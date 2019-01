Du vet du begynner å bli voksen når du slutter å kjøpe disse tingene

«Jeg har offisielt blitt voksen» er en frase vi liker å tro at vi kan si når vi blir 18. I tyveårene innser vi likevel at voksenlivet knapt har begynt.

Elite Daily har listet opp noen eksempler på hvilke ting man rett og slett begynner å droppe. Kjenner du deg igjen i disse syv tingene, vel, da kan du klistre en velfortjent «voksen-stjerne» på brystet.

1. Overprisede drinker

Du har ikke noe imot å dra ut på byen, men det å kjøpe overprisede drinker i baren er virkelig ikke greia lenger. Du er en ihuga fan av happy hour, og er kongen eller dronninga av skikkelig vorspiel. Jo mindre regninga blir, desto bedre, og du har dine måter for å løse det på.

2. Sko du ikke bruker mer enn én gang

I det øyeblikket du legger øynene på et par sko, vurderer du hvor mange ganger du faktisk får brukt dem. Ja, de kan passe bra til det ene antrekket du har i skapet, men det er vel stort sett det. Tiden for tankeløse impulskjøp er over.

3. Mat du aldri vil tilberede

I dine yngre dager hadde du kanskje det å kjøpe alt for mange matvarer som en vane - noe som er helt bortkastet. Nå begynner du derimot å handle det du er sikkert på vil havne på tallerkenen.

4. Apper som du aldri vil bruke

I dag har du praktisk talt alt du trenger ved fingertuppene dine, nettopp på grunn av mobilen. Du trenger likevel ikke hver eneste app som menneskeheten kjenner til for å få hverdagen til å gå rundt. Du har det som er nødvendig, og klarer deg lenge med gratis-apper.

5. Dyre solbriller du enten mister eller ødelegger

På dette tidspunktet her i livet, innser du at dyre, stilige merkebriller rett og slett ikke er noe for deg. Du roter dem vekk, og har en tendens til å knuse dem i veska. Det å holde seg til den rimeligere varianten berger dagen hver gang.

6. Medlemsskap eller abonnement du virkelig ikke trenger

Hvor mange nyhetsbrev, kundeklubber og treningsmedlemsskap har du ramla over og tatt med deg videre på din vei? Og som du aldri får behov for eller bruker? Den tiden er over.

7. Behandlinger du strengt tatt kan fikse selv

Du har redusert utgiftene på manikyrer og pedikyrer, fordi du har innsett at du like greit kan ta til takke med det du får til hjemme selv. Altså, en liten tur til salongen her og der er fortsatt fullt innafor, men kanskje ikke hver andre uke. Og det å kjøpe dyr kaffe på kaffebar? Hvem trenger vel det, du har den gode gamle trakteren eller kapselmaskina hjemme.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.