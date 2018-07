Sigurd (19) bygget studenthybelen sin selv

Istedenfor å leie hybel, ville Randby bygge sin egen bolig. Med litt hjelp fra selvhjelpsvideoer, rådgivere og fagfolk, gikk drømmen om eget minihus i oppfyllelse for nittenåringen fra Sørum. På sparsomme 12 kvadratmeter skal Randby bo og leve de fem årene han går på arkitektlinja. Han er ikke bekymret for å ha liten plass.

- Jeg planla tidlig å ha en sofa som kan konverteres til et spisebord til fire-fem personer. Så jeg kan presse mange mennesker inn i huset og ha det koselig. Jeg kan ikke vente og tror det blir veldig gøy, forteller han.

Ble fascinert

- Hvis en søker etter «tiny house» på Youtube, får du opp millioner av videoer av små hus. Jeg gikk i den fellen i niende klasse, og syntes at det var utrolig kult, forteller Randby.

«Tiny house-bevegelsen», er ifølge Wikipedia en beskrivelse på en arkitektonisk og sosial bevegelse som fremmer enkelt levesett i små hjem. Randby ble fascinert av de små husene, og begynte å undersøke mulighetene for å bygge et selv. Til tross for at han ikke hadde noen form for byggeerfaring.

- Jeg har fått mye hjelp av hyggelige mennesker som gjerne vil hjelpe til. Både venner og folk med fagkompetanse.

Etter å ha sett utallige selvbyggingsvideoer på nettet, ble valget tatt. Han begynte å lage enkle skisser til et lite hus, og prøvde etterhvert å overbevise faren om at det kunne være mulig å bygge sin egen studentbolig. I tiende klasse fant han en båthenger til salgs på Finn.no

- Den var optimal for å bygge hus på, så jeg kjøpte den. Etter det lærte jeg meg å bruke digitale tegneverktøy, og snakket med forskjellige produsenter av byggematerialer og snekkere.

Fryktet for studieplassen

Etter det har det gått slag i slag. Men det å sjonglere bygging, koordinering av venner og fagfolk, og samtidig bli ferdig med siste året på videregående har vært utfordrende.

- Jeg var redd det skulle gå utover skolen. Jeg satte meg jo et mål om å komme inn på arkitektutdanningen på NTNU, men i de travleste tidene så det mørkt ut.

Da tenkte han «søren, jeg har brukt så mye tid på å bygge hus at jeg ikke kommer inn på studiet likevel».

- Men det gikk bra til slutt.

Skissene var for kompliserte

Siden huset skulle bygges på en henger, og derfor ble regnet som «last på henger», slapp han også unna alle byggeforeskrifter. Likevel måtte han konstruere et reisverk som var sterkt nok til å tåle transport.

- Jeg har laget forskjellige husdesign, men etter et møte med et arkitektkontor i Lillestrøm fikk jeg vite at skissene mine var alt for kompliserte. De sa at det enkleste ofte er det beste. Så da endte jeg opp med en klassisk husform, forteller Randby.

Mens de fleste ferske studenter leter etter studentboliger på leiemarkedet, leter Randby nå etter en hageflekk hvor hybelen hans kan stå.

«Jeg er på utkikk etter en ledig hageflekk/grusplass/skogkant/bakgård eller liknende som kan fungere som tomt til mitt «trekkhus» i perioden mens jeg studer», skrev han i et innlegg på Facebook. Innlegget er delt 4100 ganger, og hundrevis har engasjert seg i kommentarfeltet.

- Responsen har vært mye større enn forventet, og jeg har allerede fått åtte konkrete tilbud, sier nittenåringen fornøyd.

Eier sitt eget hus etter fem år

Huset skal etter planen flyttes til Trondheim i september. Derfor skal den kommende studenten bo hos en tante i mellomtiden. Det ytre er så og si ferdig, og han får hjelp av IKEA Leangen til utforming av innsiden. Der skal han blant annet ha en sovehems for å utnytte plassen på best mulig måte.

- I tillegg holder hemsen veggene sammen og avstiver konstruksjonen slik at den tåler kjøreturen til Trondheim, forteller han.

Han forteller at flere velger å bygge slike små hus fordi det er mer miljøvennlig.

- Men jeg velger å gjøre det like mye på grunn av det økonomiske perspektivet.

Budsjettet hans er på 200.000 kroner, som omtrent tilsvarer stipenddelen av studielånet etter fem års skolegang. Pengene fikk han lånt via huslånet til foreldrene.

- Det blir en ganske billig månedsleie fordelt på fem år. Sammenlignet med dem som putter penger i leiebolig, eier jeg mitt eget hus når jeg er ferdig med studiene i Trondheim, forteller han.

Til tross for at han snart har brukt to år på å planlegge og bygge hus, er han ikke lei.

- Det er nå det begynner. Når jeg er ferdigutdannet om fem år kommer jeg sikkert til å synes at huset er stygt, og grue meg til å dra hjem, sier han og ler.