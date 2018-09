Har du et av disse navnene?

Det er stadig artikler om hva som er de mest populære babynavnene. Men hva med oss som har vært med en stund?

Inspirert av våre gode kolleger i Stavanger, Byas, spurte vi Statistisk sentralbyrå om hjelp, og har funnet de mest brukte fornavnene for jenter og gutter født i Trondheim fra 1980 til og med 1997.

Sjekk om du finner ditt navn på topplistene i bunn av artikkelen!

Martin og Ida mest poppis

Heter du Martin eller Ida, har du det mest populære navnet i byen fra denne perioden. Navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen forklarer at guttenavnet Martin var mye brukt fra slutten av 80-tallet.

- Martin økte og var spesielt populært på 90-tallet, og lå på topplisten for hele landet. Det har holdt koken lenge, men selv om det fortsatt er mye brukt, er det litt på vei ut nå, forklarer Utne.

Ida er ifølge navneforskeren et gammelt navn med tradisjon i Norge, og et navn som var populært gjennom hele perioden fra 1980 til slutten av 90-tallet.

Trondheim seint ute med jentene

Utne opplyser at mange av navnene vi finner på lista fra Trondheim, også går igjen på topplista for hele landet i samme periode. Det som derimot skiller seg mer ut, er bruken av jentenavnene her i byen.

- Enten var mange av jentenavnene populære i Trondheim til samme tid som i resten av landet. Ellers var man seint ute. Trondheim skiller seg ut med å ligge litt etter resten av landet, med kanskje fem, ti eller femten år.

- Hanne er for eksempel mistenkelig høyt oppe på lista i Trondheim, og har blitt brukt seinere der enn i resten av landet.

I tillegg til Hanne, mener han at Kristin, Mari, Marianne, Anne, Marit, Line, Elisabeth, Lise og Linda også har holdt seg lenger i Trondheim.

- De fleste jentenavnene fra denne perioden har dalt i popularitet helt siden 2000-tallet.

Få bibelnavn, mye tradisjon

I denne perioden var de mest populære navnene i Trondheim gjerne navn med gammel tradisjon i Norge. Navneforskeren forklarer at for eksempel Ida, Maria, Hanne, Julie, Kristin og Marte er tradisjonelle norske navn, og det er lite som vitner om inspirasjon fra internasjonale navnemoter.

- Nina, Malin, Linda og Silje kan derimot være inspirert fra andre land. Spesielt Silje kan ha fått sin inspirasjon fra en filmatisert finsk fortelling som kom sent i 1950, og karakteren Silje i Margit Sandemos bøker, som kom ut i denne perioden.

Også lista over guttenavn er sterkt preget av norsk tradisjon. I slutten av denne perioden begynte også en sterk bølge med bibelske navn i Norge og mange andre land. Utne påpeker at det er på samme måten i Trondheim. I den utvalgte perioden i Trondheim ser vi få av de bibelske navnene, sammenlignet med ettertiden her.

- Du har for eksempel Thomas, Andreas og Jonas, men ikke så mye mer. På jentesiden har du Maria, Elisabeth og Anne, men jeg vet ikke om folk tenkte på dem som bibelske navn.

Hvilke navn har holdt koken?

Selv om mange av navnene fra 1980 og frem til slutten av 90-tallet har mistet mye av sin popularitet, er det fortsatt noen navn som holder seg.

- Mange gamle norske navn er fortsatt brukt, og navnene Ingrid, Maria, Anna og Marie står seg i dag. Det samme gjør spesielt Alexander, som har holdt seg i mange tiår. Det er ganske fantastisk, det er få navn som holder seg så lenge. I tillegg er Jonas fortsatt ganske mye brukt, selv om det er på vei ned, sier Utne.

Finner du navnet ditt på en av listene?

Dette er altså de mest brukte første fornavnene på folk født fra 1980 til og med 1997 i Trondheim. Antall personer med dette navnet står i parentes.

Mest populære guttenavn

MARTIN (599)

ANDREAS (591)

THOMAS (511)

MARIUS (489)

MAGNUS (469)

STIAN (438)

ANDERS (437)

KRISTIAN (429)

LARS (369)

FREDRIK (363)

OLE (361)

DANIEL (361)

ESPEN (344)

JØRGEN (339)

EIRIK (336)

CHRISTIAN (331)

MORTEN (322)

ERLEND (321)

ERIK (300)

JONAS (292)

VEGARD (291)

HÅKON (289)

HENRIK (263)

PETTER (252)

KRISTOFFER (237)

ØYVIND (229)

HÅVARD (222)

KENNETH (211)

ALEXANDER (207)

BJØRN (206)

Mest populære jentenavn

IDA (485)

INGRID (451)

SILJE (440)

MARIA (431)

HANNE (344)

STINE (328)

JULIE (326)

KRISTIN (315)

MARTE (314)

MARI (313)

CAMILLA (307)

MARIANNE (283)

ANNE (264)

TONJE (261)

KRISTINE (256)

MARTHE (246)



MARIT (233)



LINN (223)



NINA (220)



ELISABETH (217)



ANNA (213)



MARIE (202)



LINE (197)



KAROLINE (188)



SIRI (184)



MALIN (184)



LISE (183)



LINDA (183)



TRINE (177)



HILDE (174)