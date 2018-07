Mathias (23) startet eget film-selskap - har produsert over 200 direktesendte TV-sendinger

23 år gamle Mathias Grubba er født og oppvokst her i Trondheim.

Forrige uke snakket vi med butikksjefen Kristin (27), som gir hennes beste jobbtips.

Denne uka svarer Mathias Grubba på våre spørsmål om jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jeg er daglig leder i Faadetpaa AS. Liker også å jobbe deltid andre plasser enn i min egen bedrift.

2. Hvilken utdanning har du?

Først Idrettslinja på Heimdal VGS. Nå er jeg straks ferdig med en bachelorgrad i medievitenskap, og har studert pedagogikk.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Jeg er over gjennomsnittet interessert i håndball, og har selv vært spiller i mange år, samt kommentator i Eliteserien for Kolstads herrelag en halv sesong.

For 1,5 år siden fikk jeg en idé som jeg bestemte meg for å satse på. Jeg hadde inntrykket av at interessen for håndball i Midt-Norge var mye større enn folk kanskje var klar over, og at det var behov for flere direktesendte TV-sendinger fra breddehåndballen og breddeidretten generelt.

Jeg startet dermed en bedrift, ved siden av deltidsjobb og studier. På den korte tiden har vi i teamet produsert over 200 direktesendte TV-sendinger, på ulike nivå. Både nede i divisjonene lokalt, og på toppnivå med Eliteserien, samt produksjoner på TV2 Sportskanalen. Videoproduksjoner ble også en naturlig del av virksomheten, innenfor reklame, arrangement og promotering.

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Min første jobb var som selger på en gullsmed og urmaker på et kjøpesenter som 16-åring.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Tidligere når jeg jobbet med bilutleie, klarte jeg å fylle bensin på en dieselbil like før kunden la ut på langtur. Vedkommende kom ikke langt før det gikk galt. Ugreit!

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Noe av det som motiverer meg, er hvor mye glede min virksomhet kan utgjøre for andre mennesker, og hvordan konseptet vårt har blitt mottatt. Det er mange som har glede av det vi driver med. Spesielt i idretten hvor utøvere, idrettslag og næringsliv får mer oppmerksomhet enn tidligere.

I tillegg er det givende å jobbe i team med likesinnede og dyktige medarbeidere som alle drar i samme retning. Å skape arbeidsplasser og et godt miljø for mine kolleger er veldig motiverende.

Motivasjonen min blir enda større når jeg ikke trenger å legge begrensninger på mine målsetninger. Altså at jeg hele tiden kan fortsette å utvikle meg i ulike retninger.

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

Jeg tror noen av de største utfordringene for unge i dag er å forstå sin egen arbeidskapasitet, og prioriteringer. Som mange andre føler jeg ikke at jeg har nok timer i døgnet til å få gjort alt jeg ønsker, derfor må jeg også prioritere hva jeg bruker tiden min på. Mange kan nok kjenne på presset etter å jobbe hardt for å lykkes, samtidig som man vil reise verden rundt og oppleve mest mulig før arbeidslivet starter for fullt.

Fordelene med å være ung i arbeidslivet vil jeg si er alle valgmulighetene man har. Man kan bruke tid på å finne sine interesser, og samtidig prøve nye ting og gjøre feil som man kan lære av. En klar fordel er at unge gjerne tar nye utfordringer, og ser behovene som vil komme i fremtiden før andre.

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Mine medarbeidere tror jeg først og fremst vil beskrive meg som engasjert. Jeg er så heldig å få jobbe med mange av mine venner, som gjør at jeg ikke tror det skiller seg stort fra andre venners beskrivelse av meg.

9. Hva er dine beste tips for å lykkes i arbeidslivet?

Mine tips til å lykkes i arbeidslivet handler mye om å tro på seg selv og det man driver med. Mange har store ambisjoner, men er redde for å realisere dem i frykt for at noe skal gå galt på veien. Jeg har heller en frykt for å gå glipp av mulighetene som dukker opp. Noe jeg også har lært mye av er å snakke med folk rundt meg og mennesker jeg møter. Man vet aldri hva eller hvem man går glipp av hvis man ikke er åpen for andre meninger og ideer.

Et annet tips tror jeg må være å finne seg gode samarbeidspartnere. Jeg hadde aldri klart det jeg holder på med hvis jeg ikke hadde hatt gode kolleger som har trua på det vi driver med.

Også må man ikke glemme å ha det gøy, og ikke gjøre en jobb man egentlig ikke trives med selv om det er godt betalt. Vi har vel alle opplevd å møte noen som tydelig ikke trives i jobben sin?

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

Om ti år holder jeg sikkert på med det som engasjerer meg, og sitter forhåpentligvis igjen med mange fornøyde kunder og kolleger! Akkurat hva jeg driver med er litt vanskelig å si, da jeg sannsynligvis har tatt mange muligheter som har dukket opp. Det blir spennende!