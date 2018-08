Stylist og frisør: Dette er trendtipsene til Festningen-festivalen

- Denne festivalen er jo helt ny, så det blir spennende å se. Men det er klart at med EDM-stilen er vi ikke lenger i hippieland, ler motestylist Emilie Aasen Börresen, som sikter til stilen som muligens er mer dominerende på tilbakelagte Pstereo.

Før sommeren spurte vi motestylist Emilie Aasen Börresen og frisør Eileen Rindal om hva det er som gjelder på motefronten for årets trondheimsfestivaler: Trondheim Rocks, Pstereo og Festningen.

For å gi en liten oppfriskning før helga, henter vi fram motetipsene til Festningen:

Stylisten:

Trend-tips for både kvinnelige og mannlige ravere:

Sneakers: Her skal det hoppes og danses, så velg komfortable sko. Velg gjerne hvite sneakers eller regelrett joggesko, både Adidas og Nike har mange som er virkelig kule. Kraftige såler er veldig populært akkurat nå, så det kan være et tips!

Glød i mørket: Med tanke på at denne festivalen er mot slutten av sommeren, vil det også være mørkere om kveldene. Det bør utnyttes! Kjør på med selvlysende maling i ansikt, på armer og bein. Jentene kan gjøre det til en del av sminken, med selvlysende øyenskygge eller prikker i kinn og rundt brynene. Gutta kan ha militærstriper i kinna! Og for all del, bruk glow sticks.

Velg sporty: Nå for tiden er den sporty stilen veldig populær, med joggedresser og moteriktige sportsantrekk. Det er også komfortabelt når det skal danses!

Innsidetips: Dropp flagrende sommerkjoler, velg heller shorts, eller bukse om det blir mer kjølig. Dropp også hatten, men gutta må gjerne kjøre en snap back, som trolig vil sitte godt!

Frisøren:

Damene: I denne sjangeren kan man helt klart være mer fargerik! Det er lysshow og ofte blacklights, og hårfarge som lyser opp i UV-lys er meget populært. Hårfrisyrene skal gjerne skille seg ut, og være fresh og kul på hver sin måte. Her kan man ha alt fra det hverdagslige, til et skikkelig håndverk som det er brukt mye tid på.

Karene: Igjen er det ikke like mye variasjon på hårfronten knyttet til festivaler, men stilen her er gjerne knyttet til mye mattpomade og kam. Rett og slett en glatt og strøken look!