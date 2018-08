Mote første skoledag på BI og NTNU: Ser du hvem som skal studere hvor?

Vi i Trd.by har gjennom sommeren møtt vanlige trøndere på gata, i en rekke saker om gatemote i byen.

I anledning første skoledag og inntoget med tusenvis av studenter her i Trondheim, måtte vi rett og slett gjøre en liten vri.

Hva velger nybakte BI- og NTNU-studenter å ha på seg første skoledag?

Hanna Trones (19)

19-åringen forteller at hun kommer fra Trondheim, og at hun nå skal studere europastudier ved NTNU.

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Den er vel ganske avslappet. Jeg har mer eller mindre fire ting som jeg gjentar og bytter på, ler Trones, og legger til at hun ikke er spesielt utforskende når det gjelder klesveien.

- Når jeg bestemte meg for dagens antrekk tenkte jeg på at det kanskje kom til å bli kjørlig. Derfor gikk jeg for bukse, selv om jeg nesten alltid pleier å ha på skjørt. Men denne buksa er en slags mellomting. Det var rett og slett temperaturen som bestemte.

- Er det viktig å gi et godt førsteinntrykk med klærne på første skoledag?

- Det er sikkert mange som bryr seg om det, men det å droppe joggebuksa er vel kanskje greit.

- Er det forskjell på klesstilen hos de ulike skolene?

- Det er sikkert litt forskjell mellom NTNU og BI, men det er studenter som studerer økonomi her også. Stereotypen er kanskje at de er penere kledd, men det trenger absolutt ikke være sånn, mener Trones.

Preben Eriksen (18)

18-åringen kommer fra Byåsen her i Trondheim, og skal studere markedsføringsledelse ved BI.

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Jeg kler meg egentlig bare i det jeg synes er kult. Det er ofte nøytrale farger og enkle mønster.

- Hvordan bestemte du deg for det du skulle ha på i dag?

- Jeg gikk for noe jeg føler meg komfortabel i.

- Hva tenker du om «BI-stilen»? Er den en myte?

- Det kan nok stemme på en måte, du kan kanskje spesielt se det på håret. Mange av gutta kjører sleik. Men det er ikke helt min greie, smiler Eriksen.

- Kler folk seg annerledes på NTNU?

- Jeg vet egentlig ikke, har ikke vært så mye der oppe. Men det er kanskje flere Gant-skjorter og pologensere her.

Helje Syrdalen (24)

Syrdalen har kommet fra Oslo for å studere sykepleie ved NTNU.

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Det kommer veldig an på fra dag til dag. En dag kan jeg være ganske avslappet, andre dager litt mer rocka. Jeg er glad i blått og brunt, men jeg kan gå «all in» med masse farger også.

- Da jeg kledde på meg i morges ville jeg ikke overtenke det, da blir du bare mer nervøs. Jeg tok på noe jeg liker, og gode sko. Jeg kjenner jeg kanskje har hatt på meg litt for mye klær, sier hun, og sikter til solstrålene som skinner under seremonien.

- Første skoledag er kanskje førsteinntrykkets mor. Kjenner du på det?

- Litt! Men det er viktigst å snakke med folk, alt annet blir fort overfladisk. Men det er jo litt gøy da!

- Er det ulike klesstiler på de ulike skolene?

- Det er kanskje litt sant at det er en forskjell, selv om mange velger sin egen vei, er det likevel forskjellige trender på skolene.

Stor guide: Slik skal en ordentlig jeans sitte Her er jeansguiden for deg som aldri finner buksa som passer.

Emily Albertsen (21) og Sara Berget (20)

Albertsen og Berget kommer begge fra Mosjøen, og skal begge begynne ved BI denne høsten. Albertsen skal studere markedsøkonomi, og Berget har kommet inn på markedsføringsledelse.

Begge jentene forklarer at de har en avslappet klesstil, en kombinasjon av både rocka og classy.

- Hva avgjorde dagens klesvalg?

- Jeg synes det er viktig å ikke være for pyntet, at det ikke ser ut som om man prøver for hardt. Men jeg liker å skille meg litt ut, forklarer Albertsen, som legger til at hun også har moteutdanning fra Oslo. Hun fremhever viktigheten av detaljer i et antrekk.

- Jeg går litt mer for det sikre, sier Berget.

- Er det en typisk stil for studenter som studerer ved BI?

- Vel, det er en del pologensere og Ralph Lauren. De som virkelig vil se ut som en BI-student, som gjør det med stolthet og har det som en del av sin identitet. Det gjelder kanskje mest hos gutta, mener Albertsen.

- Vil folk være annerledes kledd på NTNU?

- Å ja, på Dragvoll er det mye mer ryggsekker og ullsokker. Men mange der er kanskje ikke like opptatt av det overfladiske på samme måte som mange her er.

Kseniiæ Koseniuk (19) og Erlend Lunde Brekken (20)

Koseniuk er fra Russland og skal ta et sivilingeniørprogram innen materialteknologi. Brekken er fra Trondheim, og skal ta sivilingeniørutdanning i fysikk og matematikk.

- Min stil er for det meste inspirert av postsovjetisk ungdom. Jeg liker kule treningsplagg, gjerne fra fotballinspirert hooligan-kultur, forklarer Brekken. Han forklarer at dagens antrekk er helt vanlig for ham, men legger til at jakken han har på er en original, gammel militærjakke som onkelen hans brukte før.

- Jeg liker når klærne er på grensen til stygt, at det er klær de fleste ikke vil ha. Da må du virkelig «work it», forklarer Koseniuk.

- De fleste tenker at de må kle seg veldig ordentlig, streit på en måte. Mange vil ikke skille seg ut, så jeg synes det er fint å gå litt motstrøms, sier Brekken.

- Er det forskjell på hvordan folk kler seg på NTNU og BI?

- Det er nok mer dress og fine skjorter på BI, smiler Brekken.

- Men det har noe med fagene å gjøre også. Studerer du til å bli eiendomsmegler eller økonomi, er det mer vanlig med slike klær.

Martin Lindgren (20)

Lindgren skal ta forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning, og kommer opprinnelig fra Porsgrunn.

- Jeg har egentlig ikke tenkt så mye over hvordan stil jeg har! Jeg blir litt inspirert av andre rundt meg, men ikke så alt for mye, forklarer Lindgren.

- I dag tenkte jeg at det kom til å bli kjørlig, men jeg merker nå at jeg kanskje har tatt på meg litt for mye klær. Det ble litt varmt!

- Er det viktig å imponere i klesveien første skoledag?

- Nei, det tror jeg ikke. Men jeg liker å se på skoene til folk. Har noen kule sko, er det ofte også kule folk som har dem på. Men det finnes unntak, begge veier, smiler Lindgren.

Kevin Bjerkeseth (18), William Edvardsen (19), Vetle Bjerkeseth (19) og Morten Skaland (20)

Samtlige av gutta er også fra Mosjøen, og skal studere enten økonomi og administrasjon eller økonomi og forretningsjus på BI.

- Hvordan vil dere beskrive stilen deres?

- Min er classy og comfy, altså fint og behagelig. Jeg liker å skille meg litt ut, men ikke for mye, sier Kevin Bjerkeseth.

William Edvardsen er litt mer usikker.

- Den er nok vanlig, det er ikke så veldig planlagt. Det kommer mer naturlig, sier han.

Der er derimot Vetle Bjerkeseth, Kevins søskenbarn, mer sikker i sin sak.

- Jeg har ikke enkeltplagg, jeg har outfits. Det må være gjennomført og passe sammen. Jeg kan ikke ha en rød genser og en gul bukse, med mindre det virkelig passer sammen. Om du legger merke til paraplyen min, er den mer som en rekvisitt. Det regner ikke ute, men jeg har den med likevel.

Når vi kommer til Morten Skaland, tar kompisene ansvar for beskrivelsen.

- Du er mer «classy-swag». Som Shawn Mendes!

- Du er «plain», men classy. Som en burger uten grønnsaker!

- Hva tenker dere om den såkalte «BI-stilen»? Er det en myte?

- Det er nok både og. Ingen bruker vel joggebukse første dag, men om en uke vil nok mange slappe av litt mer. Det er nok mest bare en myte.

- Er det forskjell mellom klesstilen på BI og på NTNU?

- Folk er nok mye mer nøye her, at man må gi et godt inntrykk. Du hører jo rykter før du begynner her. Men det er nok mer chill enn man tror, det er ikke så farlig hva man har på seg her heller.

Francin Vincent (20)

Vincent kommer fra Oslo, og skal nå begynne å studere for å bli elektroingeniør ved NTNU.

- Fortell om stilen din?

- Den er ganske blandet, jeg liker ganske vanlige farger, altså ikke så skarpe. Jeg liker også detaljer, som hvilke klokker, briller og vesker jeg bruker. Det jeg liker kjøper jeg oftest i butikk og ikke på nett, fordi jeg liker å prøve klærne for å sjekke om de virkelig passer til meg, forklarer 20-åringen.

- Hva avgjorde dagens antrekk?

- Det første jeg tenkte var å ha på en skjorte under, for å pynte meg litt. Jeg er litt grå i dag fordi jeg har et grått humør. Det er litt nerver og jeg kjenner at jeg gruer meg litt, medgir han.

- Er et godt førsteinntrykk viktig?

- Jeg har jo lyst til å gi et godt inntrykk, det er sikkert mange som kjenner på at man vil se litt bra ut. Selv liker jeg å være kledd fint, er ikke så glad i joggeklær.

Maren Finanger (20), Caroline Heglum (20) og Malin Skjærvik (20)

Trioen er tidligere venninner, alle fra Namsos. Samtlige skal begynne å studere økonomi og administrasjon ved BI.

- Hvordan vil dere beskrive stilen deres?

- Jeg har nok 10 000 ulike stiler, svarer Heglum, og de andre sier seg enige.

- Jeg liker å holde det enkelt, med t-skjorte og svart bukse, legger Heglum til. Finanger skyter inn at hun også liker flere farger.

- Dere er ganske samkjørte i dag - var det planlagt på forhånd?

- Nei, det var nok ikke det, ler Skjærvik. Selv forklarer hun skjortevalget med at den er lite brukt, og at hun derfor ønsket å ha den på seg i dag.

- Jeg pleier å gå sånn som dette ellers også, som på jobb. Det blir fort skjorte og bukse, sier Finanger.

Alle tre er enige i at de gikk for noe komfortabelt, i tillegg at de ville se grei ut.

- Hva tenker dere om «BI-stilen»?

- Vi hadde hørt litt om den før vi startet. Det er noen som er ganske stivpynta, spesielt guttene. Det går i polo, skjerf og merker. Det blåser vi i, sier jentene.

Nora Eriksson (19)

Eriksson er nyinnflyttet fra Bergen, og skal ta et årsstudium i geografi på NTNU dette året.

- Hvordan er din klesstil?

- Den er ganske avslappet, jeg liker det komfortabelt med litt løse klær. Ellers er den kanskje litt minimalistisk, med lite mønster, men mer ensfarget eller med striper, forklarer hun. Hun legger til at været avgjorde dagens antrekk - selv om at hun nå innser at det kanskje blir en smule for varmt.

- Er klærne avgjørende for førsteinntrykket?

- Jeg tenker at det er gjerne det, uten at jeg helt vet hva jeg vil oppnå med mitt antrekk, ler Eriksson.

- Men jeg tenker at det er noe som representer meg og den jeg er.

#Mystory #mystory: «Hellylife»-Helene: - Jeg får ofte kommentarer om at folk blir positivt overrasket når de hilser på meg Helene Nygård (23) finner glede i de små tingene - som det å kunne skru på flymodus på kvelden slik at ingen kan nå henne.

Espen Rosset (20)

Rosset forteller at han er fra Namsos, og at han nå skal studere Markedsøkonomi ved BI.

Vi møter Rosset i hallen på Clarion Hotel & Congress, sammen med noen kompiser.

- Jeg tok bare på meg det som lå øverst i skapet, smiler Rosset. Han legger til at det er det han pleier å gjøre - antrekkene er sjeldent spesielt gjennomtenkt.

- Er «BI-stilen» en greie? Hva tenker du om den?

- Det er nok en myte, det er ikke noe som er spesielt typisk ved den.

- Vil vi se noen forskjell mellom BI og NTNU?

- Nei det tror jeg egentlig ikke. Siden det er første skoledag, tipper jeg at alle vil se litt oppegående ut. De fleste vil nok være pent kledd.

Henrik Arnesen (31)

Arnesen er trondhjemmer, og forteller at han skal ta en bachelor for å bli elektroingeniør.

- Stilen min er vel ganske rocka! Merkene på vesten min er hovedsaklig om musikk eller saker jeg støtter. I tillegg til lokale bryggerier som jeg også støtter.

- Jeg tenkte veldig lite på hva jeg skulle ha på meg i dag. Det ble hva som hang i skapet. Det sto mellom shorts eller bukse, t-skjorte eller genser.

- Bryr folk seg om førsteinntrykket klær kan gi på dager som dette?

- Folk bryr seg nok, og kan kanskje være litt skeptisk til meg før de møter meg. 1.85 høy, brede skuldre og langt skjegg. Men det er det ingen grunn til, smiler Arnesen.

Jenny Thomassen (19)

Thomassen er nybakt student innen markedsføringsledelse, og kommer fra Arendal.

- Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Jeg liker det veldig enkelt, med en kombinasjon av annerledes plagg. Jeg kan ha en enkel bukse, og en mer spennende genser, lik den jeg har på meg i dag. Jeg er også veldig glad i vintage, forklarer Thomassen.

Hun legger til at dagens antrekk ble valgt på grunn av komfort.

- Hva tenker du om klesstilen mange forbinder med BI?

- Jeg har hørt rykter om at det går mye i pique, men jeg har egentlig ikke sett så mye av det her i dag. Kanskje det er mer av det i Oslo?

- Tror du antrekkene første skoledag er forskjellige her, sammenlignet med på NTNU?

- Folk kler seg etter sin egen personlighet, og med andre fag og interesser der, kan det hende at de kler seg annerledes. Men jeg tror ikke det er så typete.