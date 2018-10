TV-kokkens fire tips til deg som vil spise sunt på budsjett

Mesterkokk Daniel Rouge Madsen har laget mat til kongelige, presidenter og kjendiser fra hele verden.

Og nå: studenter!

Daniels 4 tips for sunn og billig mat

Daniel sier det er viktig å ha i bakhodet at «man er det man spiser». Gode rutiner er derfor viktig for å ha et både godt og sunt forhold til maten man spiser.

Han har et par enkle tips enhver student - og alle andre som har et stramt budsjett - kan følge:

1. Finn billige råvarer som en kan gjøre fantastiske ting med. For eksempel skank/kotelett/nakke/bog eller en hel kylling - i stedet for dyre biffer og fileter. Det krever litt mer planlegging, men det er verdt det. Billig er også rotvekster, løk, kål eller bønner, kikerter eller ris.

2. Planlegg måltider ved tenke på, «hva er råvaren?», «hvilken retning føler jeg for: norsk, thai, amerikansk?», og kjøp med tanke på det.

3. Kjøp de fineste råvarene, de varer lengst. Rot i kjøleskapet fører til at man kaster mat, og det er dyrt!

4. Ha et basis sortement som oljer, eddiker, krydder og paste tilgjengelig.

Prøv denne oppskriften!

Yum! Billig, digg og ikke minst sunn mat er viktig når man er student.

Derfor har vi fått låne denne oppskriften til Daniel som du kan teste ut hjemme!

«Studie-boost» med rispapir, råkost, koriander og ingefærsaus

Dette trenger du:

12 risflak

1/4 mango, tynne skiver, strimlet

1/4 agurk, tynne skiver, strimlet

1/3 rød chili, finhakket

1/2 hodekål

1 gulrot, strimlet

1 vårløk, kutter i biter

4 ss koriander, fersk, hakket

1 ts soyasaus

Til ingefærsausen trenger du:

1 DL søt soyasaus

1 ts ingefær, revet

1/2 lime

Dette blander du!

Slik gjør du:

Bland ingrediensene. Skyll risflakene under lunket vann på begge sider. Legg dem deretter på en benk.

Legg fyllet på dem, nærmest deg og rull fra deg, slik at enden rispapir er brettet rett over massen. Brett inn høyre, så venstre side. Rull fra den og lag den så stram som mulig.

Til slutt ruller du dem i sesamfrø og deler dem i 4! Bon appétit!

