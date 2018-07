11 ting du kan gjøre i regnværet

1. Gå på jobb

Yes, selv om vi er midt i fellesferien, er det mange av oss som jobber allikevel. Regnværsdager betyr i hvert fall at du ikke vil tilbringe for mye tid på å misunne alle som kan nyte det fine været.

7 tips for å gjøre kontoret moro i sommer! Vi har hatt noen flotte sommerdager i Trondheim, og vi håper gjerne på flere. Likevel må noen tilbringe dagene innendørs for å tjene gryn. Men er det grunn til å sippe? Nei!

2. Ta en midtsommers-rengjøring

Sett på favorittmusikken din, eventuelt Spotify-listen "Songs to sing in the shower", og rydd deg gjennom huset ditt. Tøm roteskuffen(e) ut på gulvet og kast, kast, kast! Benytt fridagen til å gjøre alt litt mer ryddig før livet blir rotete igjen.

3. "Laser tag adventure!"

4. Gå ut og dans i regnet

En aktivitet som ikke bare burde spares til klissete romantiske komedier. Å kline litt er også lov, spesielt hvis man gjenskaper denne scenen fra Spiderman.

5. Les en god bok

Kok opp en varm kopp med te, len deg tilbake i godstolen og bygg opp god samvittighet ved å lese litt istedenfor å se på TV. Så lenge det ikke er "Grey" av E. L. James du har tenkt å lese, da kan du heller la være.

6. "Binge-watch" en ny serie på Netflix

God samvittighet kan man spare til en annen anledning. Nuke en pakke popcorn, ta med deg Pepsi Max'en og se første sesong av en serie du burde ha sett for lenge siden. Vi foreslår Sense8, Justified, Daredevil, Hannibal eller Better Call Saul.

7. Lag hjemmespa

Tenn et par lys, finn frem ansiktsmaskene du har bakerst i skapet, ta et langt bad (eller fotbad hvis du ikke har badekar) og gi deg selv en ordentlig fridag. Ikke bare forbeholdt jenter.

8. Ta deg en joggetur

Har du aldri jogget i regnet før? Da vet du ikke hva du har gått glipp av. Å løpe i regnet, helst i skogen, er noe av de mest forfriskende som finnes.

9. Lær noe nytt

Internettet har blitt lovprist som det store demokratiserende verktøyet i vårt århundre, men brukes for det meste som en glorifisert meldingstjeneste eller forenklet metode for å få tak i porno. Utnytt regnværsdagen til å lære litt om verden og utvid horisontene dine.

Forslag til startpunkt: se en TED talk, google "Grexit" eller begrav deg i gratis online-fag fra Harvard og MIT på edX.

10. Lag regnværs-graffiti

Spesifikt graffiti som bare syns i regnet. Kjøp NeverWet på ebay og bruk en stencil for å skape den kuleste dekorasjonen i gata.

11. Lukk øynene og vent på at sola dukker opp igjen

Denne artikkelen er tidligere publisert hos Trd.by, men deles på nytt til glede for nye lesere.