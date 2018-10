Gatemote i Trondheim: – Folk i Trondheim bør bry seg mer om skoene sine

Vi har sjekka hva gatemoten i Trondheim er akkurat nå!

Nora Kirkevold Sæter (22)

Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Jeg er ganske opptatt av trender, men vil at antrekket skal være komfortabelt. Gode fargekombinasjoner er min greie, og jeg inspireres av både det klassiske og urbane. I dag ville jeg freshe opp den sorte buksa og skoene med noe fargerikt. Det er også gøy å kombinere penere dress-stil med noe røft. Jeg liker denne kontrasten. I dag har jeg på sko fra Falkanger, bukse fra Weekday, vintage t-skjorte fra Tise og gammel kåpe fra Zara.

Hva blir årets høstmote?

- Chunky sko, altså store sko, er virkelig greia for tida. Kåper er også typisk for høsten, noe jeg syns er spennende. Selv klarer jeg aldri å bestemme meg for hvilken kåpe jeg bør kjøpe, fordi det er så mange fine. Jeg har minst 10 kåper hjemme i skapet.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

- Enten går folk inn for å skille seg ut, ellers blender man inn i mengden. Men jeg ser stadig kule folk jeg kunne tenkt meg å gi et kompliment til.

Camilla Pedersen (28)

Hvordan vil du beskirver stilen din?

- Jeg kan være casual, pyntet eller kjøre skate-stil. I dag er jeg en god blanding, og har på shorts og tights, selv om det er høst. Jeg er nok ikke helt ferdig med sommeren, men jeg holder varmen med en leopardjakke. Shortsen er i litt 80-, 90-talls, så jeg er litt nostalgisk og tenker tilbake til barndommen. Jeg liker denim med motiver, og disse motivene er litt emoji-aktig. Det “fresher” opp et kjedelig plagg. Leopardjakka liker jeg på grunn av fargene. Jeg er nok en dyreforkjemper, så jeg bruker aldri ekte pels. Men det er fint å la seg inspirere av dyr allikevel!

Hva blir årets høstmote?

- Høstmoten blir tights og varme gensere. Man må jo kle seg litt etter været her.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

- Folk i Trondheim har kjempe kul stil! Det er så mange som tør å skille seg ut og gå med det de vil. Det beundrer jeg. Mange tar tilbake stiler fra 70- og 80- tallet, mens andre kombinerer farger man i utgangspunktet ikke trodde matchet. Det er utrolig tøft!

Amandus Furuhatt Rønning (29)

Hvordan vil du beskrive stilen din?

- I dag har jeg på en original Hemnes-genser. Det er en mønster designet av morfaren min, Tore Mangor Furuhatt. Det er et gammelt design fra 80-tallet som moren min strikket til meg. Skikkelig identitetsklesplagg! Jakka fant kjæresten min på Fretex; italiensk, brukt, gammeldags. Ofte kjører jeg “street wear”. Jeg skatet lenge, og følger mange skatere på Instagram. Dermed blir jeg mye inspirert av stilen også. Dessuten er jeg veldig opptatt av sko, og går nesten alltid i sneakers. I dag er det “old school” Vans men en gammel fargekombinasjon.

Hva blir årets høstmote?

- Jeg er er ikke så hypp på trender, så det har jeg ingen formening om.

Hva syns du om stilen til folk i Trondheim?

- Det er mye av det samme, og vanskelig å skille folk. Folk bør dessuten bry seg mer om skoene sine!