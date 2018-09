Høstmote på gata i Trondheim: – Folk kommer til å bli vandrende isbjørner

Sommeren har gått over til høst, og det merkes godt på motefronten. Lette sommerplagg er byttet ut med strikk og og tykkere ytterjakker. Vi ville sjekka hva gatemoten i Trondheim er akkurat nå!

Lone Bergersen (18)

- Hva er din stil?

– Stilen min er vanligvis fargerik. Jeg vil ikke være en grå mus som blender inn i mengden. Jeg elsker gul- og grønnfargen som minner meg om høsten. Det er vanskelig å definere seg selv innen én kategori, men jeg er kanskje «classy», selv om jeg liker det variert.

– I dag har jeg på en jakke og turtleneck fra Bikbok, bukse fra Carlings og sneakers fra Urban. Rundt halsen har jeg en «nametag». Jeg har jobbet på Glitter, så det blir mye smykker. Veska er en etterligning av en Michael Kors-veske, men denne er fra H&M og dermed billigere for lommeboka.

- Hva blir mest trendy til høsten?

– Store sneakers blir høstens mote. Klumpete sko, som jeg kaller det. Store pelsjakker som den jeg har på tror jeg også vil slå an. Folk kommer til å bli vandrende isbjørner. Dette kan kombineres med løse, avslappende bukser.

- Hva syns du om stilen i Trondheim?

– Det er mye hettegenser, joggebukse og olabukser. Det er mye likt, men det er vel det folk er komfortable i. Selv syns jeg det er gøy om man ikke følger strømmen, men folk må få kle seg i hva de vil.

Alina Glushchenko (21)

- Hva er din stil?

– Stilen min ustabil, ler Alina. Med det mener jeg at den er variert; jeg bruker alt fra mormors gamle skjørt til vanlige jeans. Noen ganger kan jeg gå i bukse og t-skjorte som resten av Trondheim gjør, mens andre dager heldekkende prikker. Jeg er veldig glad i prikker og farger, derav dagens bukse. Prikker gjør meg så glad! Gjennom hele videregående var jeg veldig fargerik, og det gikk i neon, mønstrete strømpebukser og pelskåper. Så det jeg har på i dag er faktisk en veldig dempet versjon av stilen min. Dette er min chille-look.

– «Hvor har du vært hele livet mitt?» tenkte jeg da jeg så denne olajakka på Vero Moda. Den hang bare i butikken og ventet på meg. Jeg har også på en oppklippet t-skjorte med hjemmelaget brodering.

- Hva blir mest trendy til høsten?

– Høstmote for meg er dempede farger, spesielt vintagebrunt og oransje. Samme farger som bladene som faller ned fra trærne.

- Hva syns du om stilen i Trondheim?

– Det er veldig kjedelig. De fleste har på det samme, for det er det som selges. Spesielt hos gutter blir det gjerne bare en jeans og en t-skjorte. Det er syns jeg er trist, for de har kanskje ikke like mye valgmuligheter når det kommer til klær. Det er kulere når antrekket kan gjenspeile personligheten. Det er også mange som handler vintage, og det er stilig! Fortsett med det.

Isabel Køhler (28)

- Hva er din stil?

– Jeg er glad i svart, og er kanskje rock- og vintage-inspirert. Men jeg kombinerer ofte gammelt og nytt. I dag har jeg på gule Vans-sko, ellers heldekkende svart. Kjolen er fra Black Milk, mens jakken er vintage Levis.

- Hva blir mest trendy til høsten?

– Jeg tror det vil være varme farger, men har egentlig ikke peiling på trender!

- Hva syns du om stilen i Trondheim?

– Variert. Det skinner gjennom i motebildet at det er en studentby. Jeg ser mangfold, og man finner litt av alt. Om jeg legger merke til noe spesielt ved folk er det fordi de går i noe som er helt annerledes. Jeg liker at folk tør å skille seg ut.