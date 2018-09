Gatemote i Trondheim: – Det er mange hipstere i Trondheim

Også denne uka har Trd.by vandret gatelangs på utkikk etter stilsikre trondhjemmere. Stilene er varierte, men som regel veldig gjennomført. Kanskje du blir inspirert?

Cornelia Spahiu (20)

- Hva er din stil?

– Jeg tror jeg går under kategorien hipster, med løse klær, denim og farger. Jeg er en ganske fargerik person, som er veldig glad i skjorter. I dag har jeg på en «mom jeans», en rosa skjorte og rosa sko.

- Hva blir mest trendy i høst?

– Det er et must for meg å gå i høstfarger som vinrødt og mosegrønt. I høst blir det også mye denim og sorte bukser. Skjerf, votter og pannebånd kommer godt med til høstmoten.

- Hva syns du om stilen i Trondheim?

- Den er variert. Jeg ser mange hipster-typer med olabukser og med samme farger som jeg liker. Jeg synes mange er gode på stil, og blir veldig inspirert av folk jeg passerer på gata. Jeg tenker «oi, det der skal jeg prøve neste gang jeg skal kle meg opp». Folk er ganske motebevisste.

Maiken Larsbråten Hosen (22)

- Hva er din stil?

– Det viktigste for meg er at klærne er behagelige. Jeg er ikke veldig glad i trender, og kler meg helst bare komfortabelt. Men jeg digger Adidas og blomster, og jeg er glad i klær i blått og rosa. I dag har jeg på min venninnes tantes gamle dongerijakke. Buksen er fra Gina Tricot, skjorten fra H&M, mens på føttene har jeg Adidas-sko.

- Hva blir mest trendy i høst?

– Brunt, rødt og gult er standard høstfarger. Selv kommer jeg til å bruke en del mer strikkejakker. Sneakersene blir på føttene fram til snøen kommer! Jeg har begynt letingen etter vintersko, men syns ikke det er så kult.

- Hva syns du om stilen i Trondheim?

– Jeg bryr meg ikke, og tenker aldri «oi, du kledde deg stygt». Folk generelt er ganske normale. Det er ikke så utagerende, og det er ingen spesiell stil i byen.

Kasper Bækkelund Sæten (24)

- Hva er din stil?

– Stilen min varierer fra vintage, sporty til moderne. I dag kombinerer jeg striper og ruter fordi det så artig ut. Sånt bare skjer! Da jeg kjøpte denne jakka la jeg merke til fargene. Om jeg kjøper et plagg skal det skille seg ut med nettopp mønster eller farger.

- Hva blir det mest trendy i høst?



– Vågale mønstre på gensere ser jeg mye etter om dagen.

- Hva syns du om stilen i Trondheim?

– Herreklærne i butikkene her er lite vågale, og det er lite utvalg. Det er ofte «basic» plagg som kunne vært mer spennende. Men det er mye god stil blant folk i byen. Spesielt er det mange stilige hipstere. Ellers er det veldig populært med rutete bukser, har jeg observert.