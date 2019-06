Dette bør du huske før du reiser på ferie

Det er så lett å huske finkjolen, de nye skoene og kameraet. Men litt verre er det å ha et klart bilde av det som må ordnes i forkant. Det er liksom ikke like gøy.

Vi i Trd.by ønsker å gjøre det litt lettere å ta en svipptur ut av reisefeberen, for å huske det mest nødvendige. Derfor tok vi en prat med Anne Motzfeldt, som er forbrukerøkonom i Danske Bank.

- Det nærmer seg sommerferie med stormskritt, og mange er nok godt i gang med å planlegge og bestille utenlandsferien. Eller kanskje skal du på storbyweekend eller på sydentur til høsten. Uansett hvor du skal reise bør du i god tid før avreise sjekke at du har alt klart til ferien slik at du unngår ubehagelige overraskelser og økonomiske smeller.

1. Vaksine

En vil vel nødig bli syk på drømmeferien, så derfor kan det være lurt å sjekke hvilke sykdommer som ferdes dit du skal.

- Avhengig av hvor du skal må du sjekke om det trengs vaksine. Sjekk for eksempel på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside www.fhi.no for å se om du bør ta vaksine dit du skal.

2. Bankkort

- Norge ligger langt fremme i digitalisering og i en rekke land er kontanter fortsatt vanlig betalingsmiddel. Bankkort er lurt å ta med på ferien for å gjøre kontaktuttak i minibank.

3. Kredittkort

- Betal ferien med kredittkortet. For det første er det stor sannsynlighet for at du er sikret å få penger igjen dersom flyselskapet går konkurs. I tillegg har mange kredittkort tilknyttet reiseforsikring dersom 50 prosent eller mer av ferien er betalt med kredittkortet.

Ta med kredittkortet på ferien da det er lurt å ha to kort i tilfelle det ene blir mistet eller stjålet.

- Bruk kredittkortet til betaling, fordi det er lettere å få penger tilbake dersom du blir svindlet hvis du har brukt kredittkortet i stedet for bankkortet. Beløpet du handler for trekkes da på kreditt i stedet for fra lønnskontoen og du har mulighet til å se over kredittkortregningen før du betaler. De fleste kredittkortene har inntil 45 dagers rentefritak. Men ikke bruk kredittkortet til å gjøre kontantuttak i minibank. Det kan bli dyrt på grunn av uttaksgebyr og rentene som løper umiddelbart fra uttak.

Husk å betale i lokal valuta dersom du får spørsmål om det. Betaler du norske kroner blir det som regel dyrere fordi det da er butikken som setter kursen og ikke banken.

4. Pass

Det er så enkelt, men så vanskelig å huske.

- Ha alltid med passet ditt uansett hvor du skal, da dette er det eneste gyldige legitimasjonen for norske statsborgere i utlandet. Sjekk at passet ditt fortsatt er gyldig, og husk at til noen land kreves også at passet er gyldig inntil 6 mnd etter hjemkomst.

5. Visum

Visum er en tillatelse til innreise i et land.

- Sjekk om du trenger visum dit du skal reise på www.landsider.no. Her finner du også praktisk reiseinfo og reiseråd fra Utenriksdepartementet (UD).

6. Reiseforsikring

Det er viktig å ha en god reiseforsikring.

- Hvis ikke kan det koste deg dyrt! En god reiseforsikring dekker avbestilling dersom du ikke kan reise på grunn av sykdom eller skade. Den dekker legebesøk og sykehusopphold i utlandet og hjemtransport ved behov. Skulle det oppstå naturkatastrofer eller terror kan en reiseforsikring dekke evakuering. I tillegg dekker den tapt eller stjålet bagasje.

Anne minner om at det kan være lurt å lage en liste over verdisakene du har med på reisen i tilfelle bagasjen forsvinner.

- Husk å ta med reiseforsikringsbeviset.

7. Europeiske helsetrygdekort

- Kortet sikrer deg helsetjenester på lik linje med innbyggerne i det landet du ferierer i EØS-området. Ha dette derfor alltid med deg på tur i EØS. Det er lett å bestille på www.helfo.no.

8. Mobilen

- Via mobilen har du tilgang på mobilbank. Da kan du hos de fleste banker sjekke saldo, overføre penger, sperre kort, sjekke valutakurser og eventuelt sette på geografisk sperre på kortene. Via appene på mobilen har man gjerne flybilletter, hotellbookinger, reiseforsikringsbevis med mer.

TIPS: Ta gjerne bilde av pass og viktige dokumenter med mobilen i tilfelle du mister eller blir frastjålet det.

