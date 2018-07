Dette er matbloggernes jordbærfavoritter

Det skal godt gjøres å spise seg lei på jordbær med fløte. Men skulle du få lyst til å bruke det trønderske røde gullet til noe annet, kan du prøve en av matbloggernes kreative varianter.

Trine Sandberg

Trine Sandberg, opprinnelig fra Trondheim, er landets største matblogger. Hun sa opp jobben sin som jurist for å serveres oss ferdige ukemenyer på heltid, og hennes tredje kokebok har akkurat gått i trykken. Mens hun venter på den nyter hun sine egne jordbær på hytta.

- Jeg elsker jordbær. Norske jordbær er sommer. Trønderbærene er kjempegode, og jeg forsyner meg alltid grådig av dem når de kommer på bordet når jeg er hjemme i Trøndelag. Vi har mye god jordbær sørpå også, blant annet har jeg kjempegode jordbær i hagen på hytta, forteller Sandberg.

Hun avslører at hun spiser mye jordbær på sommeren, og lager alt fra kaker, syltetøy, desserter, sorbeter og ikke minst salater. Favoritten er kyllingsalat med jordbær.

Kyllingsalat med jordbær

3-4 porsjoner 1 grillet kylling (avkjølt), i biter (evt kyllinglår eller bryst)

ca. 65 g småbladsalat

ca. 65 g babyspinat

1/2 agurk, i biter

ca. 200 g cherrytomater, delt i to

ca. 200 g norske jordbær, delt i to

ca. 100 g fetaost, i terninger

En neve valnøtter, ristet i tørr stekepanne

Olivenolje

God balsamicoeddik eller balsamico de crema

Nykvernet sort pepper

Maldonsalt

Godt brød, for eksempel eltefri focaccia (uten oliven) eller eltefritt landbrød

Skjær opp ingrediensene som angitt ovenfor. Ha kyllingen og grønnsakene i en stor salatbolle og vend forsiktig sammen. Tilsett jordbær, fetaost og valnøtter, og vend det hele forsiktig sammen. Rett før servering drypper du over litt av din beste olivenolje og en tykk, god balsamicoeddik. Krydre med nykvernet sort pepper og ørlite maldonsalt, og server umiddelbart sammen med godt brød.

Marit Hegle

Hobbybakeren Marit Hegle fra Trondheim var deltaker i sesong 2 av Hele Norge Baker på TV3. Hun har stadig et bakeprosjekt på gang og med hagen full av jordbær blir det mye jordbærspising i løpet av en sesong.

- Jeg ELSKER jordbær. Har en diger kasse med jordbær i hagen hjemme som jeg sjekker status på daglig. I tillegg har jeg plantet månedsbær, en type markjordbær, i blomsterkassene på barnas dukkestue. Tanken på at barna står og spiser små, søte røde bær rett utenfor vinduet i dukkestuen sin gjør meg varm rundt hjertet. Og som det ikke var nok har jeg noen helt spesielle markjordbær i en liten spesiallaget del av hagen. Dette er planter jeg tok med meg fra baksiden av farfars gamle garasje, et kjært minne jeg sikret meg da huset ble solgt etter hans bortgang, forteller Hegle.

Bakebloggeren spiser jordbær nesten hver dag i sesongen, vanligvis med sukker og fløte på, men i helgene er det pavlova som gjelder.

Porsjonspavlova med limekrem og jordbær

350 g sukker, gjerne finkornet hvis du har

6 eggehviter fra store egg

1 ss maizena

1 ss hvitvinseddik

1 ts vaniljepulver eller vaniljesukker

Sett stekeovnen på 250 grader. Visp eggehviter på medium hastighet sammen med 50 g av sukkeret til massen begynner å bli hvit og tykk. Bland resten av sukkeret med vanilje og maizena og hell dette sakte i mens du visper på høy hastighet. Visp til du har en tykk og stiv marengs. Tilsett så hvitvinseddiken og visp godt.

Fyll marengsen over i en sprøytepose og sprøyt ut små reder på et bakepapir. La det være litt plass mellom redene for de utvider seg litt under steking. Jeg fikk plass til 11 reder på ett bakebrett, det ble totalt 20 reder. Jeg sprøytet ut roser med en 1M-tipp, da måtte jeg sprøyte 2 roser oppå hverandre for å få hvert redet tykt nok. Hvis du ikke har sprøytepose kan du fint benytte en skje og lage et lite rede med den, mønstret i selve Pavlovaen blir uansett skjult av kremen.

Stek i ca 45 minutter til marengsene såvidt begynner å bli gylne. Idet du setter marengsene inn i stekeovnen skrur du ned temperaturen til 110 grader varmluft. Når marengsene er ferdig stekt, skrur du av stekeovnen og lar de avkjøle seg i stekeovnen til neste dag.

Limekrem 3 dl kremfløte

1 boks crème fraîche

2 lime

Litt melis

Litt vaniljepulver eller vaniljesukker

Jordbær

Visp kremfløten til en fast krem med melis og vanilje. I en bolle visper du sammen crème fraîche, skallet fra 2 lime og saften fra 1 lime. Bland crème fraîchen inn i kremen. Smak evt til med mer melis eller lime.

Montering

Bre en god dose krem over hver marengsbunn. Strø over godt med jordbær som du har delt opp i biter eller skåret i skiver. Server øyeblikkelig. Du kan med fordel lage opp kremen på forhånd og la denne stå i kjøleskapet mens du venter på dine gjester. Det samme gjelder kutting av jordbærene. Det tar kun minutter å smøre på krem og strø over jordbærene.

Helle Øder Valebrokk

Matblogger og frilansjournalist Helle Øder Valebrokk er halvt dansk og halvt trønder, bosatt i Oslo. Hun har hevdet seg i en rekke matkonkurranser og synes trønderbæra fra Statsbygd er de aller beste.

- Det er stas å vente på at de første norske bærene skal komme. Jeg styrer unna bær fra andre land i perioden før de norske kommer, for jeg blir bare skuffet over smaken. Klart trønderbær er de beste! Det er jo det jeg er lært opp til å mene. Men det skal sies at vi får gode jordbær i Oslo også (tro det eller ei). Men jeg savner selvsagt jordbærene fra Statsbygd. Det er noe spesielt med barndommens jordbærminner, forteller Valebrokk, som helst spiser jordbærene rett fra kurven.

Foruten salater og andre matretter og desserter bruker hobbykokken helst jordbær i drinker.

- Norske jordbær i drinker er fabelaktig. Skjær noen tykke skiver av norske jordbær og legg dem i et glass med masse is. Tilsett 10 cl tonic og 4 cl gin, og du har sommerens fresheste gin og tonic. Et mynteblad i tillegg passer også godt.

Noe av det mer spesielle hun lager er jordbærketchup. Den søt-syrlige ketchupen skal visstnok passe godt på ostesmørbrød, ostepizza og til og med til grillpølser.

Jordbærketchup

1 kurv jordbær

2 ss sukker

2 ss honning av god kvalitet

1/2 ts kvernet sort pepper

3 ss balsamico-eddik

Rens og vask jordbær. Mos dette med en stavmikser. Hell det over i en gryte og tilsett sukker og honning. Kok opp og tilsett kvernet sort pepper.

Tilsett 3 ss balsamico-eddik. Har du hvit balsamico vil fargen holde seg mer frisk. Du kan alternativt tilsette 1 ss rød balscamico-eddik og 2 ss epleeddik. Kok inn til du ser at boblene blir større og mer glansfulle. Smak til om du trenger mer sukker eller eddik. Du er nå i gang med å koke ned til en sirup. Men det er ikke helt en sirup du skal ha, så avslutt kokeprosessen nå.

Avkjøl og ha over på en liten flaske eller en skål. Server til pizza eller til ostefatet.

Elin Larsen

Den trondheimsbaserte matbloggeren Elin Larsen har beina godt plantet på den sunne siden. Sommerfølelsen kommer fram av norske jordbær, helst fra Lensvik.

- Favoritten er Korona-jordbær som dyrkes i Lensvik. Jeg mener norske jordbær er av de aller beste i verden. Jeg foretrekker å handle direkte fra jordbærprodusentene på Trondheim torg, selgere som står på bensinstasjoner eller langs E6. Dette har vært en viktig familietradisjon.

Aller helst serverer hun de søte bærene med fløte og sukker. Fløten byttes av og til ut til fordel for en deilig vaniljeis. Pavlova, sitronkake og jordbærsalat lages også hyppig. Og hvert år lages den uunnværlige jordbærsirupen som kan brukes til både salatdressing, pannekaker, middager, iskremtopping, eller som base i hjemmelaget jordbæris.

Jordbærsirup

En kurv korona jordbær- 400 gram

2-3 ss sukker

180 gram lys sirup- Lyles Golden Syrup

Saft fra 1/2 lime

Rens bær og kutt dem i småbiter. Kok bærene på svak varme sammen med sukker til de blir myke (5-10 minutter). Sil bærene og press saften ut (få med saften som legger seg på den andre siden av silen- hver dråpe er gull verdt). Tilsett sirup og smak til med limesaft. Helles over i rene flasker og oppbevares kjølig og mørkt. Jordbærsirupen smaker aller best etter noen dager da smaken har fått satt seg. Frisk, søt og syrlig.

Marit Røttingsnes Westlie

Marit Røttingsnes Westlie, også kjent som Fru Timian, er opprinnelig fra Inderøy. Hun har åtte kokebøker på samvittigheten og har blogget om mat i en årrekke. Akkurat nå har hun dilla på jordbærslush.

- Jordbær er den ultimate norske sommersmaken og de aller beste kommer selvfølgelig fra Inderøy, litt lokalpatriot er jeg fortsatt. Men jeg vet ikke om jeg hadde klart å skille trønderbæra fra andre bær i en blindtest, forteller Røttingsnes Westlie, som helst kjøper jordbær langs veikanten.

Mye av årets bær røres til syltetøy, mens en anselig mengde spises med fløte. Men det aller beste Fru Timian vet om dagen er jordbærslush.

Jordbærslush

4 glass 500 g jordbær

100 g sukker

2 lime + evt til pynt

600 g isbiter

Dette blir en ganske volumiøs masse når du setter i gang, før isen blir knus, så med mindre du har en veldig stor blender, er det nok lurt å lage dette i to porsjoner. Ta halvparten av alt om gangen.

Rens jordbærene og ha i en blender sammen med sukkeret og saften av lime. Ha i isbitene og kjør blenderen til alt er knust og du får en tykk slush.

Ta restene av en lime og gni rundt kanten på glassene. Hell litt sukker på en asjett og dypp glasskanten oppi. Så får du sånn fin kant.

For å unngå å søle på den fine sukkerkanten, heller jeg i slushen via en trakt. Pynt med lime, finn frem sugerør og nyt sommerdagen!

