Trøndelagsferie? Her er 14 ting du ikke kan gå glipp av

1. Moskussafari på Dovrefjell

Det er ikke mange plasser i verden man kan se moskus på nært hold, men på Dovrefjell finnes det guidet safariturer hvor man kommer tett på det mektige dyret. Dette er faktisk det eneste stedet å se moskus i Norge.

Ca. 2 timers kjøring fra Trondheim.

2. Den Gyldne Omvei

Den vakre veien langs Den Gyldne Omvei er verdt en tur for seg selv, og skal man uansett kjøre nordover bør man ta seg den lille ekstra tiden det tar å kjøre rundt. Vil man derimot gjøre litt ekstra ut av turen, så bør man stoppe innom alle gårdene, husene og restaurantene på veien. Her lages all mat fra bunn, og flere plasser selger både mat for å spise og ta med. Avkjøringene langs E6 er skiltet, og veien strekker seg fra Røra til Vist i Nord-Trøndelag.

Ca. 1 time og 30 minutt kjøring fra Trondheim.

3. Inderøy

Tar man turen over Den Gyldne Omvei, bør man også ta en litt lengre stopp og oppleve Inderøy. Her har du en søt liten kommune med lokal mat og kunst. For eksempel Nils Aas som regnes som en av Norges flinkeste billedhuggere, har utstilling på Straumen i Inderøy.

Ca. 1 time og 45 minutt kjøring fra Trondheim.

4. Tautra

Utenfor den lille kommunen Frosta ligger øya Tautra med klosterruiner fra 1207, det nye klosteret Mariaklosteret og Klostergården. Her kan du overnatte, spise eller bare vandre rundt i ruiner og nyte utsikten.

Ca. 1 time og 30 minutt kjøring fra Trondheim.

5. Øyhopping på Frøya og Hitra

En tur til Frøya og Hitra er det mange som tar, men visste du at øyrekka består av flere tusen øyer, holmer og skjær? Her er det utrolig mye å se, og med lokale bilferger og passasjerbåter kan du hoppe fra øy til øy. Hvem trenger vel øyhopping i Karibia da?

Ca. 2 timer og 30 minutt kjøring fra Trondheim.

6. Sylan Naturvernområde

I et endeløst stisystem med flere enn 20 hytter og flotte teltplasser er Sylan et godt valg til fjellturene. Her er det muligheter for alle og enhver, med turer for de avanserte turgåerne til lettere turer. Området har også Nea, ei av Europas beste ørretelver, og Nesjøen, Nord-Europas rikeste røyevann.

Ca. 2 timer kjøring fra Trondheim.

7. Turist i Røros

Bergstaden Røros er en av Europas eldste bevarte trebyer, og med over 100 sjarmerende fredede bygninger er det litt av hvert å se på. Røros er en viktig del av norsk historie og kulturarv, og den største attraksjonen er bergverkssamfunnet. Røros tiltrekker seg mange turister årlig, og med Rørosmartnan, Vinterfestspill, matfestival og hundeløp er det mye å gjøre året rundt.

Ca. 2 timer og 30 minutt kjøring fra Trondheim.

8. Rypetoppen Klatrepark

Dette er plassen for deg som liker adrenalinkick, å klatre i trærne og utfordre høydeskrekken. Med hele 9 forskjellige løypetrinn er dette en park for både store og små. Her kan du også leie kano og standup paddel så utvalget er mangt. Rypetoppen ligger i Meråker kommune nær svenskegrensen og Storlien.

Ca. 1 time og 30 minutt kjøring fra Trondheim.

9. Oppdal – rafting eller juving

Opplev Oppdal tilbyr rafting og juving i elva Driva. Raftingen finnes i to ulike varianter med en spennende raskere bane, og en litt snillere og roligere bane. Juving handler om å hoppe, klatre, rappellere og svømme seg gjennom Festajuv, og man til slutt følger strømmen ned på sitt bratteste og ned i elva Driva. Virkelig en adrenalinboost!

Ca. 2 timer kjøring fra Trondheim.

10. Pick-Up Café – «Vuddu Valley»

Dette er Trøndelags svar på Amerika. Midt i Vuddudalen litt nord for Stjørdal, finner du Pick-Up Cafe, en liten gård inspirert av det store Amerika. Her er det skilt, biler, Cola-reklamer, Elvis Presley og resten av retro-USA for alle pengene. De har også en liten café som selger burger, milkshakes, Brownies og mye mer.

Ca. 45 minutt kjøring fra Trondheim.

11. Falstadsenteret

Den tidligere fangeleiren på Ekne, brukes nå som fast museum og minnested. Det har blitt et nasjonalt senter for andre verdenskrigs fangehistore og menneskerettigheter. Man kan også ta en tur inn i Falstadskogen hvor man kan finne skuddhull i trærne etter henrettelsene av fanger som fant sted der. Noen mener også at skogen spøker.

Ca. 1 time kjøring fra Trondheim.

12. Stokkøya sjøsenter og strandbar

Helt ytterst på kysten av Trøndelag ligger Stokkøya, her finner du alt overnatting til villsau som går fritt rundt på øya. Mesteparten av naturen er uberørt, men en strandbar like ved strandkanten er godt plassert.

Ca. 2 timer og 30 minutt kjøring fra Trondheim.

13. Klatring i Flatanger

Klatreveggen Hanshelleren i Flatanger omtales som en av de mest unike klatreveggene i verden. Til nå besøkes Flatanger mest for havørnsafarien og sportsfisket, men klatringen har begynt å tatt overhånd. Flere av verdens beste klatrere har vært innom for å teste den spektakulære klatreveggen. Og ikke nok med det, har den en vakker utsikt.

Ca. 3 timer kjøring fra Trondheim.

14. Verdens største hagestol på Oftenåsen i Steinkjer

Har du noen gang hatt lyst til å sitte på verdens største hagestol? Du trenger ikke å kjøre lange veien for å gjøre akkurat det! På toppen av Oftenåsen i Steinkjer ligger nemlig verdens største hagestol, og derfra har du en fantastisk utsikt over byen. Den er hele 4.75 m høy og veier 2.5 tonn. For å nå toppen er det flere forskjellige løyper man kan velge, med forskjellig vanskelighetsgrad, altså noe for enhver smak.

Ca. 2 timer kjøring fra Trondheim.

Informasjonen er hentet fra Opplev Trøndelag sine hjemmesider.

Denne saken er tidligere publisert hos Trd.by, men deles på nytt til glede for nye lesere.