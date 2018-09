Therese (26) med 688 000 følgere: - Jeg kan reagere om noen henger ut eller åpent kritiserer andre

Alder: 26

Jobb: Brand manager for Frøya Cosmetics

Instagram: @carangix og @browgame

Følgere totalt: 688 000

Noen gjør det stort på enten Instagram, Youtube eller blogg, og dem har vi mange av i Trondheim. De deler mye av hverdagen med sine følgere og lesere, så mye at vi føler at vi kjenner dem. Men hvem er de egentlig, bak filter, hashtags og emojis?



Denne gang snakker vi i Trd.by med Therese Svebak, en 26-åring som til sammen har over 688 000 følgere på Instagram.

Statsminister for en dag – hva er det første du ville ha gjort?

- Nå kan man vel ikke gjøre så mye ene alene som statsminister, og heller ikke på bare en dag,men jeg hadde kjempet iherdig for avvikling av masseproduksjon av kjøtt og fisk.

Hva har gjort deg bekymret den siste uka?

- Jeg er generelt veldig lite bekymret.

Hva har du har fått deg i godt humør og til å smile den siste uka?

- Det er så mye. Jeg har mennesker i livet mitt som får meg i godt humør hver eneste dag. Jeg har også to små hunder som alltid får meg til å smile og le.

Om du hadde hatt en tidsmaskin –hvem ville du reist i tid for å møte?

- Mine besteforeldre <3

Hvor i Trondheim drar du helst på byen og hvorfor?

- Jeg er ikke så mye på byen, men når jeg går ut i Trondheim går jeg på Nordøst eller Søstrene Karlsen.

Om du skal få deg frisk luft iTrondheim, hvor drar du da?

- Elsker naturen! Det kan være alt fra en tur til Ila eller Ladestien, til en tur på fjelleteller Estenstaddammene.

Hva er det beste – og verste – med Trondheim?

- Det beste vil jeg si er at det er en vakker by når det er fint vær. Det verste for meg er at det er en veldig liten by.

Hvem er den kuleste trønderen du vet av?

Andrea Gladsø. Ingen tvil.

Hva er dine tre favorittbloggere eller Instagrammere?

@andreagladso, @aantonijamandir og @bretmanrock.

Kan vi få en usminket selfie av deg?

Hva er mest positivt – og negativt –med å ha veldig mange følgere?

- Det er mye positivt med det. Uavhengig om man har mange følgere eller ikke, er det naturlig å få nye venner gjennom sosiale medier om man holder på aktivt over lang tid. Jeg har de siste fire årene blitt kjent med utrolig mange flotte mennesker, og fått mange nye erfaringer. Jeg har fått jobbe med mange forskjellige firma og merkevarer, som har lært meg mye om markedsføring og hvordan man driver en bedrift.

- Det som er negativt er at man blir raskere dømt negativt. Og folk som ikke vet eller ser hele bildet er raske til å dømme at man «gjør ingenting for pengene» at man «får alt gratis» eller «tror at man er noen». Men er også mer sårbar for rykter og dritt-slenging. Ofte på anonyme tjenester som Jodel. Dette er dog ingenting å bry seg om, men det er jo negativt.

På Instagramkontoen @browgame er det perfekte øyebryn for alle penga. Over 640 000 følger det Therese deler der.

På hvilken måte (om noen) ville livet ditt vært annerledes om du ikke var stor på sosiale medier?

- Jeg vil si at livet mitt hadde vært helt annerledes om jeg ikke hadde hatt sosiale medier de siste fire årene. Jeg har lært utrolig mye, og fått venner jeg ikke ellers haddehatt. Jeg har tjent penger jeg aldri hadde tjent og hadde hatt mye mindrekunnskap om marketing og sosiale medier.

Hvilke tanker gjør du deg om «blogg/influencer-krigen»som har pågått spesielt nå i sommer?

- Jeg vet faktisk ikke hva du mener med dette? Det er så mange diskusjoner hele tiden, og jeg følger sjeldent med på noen av dem. Jeg føler meg på ingen måte som en blogger,så det som skjer i bloggverdenen har jeg ingen kjennskap til.

- Men jeg leser VG, og det jeg derimot kan reagere på er om noen henger ut eller åpent kritiserer andre. Jeg synes man skal være ålreite med hverandre og lever litt på ordtaket: har du ikke noe fint å si så kan du la være.