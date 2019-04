Kranglene du endelig slutter med i 20-årene

Krangler er slitsomt. I 20-årene innser du forhåpentligvis dette, og mangelen på å engasjere seg i en diskusjon uttrykker faktisk modenhet. Elite Daily nevner åtte krangler du har sluttet å bruke energi på.

1. Krangler med BFF

Bestevenninnen din eller bestekompisen din – de kjenner deg bedre enn de fleste. Vær helt ærlig og fortell dem hva du har på hjertet, og dere slipper hete diskusjoner som tærer på vennskapet. Du vet at de vil høre på hva du har å si, og du vet hvor mye du hater gnistene etter en krangel.

20 ting du lærer i 20-årene Facebook-feeden din er full av bryllupsbilder og vennene dine er spredd rundt om i verden. Gratulerer, du er offisielt i 20-årene!

2. Krangling og bitching på sosiale medier

Man finner alt på sosiale medier. Og ja, brukere på Instagram og Facebook deler ting som kanskje irriterer oss. Sosiale medier skal være et sted for alle. I 20-årene vil man innse at man har bedre ting å gjøre, enn å baksnakke og starte en krangel på Twitter.

3. Krangling med mamma selv om du vet at hun har rett

Hvorfor skal det være så vanskelig å innrømme at mor og far har rett? I det øyeblikket du innser at foreldrene dine har mye mer peiling på ting enn deg selv, jo bedre. Du er blitt voksen, men du vil alltid være barnet deres. Og de vil aldri slutte å lære deg hva som er rett og galt.

4. Krangling med partneren din når han eller hun er uenig

Vil du egentlig ha en partner som alltid er enig med deg? Neppe. Respekter partnerens synspunkter, uansett om han eller hun ikke er enig med dine.

5. Krangling med søsken om ting som skjedde for lenge siden

Kanskje søsteren din dyttet deg av sykkelen, eller broren din klippet av håret på Barbie-dukkene dine. Krangling om ting som skjedde i ung alder gjør lite godt for søskenforholdet i dag. Glem dem!

6. Krangling med venner om hvor lite dere henger sammen

Det finnes ting som fremdeles irriterer oss med vennene våre i 20-årene. Har du for eksempel opplevd at vennene dine henger sammen, uten deg? Au, den svir. Uansett, ikke lag en krangel ut av det, når du uansett ikke hadde tatt noe initiativ, heller.

7. Krangling med ekskjæresten om hvem som egentlig avsluttet forholdet

Noen ganger er ekskjæresten et eksempel på hva du ikke ønsker å ha i ditt neste forhold. Om de fremdeles popper opp på fester, på butikken eller på treningssenter – unngå å ta opp tidligere krangler.

Seks tegn på at du bor alene Enten det er av eget valg - eller om det bare har blitt sånn - er det en rekke fordeler med å bo for seg selv.

8. Krangling med pappa om krangelen med mamma

Ønsker du å ha en forelder på laget? Husk at om du har hatt en krangel med én forelder, kan det være at du ender opp med to krangler med to foreldre. Vil du det? Tror ikke det.





Og til slutt; når du fyrer deg mindre opp, vil dette resultere i at du ender opp i færre krangler og diskusjoner. Velkommen til det deilige voksenlivet <3

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.