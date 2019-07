Syv reisemål du vil oppleve med søsteren din

Finnes det én person som vil være der for deg gjennom tykt og tynt, så er det søsteren din. Tenk på det: Hun har kanskje sett deg når du har vært på ditt verste. Men hun har også vært med deg når du har vært på ditt aller beste.

Du vet at hun er der for deg på slutten av dagen, selv om du ikke er den beste versjonen av deg selv. Derfor er søstre de perfekte reisepartnerene. Elite Daily tipser om syv reisemål som du har lyst å oppleve med søsteren din.

1. En musikkfestival med en kul lineup

Vi er midt i festivalsesongen, og ingenting er bedre enn å oppleve bra musikk med personen du elsker. Når det er normalt å tilbringe festivalsommeren med venner - hvorfor ikke bare ta med søsteren din? Fra å planlegge festivalantrekk til konserter å besøke: festivaler er en morsom opplevelse å dele.

2. Interrail i Europa

Backpacking er ikke alltid lett, men det kan også være utrolig gøy. Ta med søsteren din, og skap minner som kommer til å vare livet ut.

3. Vær frivillig for en organisasjon

En tur som frivillig er en fantastisk måte å skaffe seg kunnskap og erfaring på, samt møte nye mennesker. Du og søsteren din kan være frivillige for en organisasjon som dere begge to liker. Mamma og pappa vil definitivt være stolt.

4. Test ut en kul Airbnb-leilighet

En kul ting med Airbnb er at du har muligheten til å overnatte på unike steder i verden. Det er en lang liste over hytter, båthus, trehus, telt og sjarmerende leiligheter. Du og søsteren din har muligens delt rom store deler av barndommen, så hvorfor ikke dele et kult Airbnb-rom? Ta frem mobilen og knips noen Instagram-verdige bilder.

5. Sov utendørs

Ta med hengekøyen eller pakk med dere teltet. Hva er ikke bedre enn å våkne til fuglekvitring og kjenne duften av natur?

6. Seiltur

Solen, sanden og sjøen er fin å oppleve sammen med andre. I stedet for å opparbeide tidenes brunfarge på stranden, gjør det heller ute på havet. Prøv gjerne en fleredagers seiltur. Med ingenting annet enn havet i sikte, vil dere uten tvil få noen spesielle øyeblikk.

7. Utforsk slektshistorien deres

Hvorfor ikke ta en slags «DNA-tur»? Besøk Irland om det er irsk blod i dere, eller hva med Canada? Hvem vet. Kult å besøke et sted som man har tilknytning til.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.