Luis og Alexandra solgte leiligheten, bygde om en varebil og dro på langtur

– Det er en fantastisk følelse å våkne opp og gjøre det du vil, og ha muligheten til å dra akkurat hvor du vil, sier Luis Rachello (28).

1. april satte han og kjæresten kursen sørover fra Stavanger.

I fire måneder har de vært på veien og bodd i en varebil de kjøpte på Finn.no.

Hjemme i Stavanger solgte paret unna alt de hadde før de dro, inkludert leiligheten. Alle eiendelene til paret triller nå rundt i Europa på fire hjul.

– Jeg savner ikke livet hjemme i det hele tatt, sier Alexandra Jenssen (21).

Det var KK som først omtalte turen til Rachello og Jenssen.

Jobb, jobb og jobb

De møttes i Stavanger for fire år siden da Jenssen skulle ta sin første tatovering. Rachello var tatovøren.

Senere begynte også Jenssen å jobbe ved tatoveringsstudioet, så kjøpte de en leilighet og ble samboere.

– Men vi jobbet veldig mye. Når vi kom hjem, følte vi at vi ikke hadde tid til noe som helst før vi skulle på jobb igjen, forteller Rachello.

Under en ferietur til Teneriffe for halvannet år siden ble paret enige om å prøve noe helt annet. De bestemte seg for å si opp jobbene, selge leiligheten og dra på loffen i Europa.

– Vi fant ganske fort ut at du ikke trenger så mange ting for å være lykkelig, sier Rachello.

Bygde om varebil

Kjærestene saumfarte Finn.no på jakt etter sitt nye mobile hjem, samtidig som de solgte unna alt annet.

I tillegg kuttet de ut byturer og restaurantbesøk for å spare mest mulig penger.

Etter hvert kom de over en varebil på Tau som de mente kunne være aktuell. Den var det en seng i fra før, men mye har paret bygd om selv, med god hjelp fra venner og foreldre.

Her kan du bli med inn i hjemmet til Alexandra og Luis:

Her har de alt de trenger. Skapplass, kjøleskap, gassbrennere og en liten kjøkkenbenk. Med seg har de både en mobil vaskemaskin og dusj, solcellene på taket sørger for nok strøm til å kunne lade opp både telefoner og datamaskiner.

– Det er som livet du ser på TV. Du kan gjøre akkurat som du vil, og det er en fantastisk frihetsfølelse. Samtidig gir du slipp på noen andre goder. Det er for eksempel ikke like lett å få seg en varm dusj, sier Jenssen.

Europa rundt

Siden april har paret jobbet seg nedover langs vestkysten av kontinentet: Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Spania og Portugal.

Nylig kom de hjem fra en «svipptur» til Madeira.

– Ferja tar 22 timer, én vei! Men nå er vi i Portugal igjen og skal tilbake til Frankrike. Det var så utrolig fint der, sier Jenssen.

De er begge glade i hobbyer som holder dem i aktivitet. Paret stopper gjerne opp og tar med surfebrettet ut i bølgene, dykker eller tar turen opp på en fjelltopp i nærheten.

– Hvordan har dere råd til alt dette?

– Vi solgte unna nesten alt vi eide. Samtidig kuttet vi ut mange utgifter før vi dro og levde så minimalistisk som mulig. Vi har en stor buffer å ta av dersom noe går galt, sier Jenssen.

I tillegg tar Rachello småjobber som tatovør ved forskjellige studioer rundt om i Europa.

Noe alle kan gjøre

Fire måneder på veien er unnagjort, men hvor lenge Europa-turneen varer, er det ingen som vet.

– Jeg tror vi kommer til å kjøre rundt så lenge vi kan, sier Rachello.

Paret ønsker også å vise fram livsstilen til andre som vurderer å gjøre det samme. Mye legges ut på Instagram-kontoen «The Nomad Experience», i tillegg blir det flere vlogger som paret legger ut på Youtube-kanalen med samme navn.

– Alle kan gjøre dette. Du må bare være forberedt på å gi slipp på andre ting, men du får det til hvis du virkelig vil, sier Jenssen.