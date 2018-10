Over 65 millioner har sett stuntene til Christian fra Trondheim

Alder: 35 år

Jobb: Illusjonist og utbryterartist

Youtube og Instagram: @LordWedoey og @christianwedoy

Følgere: 175 600 abonnenter (Youtube) 1 500 følgere (Instagram)

I sommer startet vi vår nye serie kalt #mystory. Der snakker vi med byens største på sosiale medier, enten det er på Instagram, blogg eller Youtube - eller andre steder.

Er det noen spesielle insta,- Youtube- eller bloggstjerner fra Trondheim som du har lyst til at vi skal snakke med neste gang? Send tips til line.pevik@adresseavisen.no.

Forrige uke snakket vi med Fredrik Leirvei Hagen (18), som er ekstremt populær blant yngre seere på Youtube. Denne uka har vi tatt en prat med Christian Wedøy, kanskje bedre kjent som «Lord Christian».

Statsminister for en dag – hva er det første du ville ha gjort?

- Jeg lever jo allerede av å lure folk, så det måtte vel blitt «business as usual». Men heldigvis slipper jeg det ansvaret og jeg syns Erna gjør en flott jobb.

Hva har gjort deg bekymret den siste uka?

- Jeg er egentlig veldig sjeldent bekymret for ting, det meste av de tingene man bekymrer seg over skjer aldri uansett. Hvis det skulle være noe så var det vel at jeg holdt på å bli forkjølet i forkant av innspilling av et TV-show i Spania forrige uke. Jeg måtte holde pusten i seks minutter i showet, så en forkjølelse hadde passet dårlig. Eller at noe av utstyret skulle bli borte på veien. Men klarte holde igjen forkjølelsen til dagen etter showet, og alt utstyret kom fram.

#mystory Nadia (19) fra Trondheim får julegaver fra Instagram-følgerne sine Det er i all hovedsak positivt å ha mange følgere, mener Nadia Karoline Rouhani fra Trondheim. Til samme tid er mange dømmende - noe som er en pris 19-åringen er villig til å betale.

Hva har har fått deg i godt humør og til å smile den siste uka?

- Jeg er vanligvis i godt humør. Men jeg smilte litt ekstra når vi hadde fått gjennomført showet forrige uke. Det er alltid gøy når man ser at folk setter pris på det man legger mye arbeid i.

Denne videoen, der Christian holder pusten under vann i fem minutter, er sett over 24 millioner ganger:

Om du hadde hatt en tidsmaskin – hvem ville du reist i tid for å møte?

- Det er et veldig vanskelig spørsmål. Det er veldig mange jeg gjerne skulle møtt, men mest sannsynlig hadde det vel blitt mer en sightseeing-tur gjennom historien for å se ting som har skjedd med egne øyne. Nesten alt i livet er best å oppleve «live».

De fleste ble kanskje først kjent med deg gjennom Norske Talenter – hvordan har karrieren din utviklet seg siden den gang?

- Det har skjedd ganske mye siden da. Da jeg først var med i Norske Talenter hadde jeg jo egentlig ikke peiling på hva jeg drev med. Alt jeg gjorde på Norske Talenter i 2012 var ikke veldig teknisk vanskelig og handlet mer om presentasjonen enn om å være veldig trylleteknisk flink. Når jeg ser tilbake på det er jeg overrasket over hvor bra det ser ut i forhold til hvor lite erfaring jeg hadde.

- Siden da har det skjedd veldig mye, og jeg har utviklet meg mye. I 2014 gjorde jeg mitt første utbryterstunt der jeg ble lenket fast og hoppet fra Bybrua. Etter det har jeg gjort en rekke stunts som jeg er glad for at har blitt godt mottatt, både internasjonalt i media og i magikermiljøet.

- I fjor sommer eksploderte en av mine videoer på Youtube med 25 millioner visninger, noe som førte til at jeg begynte fokusere mer på Youtube. Det siste året har jeg vel laget rundt 300 videoer som jeg har publisert. Det igjen har ført til en rekke jobber, samt at jeg med jevne mellomrom får tilbud om å være med på forskjellige TV-show rundt om i verden.

Hva er det største du har gjort som tryllekunstner?

- Det mest ekstreme jeg har gjort var utbryterstunt under isen på Baklidammen. Det mest prestisjefulle var da jeg fikk være med på et av de største TV-programmene i Russland, hvor de viste en del av mine stunts og jeg fikk være ekspertkommentator om Houdini.

Har det noen gang gått virkelig galt under et stunt?

- Stuntet under isen på Baklidammen. Der var det mye som gikk galt. Sikten ble mye dårligere enn på prøvene, og jeg slo hodet i isen. Redningsdykkerens pusteventil frøs så han måtte avbryte å redde meg, og jeg kom opp full av blod, åtte minutter etter jeg hadde hoppet i vannet.

Hvordan er det å overleve som tryllekunstner, med den enorme tilgangen på underholdning overalt?

- Fram til i fjor har 80 prosent av jobben vært å selge og å skaffe jobber, men etter det tok av på Youtube har jeg fått mer tid til å faktisk gjøre jobber og det som er gøy. De fleste jobbene jeg gjør er for bedrifter ved konferanser, etter middager og lignende. Nå blir det spesielt travelt framover med alle julebordene. Det handler om å skjønne hvordan man skal promotere det man vil selge. Det å selge billetter til egne show kan fortsatt være utfordrende, der drukner man fort i tilbudet av konserter og oppsatte forestillinger. Da hjelper det lite at mange vet hvem du er når de ikke får med seg at du setter opp show.

Hvor i Trondheim drar du helst på byen?

- Jeg er ikke så mye på byen, men når jeg går ut blir det som regel Søstrene Karlsen. Jeg liker plasser der man kan prate og møte folk uten at man trenger rope alt for høyt.

- Hva er det beste – og verste – med Trondheim?

- Trondheim har jo Norges største og beste badeanlegg, Pirbadet. Siden jeg trener mye på å holde pusten og på forskjellige stunts under vann, så hadde jeg ikke kunnet vært foruten Pirbadet. Også har jeg det meste av familien min og kjæresten min i Trondheim

- Det verste må være været, jeg liker varme og sol, og kan ikke fordra vinter og kulde.



Hvem er den kuleste trønderen du vet av?

- Hm, vanskelig spørsmål. Det er jo veldig mange kule trøndere som har fått til mye. Are Hembre kanskje, han er jo kul. Eller Odd Reitan, han har jo gjort mye for byen.

Hva er dine tre favorittbloggere, instagrammere eller youtubere?

- Lasse L. Matberg og Maria Sandberg gjør mye kult på Instagram. Også ser jeg litt på Philip DeFranco på Youtube for å få litt oppdateringer på hva som skjer i influenser/youtubeverden.

#mystory #mystory: Andrea Gladsø (23): - En cavasøndag i Trondheim endte i flytting til Barcelona Andrea Gladsø fra Trondheim kan finne på å stå opp midt på natten - for å redde snegler som forsøker å krysse veien.

Hva er mest positivt – og negativt – med å være stor på sosiale medier?

- Det beste er jo alle mulighetene og tilbudene man får av det. Da vi var på Sardinia i sommer ble vi invitert med ut på tur med yacht og fridykking av noen som kjente meg igjen på et kjøpesenter. Selv om jeg gjør mye på Youtube som ikke er relatert til det jeg driver med som illusjonist, så er det veldig bra markedsføring.

- Det verste er negative folk i kommentarfeltet. Jeg bryr meg lite om hva folk sier om meg, men vi laget et par filmer med kjæresten min i Pirbadet, der vi viste hvordan man skulle holde pusten i tre minutter. Etter det fikk jeg masse meldinger og e-poster fra folk som ville ha hennes kontaktinfo, samt mye ufine tilnærminger i kommentarfeltet.

Om du aldri startet med tryllekunsten – hva hadde du gjort i dag?

- Tja, det er ikke godt å si. Jeg drev jo med selskapsdans og salsa, og underviste i det en periode. Så kanskje drevet danseskole eller laget en Youtube-kanal rundt det.

Hvor stor rolle har sosiale medier spilt for ditt liv og karriere?

- Nå har ikke jeg vært stor på Youtube så veldig lenge, så det gjenstår å se hva det fører til. Det siste året har det gitt meg mange muligheter, og jeg ser potensialet det kan gi. Jeg ser for meg at det kan hjelpe meg veldig som internasjonal artist.