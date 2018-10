RBK på kokkekurs: - Det må bli bedre enn «grandisen» de setter i ovnen fem til syv dager i uka

For å sikre seg at unge RBK-talenter lærer å lage skikkelig mat, har klubben tatt med spillerne på kokkekurs på restauranten NordØst på Solsiden i Trondheim.

A-lagsspiller Birger Meling er ikke i tvil om at matlagingskurset er et godt tiltak for juniorspillerne.

- Det må jo bli bedre enn grandisen de setter i ovnen fem til syv dager i uka, sier han med et lurt smil.

- Det er lite grandis, er svaret fra juniorspillerne G16 og G19 i RBK.

Taco av og til

Meling flyttet hjemmefra i 2013, og mener maten hjemme hos ham og samboeren ikke er så verst. Han forteller at det hovedsaklig er han som står for matlagingen, og at han lager forskjellige ting.

- Det varierer litt. Alt fra fisk, svin, entrecôte og så videre. Det blir litt taco også - det må være lov.

- Det er kult å komme hit og lage mat du vanligvis ikke lager. Det lett å havne i vaner, legger han til.

Sunn mat

Medeier og kjøkkensjef ved NordØst, Håkon Solbakk, sier rettene spillerne skal lage er sunne og basert opp mot trening.

- De skal lage en kald lunsjrett og to varme retter. Jeg tror ikke det blir utfordrende. Det er lagt opp til at de kan lage det hjemme, sier Solbakk.

Han har hatt matlagingskurs mange ganger, men aldri med RBK.

Kjæresten lager maten

I tillegg til Meling var også A-lagsspiller Alex Gersbach med på kurset. Gersbach flyttet hjemmefra da han var 15. Da han kom til Trondheim, bodde han først ett år med tidligere lagkamerat Elba Rashani, før kjæresten flyttet til byen fra Australia.

- Kjæresten min lager mat nesten hele tiden. Det er ikke det at jeg er lat, men hun elsker å lage mat. Jeg rydder opp - det er min jobb, sier han.

Hvis kjæresten ikke er hjemme, lager han pesto-pasta med laks.

- Jeg kan lage enkle ting, men ikke mye.

- En gang dro hun bort i fem uker, da la hun igjen oppskrifter til meg, forteller han.

Gersbach er positiv til kurset.

- Jeg synes det er kjempebra. Det er ikke alle som er heldige og har en kjæreste som elsker å lage mat.

Begge A-lagsspillerne mener flere lagkamerater burde møtt opp.

- Noen på A-laget trenger det definitivt, sier Meling - uten å nevne navn.

- Men har de ikke tid, så har de ikke tid, legger han til.

Gamle hyblene til Midtsjø og Svensson

Hans Petter Larsen er ansvarlig for hybelhusene hvor juniorspillerne bor - samme hybler som både Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson bodde på for noen år tilbake.

- Jeg er på hyblene noen ganger i uka, det er kjempegodt miljø der, forteller han.

Når det kommer til maten på hyblene, mener Larsen at det stort sett går greit. Men om spillertalentene kommer til å lage lakserettene hjemme, er han usikker på.

- Dette er litt spesielt - å være på et stjernekjøkken. Jeg tror ikke de kommer til å stå der med avocadoen til uka.

Han mener de ikke har nok tid til overs i hverdagen, men at de kan få noen tips.

- Jeg lager ikke mye med avocado, jeg heller, sier Larsen.

Likevel ser han ikke bort ifra at noen av talentene kanskje vil prøve seg på rettene hjemme.

- Det kan hende de kommer hjem og vil imponere.

- Nå kommer de jo bort i stavmikser også, er jo ikke sikkert de har brukt det før.

- De kjører på

Til tross for mange kokker, ble det ikke mye søl.

- Jeg synes ikke det har gått så verst. De er flinke og tar ting fort. De kjører på, og står ikke og henger, sier kjøkkensjef Solbakk.

Begge A-lagsspillerne er positive etter første bit. Gersbach skal vise bilder av maten til kjæresten når han kommer hjem.

- Jeg tror hun blir imponert, og fortsetter:

- Vet ikke om jeg kommer til å lage alt hjemme. Noe av det tar litt lang tid.

Meling er usikker på om han skal prøve seg på oppskriftene hjemme, men er glad han møtte opp.

- Jeg kommer kanskje til å prøve det, det var absolutt verdt turen, sier han.