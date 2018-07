Stor guide: Slik skal en ordentlig jeans sitte

Sliter du med å finne den perfekte jeansen, eller den rette passformen for deg? Vi tok en prat med to lokale jeansprodusenter for å høre hva man bør ta stilling til når man er på jeansjakt.

Disse plaggene bør du sikre deg til årets sommergarderobe I år bør du sikre deg plagg med striper, blomsterprint og denim, men også sprite opp sommergarderoben med farger som rødt og gult.

Forbered deg før du skal ut og handle

Før du drar i butikken råder butikksjef hos Livid Jeans Monica Mathiasen at du finner ut av hva du mangler. Kanskje har du tre svarte jeans, og trenger en blå.

– Finn ut av hva behovet ditt er, hva du er komfortabel i og hva du kommer til bruke mye, sier Mathiassen.

Kenneth Stene, butikkleder hos Johnny Love, mener man bør gjøre seg opp en mening om både stoff og kvalitet før du drar på handletur.

– Først må du være klar over hva slags kvalitet man ønsker. Hva vil du ha av en jeans? Vil du ha en tynn eller en tykk? Behagelig og litt stretchy, eller vil du at den skal være litt tykkere og rå som gjør at du får den tunge, litt slitte og røffere look? Med tykkere jeans må du gå den litt inn selv, eller du kan lete etter en utgave med litt stretch der du får komforten med en gang. En slik vil ikke ha like mye slitestyrke fordi tynnere materiale slites fortere, men den er mer behagelig. Hva passer deg best? Når du har funnet ut av dette kan du finne din fasong.

Finn din passform

– Man ser lett på en bukse hvordan den er kurvet på toppen. Vet du at buksene dine alltid er for store i midjen selv om de passer ved lårene, bør du fine en dongeribukse som smaler inn på toppen av buksa, sier Mathiassen.

På bildet ovenfor ser du at buksa kurves inn på toppen, mens over hofta går stoffet mer ut.

– Alle bukser bør være litt kurvet, fordi vi ikke er helt rette. Denne modellen har også litt kurving bakpå ryggen for at buksa ska følge korsryggen bedre, sier Mathiassen.

Buksa på bildet ovenfor er mye rettere i toppen og kurver ikke på samme måte som den andre. Denne fasongen er smalere over hofta og mer åpen og luftig på toppen. Begge bukser er tilpasset jenter.

– Bli kjent med egen kropp. Ikke mange bukser har kurving på toppen, så hvis du har smal midje kan det være løsningen. Prøv en modell og finn ut hva som er feil, så vet du hva du kan se etter når du skal finne en som passer bedre. Ofte ser jeg folk prøve en bukse som gir mye stoff rundt hoftene de ikke klarer å fylle. Da vet jeg at de må finne en modell som er smalere over hoftepartiet.

Stene mener fasong er viktig, og man må finne det som harmonerer med kroppen. Men viktigst av alt er at du kler deg slik du vil.

– Hva passer deg? Er du to meter høy med tynne bein så bør du kanskje ikke ha en «skinny fit» jeans som gutt. Mitt syn er at da bør du ha en «tapered» eller «carried fit», som gir mer luftige lår, så man ikke ser ut som en pinne. Er du smal i overkroppen og har kraftig rumpe og lår kan det være fint med en «skinny fit»; en bukse som sitter stramt hele veien. Men til syvende og sist så handler det om å føle seg vel.

Slik skal en jeans føles

– Du skal kjenne at den setter seg etter kroppen din. Hvis en bukse ikke passer er det buksa som har på seg deg, ikke du som har på deg buksa. En modell som sitter godt følger kroppsfasongen din. Du skal kjenne at det føles rett.

– Det er viktig at den sitter i livet, legger Stene til. Jeansen ska ikke henge, og skal kunne sitte på kroppen uten belte.

Mathiassen har et tips til deg som skal kjøpe stretchbukse: de bør kjøpes hakket trangere fordi du kommer til å gå de ut.

– Merker du at buksa du prøver vil bli perfekt hvis den vier seg litt ut, er det ganske sikkert at du har riktig størrelse. Hvis du derimot tenker i prøverommet at buksa sitter helt perfekt og du håper den holder seg, så burde du gå for en størrelse mindre.

Så lenge skal en jeans vare

– Bruker du jeansen mye må du kanskje reparere den i skrittet etter et til to år. Det kommer an på hvor lange bomullsfibrene er. Jo mer friksjon det er jo raskere slites den. Sykler du for eksempel mye sliter du ofte buksa fortere. Hvis buksa er stiv blir det mer friksjon, så hvis du kjøper en «raw» denim som er stivere i stoffet, bør du få den myk så raskt som mulig ved å bruke den, for så å gi den en vask eller en soak.

Bukser uten strech er ofte viere i passformen, og når de er det varer de ofte lenger fordi de får mer rom. De stramme buksene slites til sammenligning mer bak knærne og i skrittet på grunn av friksjon.

– Det er ikke alltid slik at høy pris tilsier at den skal vare i evigheter. Jeg tror veldig mange har en formening om at en kvalitetsjeans skal vare i 10 år. Jeans holder ikke alltid så lenge selv om de er av god kvalitet, sier Stene.

Ulikt stoff gir ulikt uttrykk og kvalitet

Jeanskvaliteten påvirkes av bomullen og hvordan stoffet produseres. I prosessen for å lage en denimbukse høster man først bomull fra en åker, spinner dette om til tråd, som til slutt sendes til en fabrikk som vever stoffet.

- Kvaliteten på buksa påvirkes av kvaliteten på bomullsfibrene og hvor lange de er. Hvis de består av lange bomullsfibre gir det et materiale hvor bomullstrådene overlapper hverandre mer, som betyr at det skal mer til for å slite hull i stoffet. Er det motsatt, at bomullsfibrene er korte, skal det lite til for å få en rift i stoffet.

Tykkelsen på jeansen på en annen side har ikke så mye med kvalitet på bomullsfibrene. Det er heller et spørsmål om smak og behag mener Mathiassen.

– Det handler bare om hvor tykk man ønsker stoffet på buksa skal være. Damebukser som skal være stramme bør være tynnere og mykere fordi de skal sitte tett på kroppen. Hvis buksa i dette tilfellet består av tjukt stoff blir det ikke så behagelig, og det blir vanskeligere å bevege seg.

Test ekspertisen

– Først og fremst bør man oppsøke en butikk som har et stort utvalg av jeans, hvor det er sannsynlig at de ansatte har kompetanse på jeans, og hvor de selger merker som spesialiserer seg på å lage jeans. Da vet du også at de er opptatt av hvordan de utvikler passformene på jeansen. Det er veldig vanskelig å finne den perfekte jeans, både vintage og nye. Det tar lang tid og man må prøve mange passformer. Derfor må man ofte ha hjelp, sier Mathiassen.

Gå fram til den som er på jobb og si at du skal ha en ny bukse og trenger veiledning. De i butikken kan da finne ut av hva du ønsker og gi deg et utvalg basert på dine referanser, og du slipper å gå gjennom alt selv.

– Du vet ofte hva problemene dine er: kanskje finner du aldri bukser fordi du ikke får de over rumpa eller lårene. Si det til ekspeditøren! Da kan vedkommende lete fram en bukse han eller hun vet har passform som passer din beskrivelse. Test ekspertisen i butikkene og utfordre dem.

Her er trønderske motebloggeres vårfavoritter Snøen og vinteren smelter vekk fortere enn vi aner, og det er endelig snart klart for å hente fram vårgarderoben.

Let etter informasjon

For en mer bærekraftig handel, og for å finne den beste kvaliteten kan du se etter informasjon om varen på bukselappene. Hva slags stoff er det, hvor er den lagd?

– Det er for eksempel mye ulike måter å farge buksa på som har noe å si for hvordan fargen i stoffet bevares. Dette er ofte vanskelig å vite fra å bare se fra vaskelappen, så her er du også avhengig av ekspertise. Kanskje har de som jobber der mer erfaring med buksa du ser på? Her i butikken har vi for eksempel bukser som er utviklet for å holde på blåfargen på forskjellig vis. Hvis du forteller meg at du vil ha en mørkeblå bukse, kan jeg spørre deg om du vil ha en som holder seg mest mulig mørkeblå eller om du vil ha en som får fram litt slitasje og kontrast. Informasjonen på bukselappene kan også fortelle deg hvor buksa er produsert. Hos noen produsenter kan man spore plagget helt tilbake til bomullsåkeren, sier Mathiassen.

Denne saken har tidligere blitt publisert, men vi deler den igjen!