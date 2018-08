Vilde (22) er butikkleder: - Læringskurven i en slik jobb er ekstremt bratt

Vi i Trd.by elsker å snakke med og løfte frem unge og fremadstormende jobbtalenter her i byen. Kjenner du et skikkelig talent vi burde snakke med? Send mail til trd.by@adresseavisen.no!

Denne uka er det derimot 22 år gamle Vilde Tinmannsvik, som født og oppvokst her i Trondheim, som svarer på våre spørsmål om jobb og karriere.

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber som butikkleder på Urban Mercursenteret.

2. Hvilken utdanning har du?

I vår leverte jeg en bachelor i Kreativ Markedskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania i Trondheim.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Jeg startet som ekstrahjelp ved Urban Trondheim Torg ved siden av studiene i 2016, og trivdes veldig godt der. Jeg hadde egentlig ingen planer eller tanker om å bli butikkleder i og med at jeg studerte, men i 2017 åpnet stillingen som butikkleder ved Urban Mercur seg.

Jeg ble umiddelbart interessert, og etter en prat med regionsleder valgte jeg og sende inn en søknad. Heldigvis gikk det min vei og jeg startet som butikkleder i september 2017. Det er utrolig gøy, utfordrende og spennende, og ingen dag er den samme.

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Min aller første jobb var som ekstrahjelp hos Toys "R" Us da jeg var 15 år gammel, der jobbet jeg i fire år.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Det vet jeg faktisk ikke, målet er vel å unngå de store tabbene?

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Det er definitivt teamet mitt! Vi har klart å skape et stødig team som jobber godt sammen og har det gøy på gulvet. Jeg er veldig heldig som har et team som er opptatt av butikkens resultater, noe som gjør at vi aktivt motiverer hverandre til å hele tiden jobbe litt hardere for de tallene vi ønsker.

Jeg er også veldig glad i folk generelt, så positive opplevelser med kundene våre er også en viktig hverdagsmotivator!

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet - og hva er fordelene?

Jeg vil egentlig si erfaring på begge punkter. Ulempen med å være så ung i en slik stilling er at man har lite eller ingen erfaring å støtte seg til, når en blir satt i nye situasjoner. Det kan være alt fra å håndtere personal til rigging av butikk. Dette byr jo selvsagt på noen utfordringer fra tid til annen, men er man nysgjerrig og lærevillig løser det seg som regel.

Fordelen er jo at jeg tilegner meg mye erfaring i ung alder. Læringskurven i en slik jobb er ekstremt bratt og jeg lærer noe nytt hver eneste dag. Jeg tror den beste erfaringen og lærdommen ligger i personalansvar og det å lede et team, da jeg vil ha bruk for det uansett hva jeg gjør.

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg - og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Jeg håper at mine medarbeidere ser på meg som en rettferdig og inkluderende leder. Jeg er veldig opptatt av at de skal ha en eierskapsfølelse til butikken og ha mulighet til å utvikle seg og komme med innspill. Målet mitt er at de skal bli trygge og dyktige i det de gjør, og dermed trives på jobb.

Vi er jo en jevnaldrende gjeng i butikken, noe som kanskje har ført til at jeg også har et mer personlig forhold til alle på teamet. Vi er gode venner både på jobb og utenfor. Likevel tror jeg det mest tydelige skillet mellom vennene mine og medarbeiderne mine, er at de på jobb opplever en mer tydelig og seriøs side av meg.

9. Hva er dine beste tips for å lykkes i arbeidslivet?

Det er ganske enkelt og jobbe hardt for det man har lyst på. Hvis man er nysgjerrig, engasjert og har stå-på-vilje, så kommer man langt. Tror jeg!

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

Sannelig ikke sikker! Forhåpentligvis har jeg en jobb hvor jeg kan utvikle meg og gjøre noe jeg synes er gøy. Sannsynligvis innebærer dette kommunikasjon, markedsføring, ledelse og salg.