Dette kan du ha krav på i voksenlivet

Vi har vel alle vært der. Den fortvilte telefonsamtalen til mamma eller pappa. «Jeg skjønner ikke dette».

Vi i Trd.by tok kontakt med Anne Motzfeldt. Hun er forbrukerøkonom i Danske Bank, og ramser gjerne opp alt en kan ha krav på, for oss som er av den lettere forvirra voksen-typen.

Åtte fra Skatteetaten:

1. Reisefradrag: – Egenandel 22 350 kroner for 2018 – fradrag for kostnader mellom hjem og jobb som overstiger 22 000 kroner opp til 97 000 kroner. Maks fradrag blir derfor 75 000 kroner.

Også forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan uttalte til TV2 Nyhetene at det kan føles overveldende og uangripelig når en for eksempel setter seg ned med skattemeldingen. Hun tror reisefradrag er posten som oftest blir glemt.

2. Pendlerfradrag: – Dersom du må overnatte utenfor ditt hjem på grunn av arbeid, kan du ha krav på fradrag for ekstra kostnader til kost, losji og besøksreiser (så fremt det ikke dekkes av arbeidsgiver)

3. Foreldrefradrag: – For dokumenterte kostnader til pass og stell av hjemmeværende barn under 12 år. Foreldrefradrag inntil 25 000 kroner for ett barn og tillegg 15 000 kroner for ytterligere barn.

4. Fradrag for gjeldsrenter, omkostninger og overkurs: – På alle typer lån.

5. Fradrag for tap i aksjehandel: – Gjelder ved realisasjon av tap på aksjer og fond

6. Fradrag for fagforeningskontigent: – Det du betaler for å være medlem i din fagforening

7. Fradrag for gave til frivillig organisasjon: – For eksempel organisasjoner som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert basis med formål som miljøvern, beredskapsarbeid, bistand og så videre.

8. Fradrag for kostnader ved utleie (hvor leieinntekt er skattepliktig): – Kostnader til vedlikehold, kommunale avgifter, forsikring, eiendomsskatt, kostnader til strøm, oppbevaring og renhold

Om helse:

1. Helse- og tannbehandling: – Du kan søke om å få dekket lege, psykolog, legemidler og tannlegeregningen av folketrygden ved Helfo dersom du ikke har nok penger til å dekke levekostnadene dine, det vil si hvis du går på sosialen.

Trd.by har tidligere skrevet om fordeler med å betale semesteravgiften for alle Norges studenter. Prisen er rundt 500 kroner i semesteret, men den kan fort tjenes inn igjen om en følger med på hva en kan få igjen for det. Gjennom Studentsamskipnaden i Trondheim kan du blant annet få igjen penger for tannlegebehandling. Før var det slik at du kunne få refundert tannlegeutgifter opp til 4 000 kroner i året hos Sit. Slik ordningen er i dag kan du få refundert over dobbelt så mye.

2. Medisinsk plastikkirurgi: – Typisk rekonstruktiv kirurgi etter sykdom eller skade, eller kirurgi på grunn av helsemessige og fysiske plager. Dette kan være operasjoner etter skader, kreft, brannskader og medfødte misdannelser, brystreduksjon, mageplastikk og fjerning av overskuddshud etter vekttap, operasjon av utstående ører på barn og tunge øyelokk som hindrer synsfelt.

Et eksempel: Brystoperasjon - Du kan ha krav på å få dekket brystoperasjon hvis du skal rekonstruere brystene etter kreft eller dersom du er disponert for kreft og velger å fjerne brystene. Eller dersom du har helsemessige og fysiske plager som for eksempel nakke- og skulderproblemer på grunn av store bryster. Det er sjelden man får dekket operasjon på grunn av «dårlig selvtillit». Det skilles mellom kosmisk kirurgi og helsemessig nødvendighet.

3. Rusmiddelproblem: – Du kan ha krav på hjelp til behandling- og rehabiliteringstjenester med mer dersom du har problem med rusavhengighet. Det er ulikt fra kommune til kommune, så kontakt fastlegen eller enhet for rusarbeid.

14 fra Nav:

1. Foreldrepenger: – Skal sikre inntekt til foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon. Som hovedregel er det beregnet til inntekten du har når du går ut i permisjon.

2. Engangsstønad ved fødsel og adopsjon: – Hvis mor ikke har rett til foreldrepenger eller velger engangsstønad i stedet for

3. Svangerskapspenger: – Kvinner som ikke kan jobbe under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fostret.

4. Sykepenger: – Arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere har ulike sykepenger.

5. Arbeidsavklaringspenger: – Sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade ikke kan jobbe.

6. Uførepensjon: – For deg som har varig redusert inntektsevne ved sykdom eller skade.

7. Dagpenger: – Ved arbeidsledighet eller permittering.

8. Grunnstønad: – Dekke ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemming eller medfødte misdannelser. Det kan være for eksempel ved fordyret kosthold på grunn av spesialdiett som følge av cøliaki eller lignende.

9. Omsorgsdager: – Når barnet ditt er sykt eller den som passer barnet ditt er syk

10. Pleiepenger for pleie av sykt barn: – Erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som trenger kontinuerlig tilsyn pleie pga sykdom eller skade

11. Opplæringspenger: – Tapt inntekt hvis du deltar på kurs eller annen nødvendig opplæring fordi barnet ditt har funksjonshemming eller langvarig sykdom.

12. Sosialhjelp: – Utgifter til å leve, bo, helse- og tannbehandling.

13. Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning: – Hvis du ikke har midler til å dekke nødvendige behov eller vanskeligheter med å betale regningene eller gjelden.

14. Hjelpemidler: – Vansker med bevegelse, syn, hørsel, tale& språk, kognisjon, lese og skrive.

Kjappe triks:

Obos, Tobb og lignende: Medlemsfordeler, rabatter og lignende.

Coop, Trumf, Æ: Rabatter, fordeler og bonusopptjening. En app på mobilen gjør det enkelt å ta i bruk.

IPS: Individuell pensjonssparing som gir skattefordel på 23 prosent av innbetalt beløp, maks 40 000 kr, samt saldo er unntatt formuesskatt.

BSU: Skattefradrag på 20 prosent, det vil si inntil 5 000 kroner for innbetalt beløp inntil 25 000 kr pr år. Til og med du fyller 33 år.

Største luksusfelle for studenter

Også kjendisøkonom Hallgeir Kvadsheim har flere ganger kommet med gode råd til sparing, og ikke bare på TV-skjermen. I fjor kunne han fortelle om hva den største luksusfella er for studenter. I samme saken råder han også studenter til å skaffe seg uføreforsikring.

- Til forskjell fra yrkesaktive, har studenter altfor små rettigheter i Folketrygden. Blir du ufør som student, blir man gjerne minstepensjonist ut livet. Forsikringspremien er også relativ lav når man er ung, så det er ingen grunn til å droppe den, oppfordret Kvadsheim i august i fjor.

