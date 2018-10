Over 50 000 følger videoene Fredrik (18) legger ut på Youtube

Jobb: Kokkelærling på Theatercafeen i Oslo og youtuber

Alder: 18 år

Youtube og Instagram: @nordavinden og @n0rdavinden

Abonnenter og følgere: 51 867 abonnenter (Youtube), 6 900 følgere (Instagram)

Forrige uke snakket vi med Nadia Karoline Rouhani, ei jente fra Trondheim med over 120 000 følgere på Instagram. Denne uka har vi tatt en prat med Fredrik Leirvei Hagen! Han er fra Trondheim, men flyttet alene til en hybel i Oslo som 17-åring.

- Statsminister for en dag – hva er det første du ville ha gjort?

- Godt spørsmål. Er beklageligvis ikke politisk interessert enda, ettersom jeg har andre langt viktigere ting å bry meg om.

- Hva har gjort deg bekymret den siste uka?

- Som alle andre mennesker opplever, går ikke livet på skinner til enhver tid. Men, det er vel det som er inkludert ved det å være et menneske, regner jeg med.

- Jeg har stort sett høye forventninger og jobber knallhardt, bokstavelig talt fra jeg står opp til jeg legger meg, med Youtube og lærlingtiden. Ikke alltid man får de tilbakemeldingene og den responsen man ønsker etter å ha brukt mange hardtarbeidende timer. Det bekymrer meg, og jeg blir enda mer sulten på å forbedre - det er alltid rom for forbedringer.

Med videoer som denne får Fredrik tusenvis av seere:

- Hva har fått deg i godt humør og til å smile den siste uka?

- Stort sett er jeg alltid glad og blid. Jeg er en person som gir ekstremt mye og sprer mye glede, og prøver som regel å sette meg nye utfordringer og mål for månedene. Denne måneden har jeg som et mål å være grunnen til at andre smiler, et smil er smittende og smil forbinder man som oftest med godt humør.

- Om du hadde hatt en tidsmaskin – hvem ville du reist i tid for å møte?

- Skulle gjerne ønsket å dra tilbake i tid for oppleve 70-, 80- og 90- tallet. Det hadde vært sinnsykt kult, digger en fresh retro stil.

- Hva fikk deg til å starte din egen Youtube-kanal?

- Jeg har alltid vært forelsket i å ta bilder, filme videoer og spille. I 2014 kombinerte jeg alle mine lidenskaper og opprettet kanalen Nordavinden. Helt fra start har det kun vært noe jeg elsket å gjøre. I dag er det helt annerledes enn det var da jeg startet, men å produsere innhold på Youtube-kanalen ligger fortsatt hjertet nært.

- Du har en ganske ung målgruppe og følgeskare – hvilket ansvar medfører det, og hvordan påvirker det det du deler på Youtube?

- Det medfølger et stort ansvar. Jeg er meg selv når jeg lager videoer, men unngår bannskap for at videoene skal være mulig å se for alle aldersgrupper.

Du har tidligere sagt at du vil jobbe med Youtube på heltid – økonomisk sett, er dette mulig nå? Ligger det mye penger i det for en Youtuber på ditt nivå?

- Det ønsker jeg ikke å svare på..

Hva er det beste – og verste – med Trondheim?

- Trondheim er en nydelig og fantastisk by. Det beste er vel at byen har en passe størrelse, ikke for liten og heller ikke for stor. Nydelige muligheter for å komme seg vekk og kort vei til natur og fjell.

- Verste mener jeg personlig at det er en kjedelig og grå by. Lite som skjer og for min del, alt det viktige ligger i hovedstaden.

Hva er best av Trondheim og Oslo – og hvorfor?

- Oslo, helt klart, uten tvil. Som nevnt ligger alt det viktigste i hovedstaden, alt fra annonsører, nettverk og ikke minst, utmerkede restauranter som serverer mat som man får vann i munnen bare ved å se menyene. Så mye unikt og fantastisk.

- I tillegg er det mange spennende kulturer og miljøer her, så mye forskjellig på godt og vondt.

- Ikke for å glemme kollektivtilbudet her - ble mildt sagt irritert på de dyre bussprisene og ofte forsinkede busser, som ikke levde opp til mine forventninger i Trondheim.

- Hvem er den kuleste trønderen du vet av?

- Haha, kuleste trønderen jeg vet av må vel være Åge Aleksandersen, Olav fra Nattpatruljen eller Morfar, uten tvil.

- Hva er dine 3 favorittbloggere, instagrammere eller youtubere?

- Leser dessverre ikke blogger, men legger godt merke til at enkelte spiller veldig mye på å vise lettkledde bilder og snakke om sine egne sex-opplevelser. Men for all del, kudos til dem, det fungerer.

- Har ingen favoritt-instagrammere, stort sett finner jeg inspirasjon overalt, digger fete fotografier av biler og matretter. Har heller ingen favoritt-youtubere, dessverre.

- Hva er mest positivt – og negativt – med å være «Youtube-kjendis»?

- Man får muligheten til å bli kjent med veldig mange andre som har samme interesse som deg, og man skaper bånd som varer livet ut. Ikke så mye negativt og fortelle egentlig, noen mottar mer hat-kommentarer enn andre. Trist at det er slik.

- Om du aldri startet med Youtube-kanalen – hva hadde du gjort i dag?

- Fokusert 110 prosent på å bli en av Norges beste kokker, eller satset på å bli en av verdens beste i et e-sport-spill, slik som de beste gamerne gjør. Spiller, trener, spiller og trener! Veldig mange forbinder e-sport med en usunn livsstil, men de største og de beste er også bodybuildere og fokuserer mye på det å ha en sunn livsstil.