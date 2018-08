Julie (20) deler livet sitt med 33 000 Instagram-følgere

– Hvilket mål jobber du hardest mot akkurat nå?

– Nå jobber jeg med å bli større på Instagram, det hadde vært veldig gøy. Etter hvert kunne jeg tenkt meg å flytte til Oslo for å studere på politihøgskolen, men jeg har ikke funnet ut hva jeg ønsker å jobbe med innenfor politiet ennå.

Familietradisjon å tjene i militæret

– Hvordan er det å være i militæret under den Kongelige Norske Marine?

– Det er noe jeg trives med og er stolt av. Det er veldig sosialt fordi man alltid gjør noe sammen med andre mennesker, og derfor etablerer man nære vennskap. Men hverdagen er tøff. Man må opp tidlig for å vaske og det er alltid noen som pisker deg litt, men det går fint fordi man er aldri alene om det.

– Både min bestefar, far og søster har tjent i militæret. Selv ønsket jeg det fordi jeg ikke ville sitte på skolebenken etter videregående, men heller gjøre noe fornuftig. Da tenkte jeg at Forsvaret var et fint alternativ til å ta et friår for å jobbe. Jeg liker bare å hoppe i ting og var svært bestemt på å klare dette.

– Hva har vært din største lærdom fra militæret, da?

– Møter du motgang, vet du at det alltid vil gå over. Man må ikke gi opp selv om det kommer motgang, det er noe jeg kommer til å ta med meg videre i livet.

Fakta: Julie Sletten Jobb: Influenser på Instagram og vaktsoldat på Madla i Stavanger

Alder: 20 år

Sivilstatus: Singel

Instagram: @juliesletten

Får ofte forespørsler fra jenter om militæret

– Synes du det er for få kvinner i militæret?

– Nei, der jeg holder til er det halvparten kvinner og menn. Det kommer selvfølgelig an på hvor i Norge man er plassert og hvilken type stilling man har, men jeg opplever fra andre venner i militæret, som er plassert andre steder i Norge, at det er en fin fordeling mellom kvinner og menn nå.

– Hva tenker du skal til for at enda flere kvinner skal inn?

– Jeg føler med årene at det har blitt en stor økning. Det at jeg fremmer militæret på Instagram gjør at jeg får utrolig mange spørsmål fra unge jenter om hvordan det er å være i militæret. Det er kanskje de forespørslene jeg får mest, så jeg merker at flere jenter vil inn.

– Man kan alltid fremme enda mer hvordan militæret er, men jeg synes Forsvaret er flinke til å promotere dette selv. Jeg synes helt ærlig det er like mange gutter, som jenter i militæret nå.

Militæruniform og bikinibilder

– På bare ett år har du klart å få over 33.000 følgere på Instagram. Hvordan er det egentlig å ha så mange mennesker som følger deg og ditt liv nesten daglig?

– Jeg synes det går fint. Det er alltid noe negativt eller positivt, men til nå har det gått veldig greit. Jeg prøver å fokusere på det positive jeg får tilbakemelding på. Til tider kan det være litt mye med tanke på at jeg er ny i dette og at jeg har fått mange følgere på kort tid, men jeg trives veldig godt med å dele livet mitt på Instagram.

– Hva er grunnen til at du har fått så mange følgere på kort tid, tror du?

– Det er nok kombinasjon av militæruniform- og antrekk, men også bikinibilder og reising. Jeg er aktiv og har en variert hverdag som folk kanskje ønsker å få et nærmere innblikk i.

Sunday funday Et innlegg delt av Julie Sletten (@juliesletten) Mars 4, 2018 kl. 1:58 PST

Den norske supermodellens bryllupsbilder endte opp i Vogue Nylig giftet supermodellen Siri Tollerød seg på en idyllisk gård i Kristiansand. Bryllupsbildene har havnet i den amerikanske motebibelen Vogue.

– Folk har meninger som kan såre

– Har du fått noen ubehagelige kommentarer som følge av oppmerksomheten på Instagram?

– Man vet jo hvor mye ubehagelige, dumme og slemme kommentarer kan gå inn på en. Det er noe som ligger i det å holde på med Instagram. Jeg får nok litt flere negative kommentarer siden jeg har flere følgere enn vanlig, men det går greit. Folk har meninger som kan såre, men slik er det bare. Dette er ikke noe jeg henger meg opp i.

– Hvordan takler du negative kommentarer, da?

– Jeg har alltid vært en person som heller tar til meg det positive. Kritikk kan jeg alltid ta til meg, men jeg har heldigvis ikke fått kommentarer som virkelig sitter i meg.

– Hvem er du på sosiale medier sammenlignet med deg selv i virkeligheten?

– Jeg legger ikke noe filter på meg selv verken i virkeligheten eller på sosiale medier. Jeg prøver å vise følgerne mine at jeg er ei blid jente som brenner for det jeg driver med og vil vise hvem jeg er, selv om det kan være vanskelig gjennom bilder. Når jeg redigerer bildene mine, ønsker jeg å vise meg selv så naturlig som mulig og har sjeldent veldig mye filter på bildene jeg publiserer.

– I den anledning, kan vi få en usminket selfie av deg?

Har følt på kroppspress

– Det er veldig mange unge som sliter med kroppspress i dag. Mye grunnet influensere som legger ut rabattkoder på plastisk kirurgi, samtidig som de prøver å normalisere at opererte kropper er idealet. Nå som du har så pass mange følgere på Instagram blir du selv betegnet som influenser, hva er dine tanker om temaet?

– Jeg kan forstå at unge, uvitende blir påvirket av store influensere og at deling av rabattkoder på plastisk kirurgi ikke gjør situasjonen bedre. Det skal ikke være slik at andre skal tjene masse penger på å få unge mennesker til å bli usikre på seg selv. Men kroppspress vil nok alltid være til stede.

– Man takler dette forskjellig, men da bør man gå inn i seg selv før man lar seg påvirke av andre. Skjønnhet kommer fra innsiden, det er viktig å huske på.

– Har du selv følt på kroppspresset?

– Det er vel umulig i disse dager å ikke ha følt på noe kroppspress. Da jeg var rundt 12 år ønsket jeg at kroppen min skulle bli ferdig utviklet. Jeg har alltid vært liten av meg og ønsket meg større pupper.

– Men jeg synes det er fint med alle slags kropper, så lenge man er lykkelig med seg selv. Enten man er operert eller ikke. I dag tenker jeg ikke særlig på det.

Ønsker slutt på pelsfarmer

– Hvis du var politiker, hva ville vært din kampsak?

– At de eldre får et godt liv når de pensjonerer seg og at vi slutter med pelsfarmer.

– Hvis du måtte endret noe på Sørlandet, hva ville det vært?

– Gratis inngang til Dyreparken hele året. Jeg elsker Dyreparken! Da jeg var mindre var det et samlested for vennegjengen, det er så gode minner derfra.

– Og til slutt, vil du dele det beste tipset du noen gang har fått?

– Det er å smile. Du vet aldri hvilken historie som ligger bak hver enkelt person, derfor er det viktig å smile til hverandre, avslutter hun med et stort smil.