg har mye energi og er veldig lærevillig. Jeg håper kombinasjonen av studier og en relevant jobb kan gjøre overgangen til fast jobb litt enklere.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Jeg tror jeg er en person som går godt overens med de fleste og det tror jeg både venner og medarbeidere er enige i. Ellers prøver jeg å være meg selv både på jobb og i fritiden.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

Mitt beste tips er å jobbe med noe du virkelig trives med å gjøre! Man skal gjerne jobbe innenfor samme bransje i en del år og da er det en stor fordel å glede seg til å dra på jobb. Jeg tror også at det er viktig at man utfordrer seg selv, og går litt ut av komfortsonen og griper sjansen!

Hvor ser du deg selv om ti år?

Jeg liker utfordringer og har en liten drøm om å starte opp noe selv en dag. Jeg håper jeg har en jobb jeg virkelig brenner for, men hva det er det vet jeg ikke enda.