Elisabeth (26) har eget firma: - Det er viktig å sikte høyt

Vi i Trd.by elsker å løfte frem unge, lovende trøndere.

Forrige uke snakket vi med daglig leder Andrea Seljeseth (22), som selv bruker sin egen tabbe til å «skremme» sine egne ansatte.

Kjenner du et ungt jobbtalent som burde være med i denne serien? Tips oss på trd.by@adresseavisen.no.

I etterkant har vi fått tips om at vi burde snakke med Elisabeth Nordskog (26).

Slik svarer hun på våre spørsmål om jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber sombarnehageassistent, men har også eget fotofirma.

2. Hvilken utdanning har du?

- Har gått fotoskole i Lofoten.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Har alltid hatt en brennende interesse for fotografering, og helt siden jeg flyttet ut hjemmefra og utforsket verden, har jeg alltid utfordret meg selv på ting jeg har hatt lyst å lære. På den måten har jeg skaffet meg et et ganske stort nettverk, og stilt opp som fotograf på diverse event/arrangement. Det er først nå nylig at jeg har skaffet meg eget firma da jeg har fått så mye forespørsler og oppdrag.

4. Du har mange følgere på Instagram - hvilken betydning har det for karrieren din?

- Det har en ganske stor betydning for meg og karrieren min. Jeg har jo en liten drøm om å bli en kjent fotograf, der folk gjenkjenner meg på gata. Både som fotograf, men også influenser. Når følgertallet begynner å gå opp, er det jo en del ting du også må tenke på når det gjelder Instagram. Alt skal passe i feed, alt skal passe i story, det må gå en slags «rød tråd» igjennom hele feeden, som gjør at det alltid blir interessant å gå inn på profilen.

- Jeg får mye positive kommentarer på arbeidet mitt, og det hender at jeg får høre at jeg er et forbilde eller at andre blir motivert av arbeidet mitt. Det er nok det som gir den største boosten for å fortsette med det jeg gjør, og alltid prøve å nå nye høyder.

5. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første jobb var renholdsarbeider. Da var jeg 15 år.

6. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Den største tabben jeg har gjort på jobb er nok å kløyve øreflippen. Jeg jobbet i Kiwi, og skulle tømme pantemaskinen. Der var det en klemt brusboks jeg skulle ta ut, så streifa den øreflippen min og delte den. (Ikke mitt stolteste øyeblikk).

7. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Min største motivasjon er nok det å kunne dele øyeblikk og ting som ikke andre kan se. Utvikle meg selv og alltid prøve å gjøre arbeidet mitt bedre. Så må jeg ikke glemme alle som følger med på hva jeg gjør og støtter meg. Det motiverer meg veldig til å fortsette å bare «gønne» på.

8. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Utfordringen må vel være at det kan være vanskelig som ung å få segjobb. Med det mener jeg at det er mange jobber som krever en del år mederfaring. Fordelene er at man ofte er uredd. Tenker nytt.

9. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

- Medarbeiderne beskriver meg sprudlende, energibombe, alltid blid og positiv. Kreativ og nytenkende. Det skiller seg ikke mye fra vennene mine sine beskrivelser. Jeg mener nok selv jeg kan bli litt mye av og til. Men det er vel ofte sånn når man har mange baller i luften samtidig og man ikke tar seg selv så høytidelig. (hehe)

10. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Mitt beste tips: Sett deg et mål og jobb etter det! – Ikke følg strømmen, følg drømmen.

11. Hvor ser du deg selv om ti år?

- Om ti år drar jeg verden rundt og lever av å oppleve destinasjoner, oglage minner. Hørt det er viktig å sikte høyt, så lever litt etter det.