Notorisk overpakker? Da bør du sjekke disse seks tipsene

Selv om du bare skal på en liten weekendtur, ser du deg nødt til å bestille bagasje som må sendes med flyet. Hvis ikke, ender du opp med en stappfull håndbagasje der glidelåsen henger i en tynn tråd.

Men hvordan kan du pakke smartere, slik at du slipper å betale for den ekstra bagasjen? Elite daily har noen gode tips på lur.

Legg ting inni andre ting

Dette er muligens et favorittriks. Hatter er for eksempel vanskelig å pakke med seg, uten at de blir presset og bøyd i rare fasonger. Utnytt heller plassen inne i hatten til en genser eller alt undertøyet ditt! I tillegg kan du legge sandaler eller andre flate sko i veskene du pakker med deg, eller du kan rett og slett legge en veske inni veska.

Planlegg antrekkene på forhånd

Gjør du dette, vil du definitivt få mer plass i trillekofferten. Ved å planlegge antrekk, unngår du å ta med deg ting du ikke trenger, i tillegg til å sikre deg mot overpakking. Om du vet hva du skal gjøre i løpet av turen, er det faktisk ganske enkelt å planlegge. Shopping en dag, middag ute og kanskje en bytur? Da vet du fort hva du trenger.

Ha toalettsaker i mindre bokser eller flasker

Du klarer deg strengt tatt med en tannbørste, liten tannkrem (som du får kjøpt på flyplassen), deodorant, parfyme og hårbørste. Shampoo og balsam har de som regel på hotellet! Må du ha med dette hjemmefra, gjør du derimot lurt i å helle det over i små flasker i reisestørrelse, som du får kjøpt en rekke steder. Husk at dette skal pakkes i en plastpose på maks 1 liter - og med zip-lås.

Rull sammen klærne dine

Det avhenger litt av hva slags type klær det er, men som regel er det plassbesparende å rulle plaggene sammen før du legger dem i kofferten. Det vil garantert frigjøre plass! Har du planer om å shoppe på tur, og klarer å holde av litt plass i kofferten på vei til reisemålet, kan du rulle sammen alt av klær på vei tilbake for å få plass til alt. Du vil også oppdage at klærne blir mindre skrukkete.

Kle deg godt under reisen

Har du lite plass i håndbagasjen, kan du rett og slett frakte klærne på kroppen. Ta på deg den største av ytterjakkene du tenker å ha med, og har den lommer, vel, fyll dem opp. Lag-på-lag er trendy på denne tiden av året, så du vil ikke bli seende ut som et pakkesel - med mindre du drar den litt for langt, naturligvis.

Undertøy til slutt

Truser og bh-er trenger ikke en egen seksjon av kofferten. Det aller enkleste er å pakke dette til slutt! På den måten kan undertøyet heller fylle de små åpenrommene mellom klær og så. Og sko er i tillegg et perfekt oppbevaringssted for truser!