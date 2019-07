Åtte typer venner du kommer til å få som student

Studentlivet er noe helt annet enn tiden på videregående, og det er også en tid for nye vennskap.

Noen kommer langveisfra, andre har du delt by med siden du ble født. Noen tar studiene på blodig alvor, andre ikke. Her er åtte ulike typer venner, listet opp hos Elite Daily, du mest sannsynlig kommer til å få i løpet av studietida:

1. Nattugla

Det er nærmest umulig å forstå hvordan denne vennen kommer seg til forelesning om morgenen, men på en eller annen måte får hun eller han det til. Enten de bare er oppe hele natta for å studere, se Netflix eller feste, er du rimelig sjalu på ugleenergien vedkommende har - spesielt når eksamenstiden nærmer seg.

2. Prokrastineringskongen

Prokrastinering = kronisk utsettelsesatferd.

Denne personen har null problem med å utsette ting til aller siste liten. To-siders innlevering med frist om to timer? Null stress.

3. Morosentralen

Du møter antakelig denne personen under fadderuka, og resten av studietiden er vedkommende nærmest en sentral for alt som er moro på campus. Han eller hun bryr seg ikke om hvilken ukedag det er, om et eventyr frister, kjører vedkommende på.

4. Vervdronninga

Vedkommende bruker nesten mer av studietiden på frivillige verv i linjeforeninga, enn på selve studiet. Timeplanen til slike personer er helt vanvittig, de er alltid opptatt, og nettverket deres er enormt. Bare pass på at de ikke ender opp med flere verv enn studiepoeng.

5. Den i et avstandsforhold

Selv om et fast forhold kanskje er det siste du tenker på, beundrer du den som klarer å holde på et avstandsforhold. De er søte når de Skyper, og du lar vennen din slippe frustrasjonen løs når påkjenningen av avstanden tar overhånd.

6. Den hjemmekjære

Det er nesten alltid noen som reiser hjem til hjemplassen sin, så godt som hver eneste helg. Vedkommende bor nære nok til at reisen er overkommelig, og du vil sannsynligvis bli med ei helg eller to, siden du selv kanskje ikke kan besøke gamle venner og familie like ofte.

7. Studienarkomanen

Du får garantert en venn som studerer mer enn nok for dere begge to. Slike studenter leser morgen, dag og natt, og karakterene deres ved slutten av semesteret viser at de definitivt mener alvor.

8. Den som blir ditt første studie-crush

Helt i begynnelsen blir dere venner, noe som er topp, men sommerfuglene som flakser i magen din peker mot en helt annen retning. Vips, du har ditt første studie-crush.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.